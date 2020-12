Karlsruhe – Zahlreiche Verstöße gegen die CoronaVO bei illegaler „Swingerparty“ in Hotel

Die Veranstaltung fand am Samstagabend statt.

Karlsruhe (ots) – Nach dem Hinweis auf eine sogenannte „Swingerparty“ in einem

Hotel in Karlsruhe-Hagsfeld ergaben sich bei der anschließenden Überprüfung

durch die Polizei mehrere Verstöße gegen die Corona-Bestimmungen.

Ein Zeuge informierte gegen 21:25 Uhr die Polizei, dass in einem Hotel in

Hagsfeld eine Swingerparty mit mehreren Personen stattfinden soll. Bei der

anschließenden Überprüfung durch Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-Waldstadt

konnten in den genannten Räumlichkeiten über 40 Personen angetroffen werden, die

überwiegend nur sehr spärlich bekleidet waren. Auch ein Mund-Nasen-Schutz wurde

nicht getragen. Die Gäste kamen dabei zum Teil auch aus anderen Bundesländern

sowie aus dem benachbarten Ausland.

Die Organisation der Veranstaltung, mit einem Empfang, bei der ein

entsprechender Eintrittspreis erhoben wurde, sowie einer speziellen Garderobe

und einer bereitgestellten Umkleide erhärteten zusätzlich den Verdacht, dass die

Betreiberin eine „Swingerparty“ veranstaltete. Eine Gästeliste wurde indes

jedoch nicht angelegt.

Gegen die Betreiberin sowie die anwesenden Gäste wurden daher Verfahren aufgrund

der Verstöße gegen die Corona-Verordnung eingeleitet. Außerdem ergaben sich zum

Teil weitere Verfahren, unter anderem wegen Verstößen gegen das

Betäubungsmittelgesetz.

Ettlingen – Auto auf Parkplatz eines Baumarktes beschädigt – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am

Freitag, zwischen 09:45 Uhr und 10:10 Uhr, in der Borsigstraße in Ettlingen

einen ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Baumarktes abgestellten Ford. Die

unbekannte Person hinterließ eine etwa 11 cm breite Kratzspur an der hinteren

Stoßstange des betroffenen Autos. An dem Ford waren Farbantragungen

festzustellen, so dass die Polizei derzeit von einem roten Fahrzeug des

Unfallversursachers ausgeht. Möglicherweise ereignete sich der Verkehrsunfall

mit anschließender Unfallflucht beim Ausparken.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer

07243/3200-0, mit dem Polizeirevier Ettlingen in Verbindung zu setzen.

Rheinstetten – Zwei Menschen durch Einatmen von Gas verletzt

Karlsruhe (ots) – Zu einem Gasaustritt aus bislang ungeklärter Ursache kam es am

Sonntag, gegen 12 Uhr, in Rheinstetten-Mörsch. Ein älteres Ehepaar, 83 und 81

Jahre alt, wurde durch das Einatmen des Gases verletzt und mit

Vergiftungserscheinungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide konnten die

Klinik bereits am Montag wieder verlassen.

Wodurch der Gasaustritt in dem Einfamilienhaus in der Rudolf-Diesel-Straße

verursacht wurde, bedarf weiterer polizeilicher Ermittlungen.

Karlsruhe – Mehrere Kellerparzellen aufgebrochen und Fahrrad gestohlen

Karlsruhe – Mindestens fünf Kellerparzellen sind in einem Mehrfamilienhaus

der Ersinger Straße in Karlsruhe-Durlach in der Zeit zwischen Donnerstag und

Samstag aufgebrochen worden. Unbekannte schraubten die Schließmechanismen der

Holzverschläge auf und gelangten so an dort deponierte Wertsachen. Da noch nicht

alle Betroffenen erreicht werden konnten, ist bislang lediglich bekannt, dass

ein Mountainbike der Marke Fuji, Typ Nevada, Farbe Schwarz-Orange, im Wert von

etwa 200 Euro abhandenkam. Hinweise auf den oder die unbekannten Täter liegen

nicht vor. Der Bezirksdienst des Polizeireviers Durlach ermittelt hierzu.

Karlsruhe – Einbruch auf Firmengelände

Karlsruhe – Im Zeitraum zwischen Freitag, 18:00 Uhr, und Samstag, 10:30

Uhr, kam es zu einem Einbruch auf einem Firmengelände in der Straße „An der

Roßweid“ in Karlsruhe-Grötzingen. Bislang unbekannte Täter hebelten die Türen zu

einer Produktionshalle und einem auf dem Gelände befindlichen Container auf.

Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 400 Euro. Ob und in welcher Höhe

Diebesgut entwendet wurde, ist bislang noch unklar.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer

0721/96718-0, mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Zahlreiche Verstöße gegen die Corona-Verordnung in der Karlsruher Innenstadt.

Karlsruhe – Aufgrund von zahlreichen Verstößen gegen die Corona-Verordnung

mussten Polizeikräfte am Freitag- und auch am Samstagabend gegen Personen in der

Karlsruher Innenstadt vorgehen. Es kam zu mehreren hundert ausgesprochenen

Verwarnungen.

Sowohl am Freitag als auch am Samstag füllten sich ab 17.30 Uhr der Marktplatz

und der Friedrichsplatz mit Besuchern, die teilweise in Gruppen Getränke und

Speisen konsumierten und sich zusammenstehend unterhielten. Nachdem am Freitag

bei zirka 200 auf dem Marktplatz und zirka 150 Personen auf dem Friedrichsplatz

etliche Verstöße gegen das Ansammlungsverbot und Maskentragegebot zu beobachten

waren, wurden Polizeibeamte aus anderen Einheiten zusammengezogen. Schließlich

wurden alle Anwesenden systematisch von den Beamten angesprochen. Insgesamt

wurden dabei über 200 Personen verwarnt. Gegen 19.45 Uhr entspannte sich die

Situation und ein polizeiliches Einschreiten war nicht mehr erforderlich.

Am Samstag zeigte sich ein ähnliches Bild. Wiederum aufgrund von etlichen

Verstößen wurden zunächst Lautsprecherdurchsagen durchgeführt, was zu einer

Abwanderung eines Großteils der Menschen führte. Dagegen kam es jedoch immer

wieder auch zu erheblichen Zuläufen zu den Örtlichkeiten am Markt- und am

Friedrichsplatz. Wiederum wurden Polizeikräfte in die Innenstadt geordert, die

dann die Personen direkt ansprachen. An diesem Abend kam es zu 279 Verwarnungen

auf dem Friedrichsplatz und 146 auf dem Marktplatz. In nur wenigen Fällen

mussten aufgrund von Uneinsichtigkeit bei den Betroffenen

Ordnungswidrigkeitenanzeigen eingeleitet werden. Gegen zwei Anwesende mussten

Platzverweise ausgesprochen werden. Ab 20.15 Uhr konnten sich die Einsatzkräfte

wieder zurückziehen.

Rheinstetten – Jugendlicher beschädigt zwei Fahrzeuge

Karlsruhe – Ein bislang unbekannter Jugendlicher hat in der Nacht auf

Sonntag zwei Autos in Rheinstetten beschädigt und damit einen Sachschaden in

Höhe von etwa 1.500 Euro verursacht.

Nach den bisherigen Erkenntnissen war der Jugendliche kurz nach Mitternacht in

einer Gruppe von weiteren Jugendlichen zu Fuß in der Pfalzstraße unterwegs.

Dabei beschädigte der Täter mindestens zwei Fahrzeuge. Zudem trat er gegen ein

weiteres Auto, das hierbei jedoch nicht beschädigt wurde.

Ein Passant wurde auf das Geschehen aufmerksam und folgte der Gruppe bis zur

Straßenbahnhaltestelle Römerstraße, wo er den Jugendlichen zur Rede stellte. Die

Gruppe entfernte sich jedoch schließlich noch vor dem Eintreffen der alarmierten

Polizei in Richtung Süden.

Der Zeuge beschreibt des Täter als 15-16 Jahre alt, etwa 180 cm groß mit

kräftiger Statur und nordafrikanischem Aussehen. Zur Tatzeit trug er eine

schwarze Jacke der Marke Wellensteyn und dunkle Jeans. Zudem hatte er einen

goldenen Ring an der Hand und sprach deutsch.

Mögliche weitere Zeugen sowie Personen, die Hinweise auf die Identität des

Jugendlichen geben können werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ettlingen

unter 07243/32000 in Verbindung zu setzen.

Sulzfeld – Garage in Brand geraten

Karlsruhe – Aus bislang unbekannter Ursache ist am Sonntagabend in

Sulzfeld eine Garage in Brand geraten. Das Feuer konnte glücklicherweise schnell

gelöscht werden, so dass niemand verletzt wurde.

Nach den bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer kurz vor 18:30 Uhr an einem in

der Garage eines Anwesens in der Mühlbacher Straße gelagerten Kühlgeräts aus.

Die Flammen griffen anschließend auf einen danebenstehenden Holzstapel über.

Der Eigentümer der Garage wurde daraufhin auf den Brand aufmerksam und begann

eigenständig mit Löscharbeiten. Die alarmierte Feuerwehr löschte das Feuer

schließlich endgültig, so dass ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus

verhindert werden konnte und sich die entstandenen Schäden somit lediglich auf

die Garage und der darin enthaltenen Gegenstände beschränkten.

Wie es zu dem Brand in der Garage kommen konnte, ist nun Gegenstand der vom

Polizeiposten Sulzfeld geführten Ermittlungen.

Karlsruhe – Dieb erbeuten Schmuck bei Einbruch

Karlsruhe – Goldschmuck im Wert von 500 Euro hat ein Unbekannter am

Freitag im Heimgartenweg erbeutet.

Zwischen 11 Uhr und 19 Uhr gelangte der Eindringling über die rückwärtige

Gartenseite Zutritt auf das Grundstück. Dort beschädigte er das Fenster und

gelangte so in das Wohnhaus. Im Inneren betritt er sämtliche Zimmer im

Erdgeschoss sowie Obergeschoss und öffnet und durchwühlt Schränke und

Schubladen. Mit seiner Beute verschwindet der Täter vermutlich über die

Balkontür in unbekannte Richtung.

Das Polizeirevier Karlsruhe-West ist nun auf der Suche nach Zeugen die sich

unter der Telefonnummer 0721/6663611 melden können.

Bruchsal – Sachbeschädigung am Gerätehaus des Sportplatzes in Helmsheim

Karlsruhe – Bislang Unbekannte verschafften sich am Sonntagmittag zwischen

12:30 Uhr und 15:30 Uhr gewaltsam Zutritt in eine Gerätehütte am Sportplatz

eines Turnvereins in Bruchsal-Helmsheim.

Bei Eintreffen der Polizei war die linke Seite der Flügeltür eingetreten und die

Scheiben eingeschlagen. Eine der Scheiben war von innen an die Tür gelehnt. Ob

etwas entwendet wurde bedarf weiterer Ermittlungen. Der an der Tür entstandene

Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Bruchsal bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 07251/ 726

-0 zu melden.

Karlsbad – Trunkenheitsfahrt mit einem Sattelzug auf der A8

Karlsruhe – Ein stark alkoholisierter 36-Jähriger fuhr mit einem Sattelzug

am Sonntagmittag auf der A8 zwischen Pforzheim und Karlsruhe.

Eine Verkehrsteilnehmerin ist auf den Fahrer, aufgrund unsicherer Fahrweise,

aufmerksam geworden. Sie folgte ihm auf den Parkplatz Birkenwäldle, wo der

Fahrer seinen Sattelzug abstellte.

Bei einer anschließenden Kontrolle durch eine Streifenbesatzung, war aus der

Fahrerkabine Alkoholgeruch wahrnehmbar. Ein darauffolgender Atemalkoholtest

ergab bei dem Fahrer einen Wert von fast 3 Promille. Im Fahrzeug konnten mehrere

zum Teil geleerte Spirituosen-Flaschen gefunden werden. Nach einer Blutentnahme

wurde der Führerschein des 36-jährigen, sowie der Fahrzeugschlüssel und die

Fahrzeugdokumente vorübergehend in Verwahrung genommen.

Des Weiteren bestand keine Ausnahmegenehmigung zum Fahren an Sonn- und

Feiertagen.

Der 36-jährige Mann gelangt wegen Trunkenheit im Verkehr zur Anzeige. Darüber

hinaus wird eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige wegen des Fahrens an Sonn- und

Feiertagen erstattet.

Karlsruhe – Mit Drogen erwischt und Polizeibeamte beleidigt

Karlsruhe – Mit Cannabis wurde am Samstagnachmittag, gegen 15 Uhr, ein

34-jähriger Mann im Karlsruher Schlossgarten von Polizeibeamten angetroffen.

Nachdem ihm die Beschlagnahme der Drogen eröffnet worden war, wurde der

34-Jährige verbal ausfallend, aggressiv und beleidigend.

Erst mit Hilfe von weiteren Beamten war eine umfassende Kontrolle möglich. Gegen

den Mann wurde durch die Polizisten ein Platzverweis ausgesprochen, dem er nicht

nachkam. Daraufhin musste er aufgrund seines Verhaltens in Gewahrsam genommen

werden.

Er wird wegen Beleidigung der Polizeibeamten und Verstoß gegen das

Betäubungsmittelgesetz angezeigt.

Karlsruhe – Hochwertiger BMW X5 gestohlen

Karlsruhe – Unbekannte haben in der Zeit zwischen Freitag, 19 Uhr und

Samstag, 10:40 Uhr, einen hochwertigen BMW X5 M vor einem Wohnanwesen in

Karlsruhe-Stupferich, „Am Maueranger“ gestohlen. Vermutlich durch Überwinden des

elektronischen Schlosses war der schwarze SUV mit den Kennzeichen KA-PB 5755 in

die Hände der Autodiebe gelangt. Das Fahrzeug hatte beim Kauf vor drei Jahren

einen Wert von 150.000 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0721/939-5555 mit der

Kriminalpolizei Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

Graben-Neudorf – Autofahrer flüchtet nach Verkehrsunfall mit Radfahrer

Karlsruhe – Bei einem Verkehrsunfall am Freitag gegen 07:00 Uhr in der

Kanalstraße in Graben-Neudorf wurde ein Radfahrer von einem bislang unbekannten

Renault-Fahrer erfasst und leicht verletzt. Der Autofahrer erkundigte sich im

Anschluss bezüglich des Gesundheitszustandes des 35-jährigen Verletzten, fuhr

dann jedoch davon ohne seinen Feststellungspflichten nachzukommen.

Der Radfahrer befuhr zunächst widerrechtlich einen auf der linken Seite

befindlichen Radweg und überquerte dann am Fußgängerweg mit Radspur den

Kreisverkehr in der Kanalstraße. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem von

rechts kommenden Renault-Fahrer.

Bei dem Renault handelt es sich laut der Beschreibung des Geschädigten um ein

neueres Modell in der Farbe Silber. Der flüchtige Fahrer ist etwa 60 Jahre alt,

hat kurze weiße Haare und ist etwa 170 cm groß.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 07256

9329-0, mit dem Polizeirevier Philippsburg in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Roter Golf oder Polo nach Unfallflucht gesucht

Karlsruhe – An der Überleitung der Anschlussstelle Karlsruhe-Mitte der

Autobahn 5 zur Südtangente in Richtung Pfalz fuhr am Sonntag kurz vor 16.00 Uhr

ein roter VW Golf oder Polo in der dortigen Linkskurve gegen die Leitplanke.

Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von mindestens 700 Euro zu

kümmern, fuhr der Fahrer oder die Fahrerin einfach weiter. Auf der Straße

blieben mehrere Plastikfahrzeugteile und ein Teil des linken Scheinwerferglases

zurück. Eine Polizeifahndung hat nicht zur Feststellung des Unfallverursachers

geführt.

Wer hierzu Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Verkehrspolizei unter

0721 944840 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Radfahrer schwer gestürzt

Karlsruhe – Am Samstagabend, gegen 19 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Mann mit

seinem Fahrrad die Hagsfelder Brücke in Richtung der Oberdorfstraße. Am Ende der

Brücke überfuhr er vermutlich aus Unachtsamkeit die Bordsteinkante an einer

Bushaltestelle und verlor die Kontrolle über sein Fahrrad. Dort stürzte er zu

Boden und zog sich mehrere Platzwunden am Kopf sowie im Gesicht zu. Diese

bluteten stark. Zeugen alarmierten Polizei und Rettungsdienst. Der Fahrradfahrer

wurde durch Rettungskräfte ins Krankenhaus gebracht. Er hatte keinen Fahrradhelm

getragen.

Karlsruhe – Dieb entwendet Zigaretten aus Automaten

Karlsruhe – Vermutlich mithilfe eines Trennschleifers öffnete ein bislang

unbekannter Täter, in der Nacht zum Sonntag, einen Zigarettenautomaten der im

Kreuzungsbereich der Goethestraße / Yorckstraße in der Karlsruher Weststadt an

einer Hauswand hing. Hierbei entwendete der Dieb eine bislang unbekannte Anzahl

an Zigarettenschachteln und flüchtete im Anschluss mit seiner Beute.

Das Polizeirevier Karlsruhe-West bittet Zeugen die in der besagten Nacht im

Bereich der Tatörtlichkeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter

der Telefonnummer 0721/6663611 zu melden.

Karlsruhe – Unbekannter schlägt Scheiben an Pkws ein

Karlsruhe – Zwei Autoscheiben hat ein bislang Unbekannter zwischen Samstag

14:30 Uhr und Sonntag 01:30 Uhr bei einem Autohaus in der Karlsruher Wattstraße

beschädigt.

Gegen 01:30 Uhr stellte ein Mitarbeiter einer Objektschutzfirma bei seinem

Rundgang den beschädigten Citroën Berlingo sowie den kaputten Citroën C3 auf dem

Firmengelände fest. An den Neuwägen entstand ein Sachschaden von über 1.000

Euro.

Zeugen die verdächtige Beobachtungen im Bereich Industriegebiet „Husarenlager“

gemacht haben werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter

0721/6663611 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Polizei trotz Störung über Notrufnummer 110 erreichbar

Karlsruhe – Seit den frühen Morgenstunden bestehen technische

Schwierigkeiten am Dienstgebäude des Polizeinotrufs beim Polizeipräsidium

Karlsruhe.

Techniker arbeiten derzeit an der Behebung des Problems. Anrufe bei der 110

werden bis auf Weiteres an benachbarte Polizeipräsidien umgeleitet, so dass es

zu keinerlei Einschränkungen in der Erreichbarkeit sowie der Einsatzbearbeitung

kommt.

Sobald die Schwierigkeiten endgültig behoben sind, wird nachberichtet.

Karlsruhe – Pkw-Fahrer übersieht angetrunkenen E-Scooter-Fahrer

Karlsruhe – Zu einem Verkehrsunfall, bei dem der 52-jährige

E-Scooter-Fahrer leicht verletzt wurde, kam es am Samstagabend im

Kreuzungsbereich Kaiserallee / Schillerstraße.

Kurz vor 22:30 Uhr fuhr der 67 Jahre alte Unfallverursacher auf der

Schillerstraße und wollte im Einmündungsbereich zur Kaiserallee nach rechts

abbiegen. Hierbei kollidierte er mit dem auf der Kaiserallee, entgegen der

Fahrtrichtung, fahrenden 52-Jährigen. Durch den Zusammenstoß stürzte der

Rollerfahrer zu Boden und zog sich dabei eine Fleischwunde zu. Durch den

alarmierten Rettungsdienst wurde er zur ambulanten Behandlung in eine Klinik

gebracht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 52-Jährigen

Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert

von fast 0,9 Promille, weshalb auch er mit einer Anzeige rechnen muss.