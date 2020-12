Neustadt: Karten am Kinder-Wunschbaum warten wieder auf Abholer

Neustadt an der Weinstraße – Auch in diesem Jahr haben die Kinder des Vereins für Bildung und Integration zusammen mit der Integrationsbeauftragten der Stadt Neustadt an der Weinstraße, Frau Eredesvinda Lopez-Herreros, wieder Weihnachtswünsche auf bunte Karte geschrieben und diese an einen Tannenbaum gehängt. Mit dabei sind in diesem Jahr Legosteine, eine Flöte, ein Pullover in Größe M, Socken oder ein Gutschein für eine Drogerie. Offiziell vorgestellt wurde der liebevoll dekorierte Baum am heutigen Montag, 7. Dezember 2020, von Oberbürgermeister Marc Weigel.

Er steht in diesem Jahr nicht im Bürgerbüro, sondern in der Tourist-Info am Hetzelplatz. Geöffnet ist sie von Montag bis Freitag von 9.30 bis 17 Uhr.

Alle Bürgerinnen und Bürger, die einen Kinderwunsch erfüllen möchten, können sich eine Karte vom Baum nehmen, das Geschenk kaufen und zu folgenden Zeiten bis Freitag, 18. Dezember, abgeben: von 9 bis 12 Uhr in der Hetzelstraße 7 bei der Kanzlei Hehr oder von 13.30 bis 15 Uhr in der Talstraße 9 beim Verein (jeweils von Montag bis Freitag). Der Geschenkwert sollte 20 Euro nicht überschreiten. Der Verein organisiert dann die Übergabe an die Kinder.