Mannheim-Neckarstadt: Unbekannte werfen Kühlschrank auf Auto

Mannheim – Am Sonntag gegen 21:30 Uhr warfen in der Alphornstraße zwei

bislang unbekannte Täter einen Kühlschrank auf ein geparktes Auto und

verursachten im Bereich der Motorhaube sowie der Frontscheibe einen Schaden von

mehr als 2000 Euro. Ein Zeuge beobachtete dies, verständigte die Polizei und

sprach die Täter an, woraufhin diese auf die Riedfeldstraße flüchteten. Hier

verlor der Zeuge die Täter aus den Augen. Einer der Täter wird wie folgt

beschrieben: normale Statur, 170 cm – 175 cm groß, grauer Kapuzenpullover,

dunkle Weste darüber. Beide Täter hatten einen polnischen Akzent. Zeugen, die

verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben

können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/3301-0 beim

Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt zu melden.

Mannheim-Schönau: Unbekannte Täter greifen Mann an und entwenden dessen E-Bike – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Schönau – Zwei unbekannte männliche Personen forderten am

Freitagabend gegen 18.15 Uhr einen 32-Jährigen Radfahrer auf, sein E-Bike für

eine Probefahrt zur Verfügung zu stellen. Der Mann weigerte sich. Die Personen

gerieten in Streit, in dessen Folge beide Täter mit ihren Fäusten auf den

Radfahrer einschlugen und außerdem jeweils ein Messer zogen. Daraufhin flüchtete

der 32-Jährige zu Fuß, ließ E-Bike und Rucksack zurück. Er hielt ein Fahrzeug an

und bat den Fahrer, die Polizei zu verständigen. Eine sofort eingeleitete

Fahndung blieb ohne Erfolg. Der Rucksack wurde aufgefunden, das Fahrrad war weg.

Die beiden unbekannten Täter wurden als südosteuropäische Phänotypen im Alter

von ca. 19-23 Jahren beschrieben. Einer der beiden trug am linken Unterarm einen

Gips oder eine Bandage. Das Fachdezernat des Kriminalkommissariats in Mannheim

hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum

Tathergang und/oder den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich

mit dem Kriminaldauerdienst, Telefon 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Fahrlach: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Auto und Straßenbahn; Straßenbahn entgleist; zwei Verletzte; Pressemitteilung Nr. 4

Mannheim-Fahrlach – Wie bereits berichtet ereignete sich am Montagmorgen,

kurz nach acht Uhr an der Kreuzung Fahrlachstraße/ Gottlieb-Daimler-Straße ein

Verkehrsunfall zwischen einem 32-jährigen Citroen-Fahrer und einer Straßenbahn.

Dabei wurde der Fahrer des Citroën schwer verletzt. Er musste durch die

Feuerwehr mit schwerem Gerät aus seinem Fahrzeug befreit werden, bevor er in

eine Klinik gebracht wurde, wo er stationär aufgenommen wurde. Auch der

61-jährige Fahrer der Straßenbahn wurde leicht verletzt und zur Untersuchung in

ein Krankenhaus eingeliefert.

Da die Straßenbahn bei dem Zusammenstoß entgleist war, musste sie mit schwerem

Gerät wieder in die Gleise gehoben werden. Der Pkw war so stark beschädigt, dass

er abgeschleppt werden musste. Bis zum Abschluss der Aufräum- und

Reinigungsarbeiten gegen 101.15 Uhr war die Kreuzung für den Fahrzeugverkehr

gesperrt.

Die Ermittlungen der Unfallspezialisten der Verkehrspolizei Mannheim dauern an.

Zeugen, die Hinweise zur Ampelschaltung und zum Unfallhergang geben können,

werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Mannheim, Tel.: 0621/174-4222 zu

melden.

Mannheim-Rheinau: Exhibitionist am Rheinauer See – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Rheinau – Am Rheinauer See entblößte sich am Sonntag gegen 14 Uhr

ein Unbekannter vor mehreren weiblichen Personen. Zwei junge Mädchen, die sich

an der Tischtennisplatte am Liegeplatz aufhielten, beobachteten einen Mann, der

mit heruntergelassenere Hose in einem Gebüsch stand und an seinem

Geschlechtsteil manipulierte. Eine Spaziergängerin, der sich der Unbekannte

ebenfalls in exhibitionistischer Weise zeigte, verständigte sich mit den

Jugendlichen und alarmierte sofort die Polizei. Daraufhin zog sich der

Unbekannte in Richtung Wohngebiet zurück. Eine sofort eingeleitete Fahndung

blieb leider ohne Erfolg. Der südeuropäische Phänotyp mit der hellen Haut und

den dunklen Augenbrauen soll von kräftiger Statur, ca. 175 cm groß und zwischen

30 und 45 Jahre alt gewesen sein. Er war mit dunkler Hose, dunkler Jacke und

einer schwarzen Wollmütze bekleidet. Das Kriminalkommissariat in Mannheim hat

die Ermittlungen nach dem Unbekannten aufgenommen und bittet Zeugen, die

sachdienliche Hinweise geben können, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Telefon

0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Neckarstadt/-Schönau: Unbekannte Täter werfen Schaufensterscheibe ein und flüchten mit Diebesgut – Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarstadt/Schönau: – Am Samstag gegen 23:00 Uhr warfen mehrere

bislang unbekannte Täter im Ulmenweg mit einem Gullydeckel die

Schaufensterscheibe eines Supermarktes ein. Anschließend hebelten sie den

Rollladen zum Tabakwarenständer auf. Entwendet wurden Zigaretten und

alkoholische Getränke von bislang unbekanntem Wert.

Ein ähnlicher Fall ereignete sich am Wochenende in der Sonderburger Straße. Dort

wurde ebenfalls mit einem Gullydeckel die Eingangstür eines Geschäftes für

Tierbedarf eingeworfen. Die Räumlichkeiten wurden durchwühlt, jedoch wurde

nichts entwendet.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

eine Person weiblich und eine männlich

beide ca. 17 bis 20 Jahre alt

beide schlank und dunkel gekleidet

die weibliche Person hatte lange blonde Haare

die männliche Person hatte einen Schal über das Gesicht gezogen

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tathergang oder den unbekannten Tätern

machen können, melden sich bitte beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.:

0621/3301-0.

Mannheim-Neckarstadt: Zeuge beobachtet Unfallflucht – Verdächtiger ermittelt

Mannheim – Am Samstag gegen 10 Uhr konnte ein aufmerksamer Zeuge in der

Alphornstraße beobachten, wie ein BMW-Fahrer beim Ausparken gegen einen

geparkten Ford fuhr. Der Fahrer stieg aus seinem Fahrzeug aus, begutachtete den

verursachten Schaden und flüchtete anschließend mit seinem Fahrzeug. Die

alarmierten Beamte konnten den vermeintlichen 23-jährigen Unfallverursacher

ausfindig machen und an dessen Arbeitsstätte antreffen, wo auch dessen BMW

stand, welcher frische Unfallspuren aufwies. Die präzise Beschreibung des Zeugen

traf ebenfalls auf den 23-Jährigen zu. Dieser bestritt jedoch, den Unfall

verursacht zu haben. Zeugen, die den Unfall ebenfalls beobachtet haben, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/3301-0 beim Polizeirevier

Mannheim-Neckarstadt zu melden.

Mannheim-Käfertal: Verkehrsunfall mit unklarem Hergang – Zeugen gesucht

Mannheim-Käfertal – Ein Zusammenstoß, bei dem sich beide Beteiligten die

Schuld zuschoben, ereignete sich am Sonntagabend im Stadtteil Käfertal. Ein

66-jähriger Mann war gegen 20 Uhr mit seinem Toyota auf der rechten Fahrspur der

Friedrich-Ebert-Straße stadtauswärts unterwegs. Links neben diesem fuhr ein

29-Jähriger mit seinem BMW in gleicher Richtung. An der Fahrbahnverengung kam er

zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Beteiligten gaben an, dass er

jeweils andere unachtsam die Fahrspur wechselte.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum

Unfallablauf geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Mannheim-Käfertal; Tel: 0621/71849-0 zu melden.

Mannheim: Überwachung der Ausgangsbeschränkung; Bilanz des ersten Wochenendes

Mannheim – Nachdem die dritte Kontrollnacht von Sonntag auf Montag absolut

ruhig verlaufen war (kontrolliert wurden – Fahrzeuge: 199; Personen: 302;

Verstöße: 0), lässt sich für das gesamte erste Wochenende eine äußerst positive

Bilanz ziehen.

Die Mannheimer Bevölkerung verhält sich vorbildlich und respektiert bis auf

wenige Ausnahmen die Ausgangsbeschränkung.

Dass die Stadt Mannheim eine große Anziehungskraft auf auswärtige Besucher

ausübt, stellten die Einsatzkräfte in der Nacht von Samstag auf Sonntag fest.

Überwiegend wurden Personen kontrolliert, die auch von weit her anreisten, um in

Mannheim auszugehen und denen die Ausgangsbeschränkung nicht bekannt war.

Die ganz große Mehrheit war einsichtig und zeigte Verständnis, weshalb es bei

aufklärenden Gesprächen blieb. Bislang wurden nur gegen fünf absolut

uneinsichtige Personen Bußgeldverfahren eingeleitet.

Die meisten Kontrollierten brachten triftige Gründe vor, weshalb sie ins

Stadtgebiet fuhren oder die Straßen der Stadt zur Durchfahrt nutzten.

Die Wege von und zur Arbeit wurde von den meisten Personen ins Feld geführt,

familiäre Gründe wurden am zweithäufigsten genannt.

„Die ersten Nächte der Ausgangsbeschränkung sind vorüber. Ich kann eine äußerst

positive Zwischenbilanz ziehen. Die Mannheimer Bevölkerung verhält sich

vorbildlich, verantwortungsbewusst und diszipliniert, während dieser bislang

noch nie dagewesenen gesellschaftlichen Herausforderung. Bis auf ganz wenige

Ausnahmen wird meinen Kolleginnen und Kollegen mit Verständnis und Akzeptanz

unserer Maßnahmen begegnet. Gemeinsam mit dem Oberbürgermeister Dr. Kurz habe

ich mich vor Ort über das Einsatzgeschehen informiert. Meine Kolleginnen und

Kollegen sind motiviert und leisten, jeder Einzelne für sich, einen wichtigen

Beitrag, um die Infektionszahlen zu senken“, zieht Polizeipräsident Andreas

Stenger ein positives Fazit des ersten Wochenendes.

Das Polizeipräsidium Mannheim wird auch weiterhin Nacht für Nacht den

eingeschlagenen Weg mit einem hohen Personalansatz fortsetzen und die

Durchsetzung der Ausgangsbeschränkung in den polizeilichen Mittelpunkt stellen.

Mannheim-Oststadt: Unbekannter Täter schlägt Scheibe von Auto ein und entwendet Handtasche

Mannheim – Am Sonntag im Zeitraum zwischen 16:00 Uhr und 17:40 Uhr schlug

ein bislang unbekannter Täter im Gartenschauweg vor dem dortigen Reitverein die

Seitenscheibe eines VWs ein und entwendete eine sich darin befindliche

Handtasche. In der Tasche befand sich ein hochwertiges Tablet. Zeugen, die

verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0621/174-3310 beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt zu melden.

Mannheim: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Auto und Straßenbahn; Straßenbahn entgleist; zwei Verletzte; Rettungshubschrauber abgeflogen; Pressemitteilung Nr. 3

Mannheim – Nach dem derzeitigen Kenntnisstand war ein Citroen-Fahrer von

der Wilhelm-Varnholt-Allee in Richtung Schlachthof unterwegs und soll das

Grünlicht an der Kreuzung Fahrlachstraße, Ecke Gottlieb-Daimler-Straße

missachtet haben. Die hatte zur Folge, dass er mit der Straßenbahn der Linie 6a

kollidierte, die mit 15 Personen besetzt und in Richtung Innenstadt unterwegs

war.

Der schwer verletzte Autofahrer wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik

geflogen. Der Straßenbahnfahrer wurde ebenfalls verletzt und mit einem

Rettungswagen in eine Klinik transportiert. Insgesamt wurden lediglich zwei

Personen verletzt. Die Fahrgäste in der Straßenbahn blieben nach derzeitigen

Erkenntnissen unverletzt.

Der Sachschaden lässt sich noch nicht näher beziffern, dürfte jedoch bei

mehreren zehntausend Euro liegen.

Derzeit finden die Aufräumarbeiten statt. Die entgleiste Straßenbahn wird

derzeit mit schwerem Gerät wieder in die Gleise gehievt.

Zeugen, die Hinweise zur Ampelschaltung geben können, werden gebeten, sich mit

der Verkehrspolizei Mannheim, Tel.: 0621/174-4222 in Verbindung zu setzen.

Mannheim: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Auto und Straßenbahn; Straßenbahn entgleist; Rettungshubschrauber gelandet; Pressestelle vor Ort; Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim – Rund um die Unfallstelle in der Fahrlachstraße, Ecke

Gottlieb-Daimler-Straße sind alle Zufahrtsstraßen gesperrt. Der Verkehr wird

umgeleitet.

Ein Autofahrer ist eingeklemmt und wird derzeit von der Berufsfeuerwehr befreit.

Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Ein Vertreter der Pressestelle steht unter 0152/57721024 für Auskünfte vor Ort

zur Verfügung.

Mannheim: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Auto und Straßenbahn; Straßenbahn entgleist; mehrere Verletzte gemeldet; Pressemitteilung Nr. 1

Mannheim – Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen, kurz nach 8 Uhr, in

der Fahrlachstraße, Ecke Gottlieb-Daimler-Straße, zwischen einem Auto und einer

Straßenbahn soll es nach ersten Informationen mehrere Verletzte gegeben haben.

Rettungskräfte, sowie Feuerwehr und Polizei sind im Einsatz. Darüber hinaus soll

die Straßenbahn entgleist sein. Nähere Informationen zum Unfallhergang liegen

noch nicht vor.

Mannheim: Überwachung der Ausgangsbeschränkung von Samstag auf Sonntag; 100 Beamte zusätzlich im Einsatz

Mannheim – In der zweiten Nacht der Ausgangsbeschränkung wurde wieder auf

einen Mix von mobilen und stationären Kontrollen gesetzt.

Insgesamt waren in der Nacht zum Sonntag 100 zusätzliche Beamtinnen und Beamte

im Einsatz. Rund zwei Stunden umfassten die stationären Kontrollen in der

Casterfeldstraße und in der Bismarckstraße. Der überwiegende Teil der

Zusatzkräfte war jedoch im Bereich der mobilen Kontrollen eingesetzt.

Im Vergleich zur ersten Nacht, zeigte sich in der Nacht zum Sonntag ein etwas

anderes Bild.

Insgesamt wurden 294 Fahrzeuge und 407 Personen kontrolliert. Obwohl in der

Nacht zum Sonntag, im Vergleich zur vorangegangenen Nacht, wesentlich weniger

Fahrzeuge und Personen in der Innenstadt und in den Stadtteilen unterwegs waren,

wurden 189 Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkung festgestellt.

Dies betraf allerdings nur zu einem geringen Teil die Mannheimer Bevölkerung,

die ihrerseits zum weitaus größten Teil triftige Gründe, wie die Wege von oder

zur Arbeit oder familiäre Gründe ins Feld führten.

Vielmehr wurden fast nur Personen kontrolliert, die auch von weit her anreisten,

um in Mannheim auszugehen und denen die Ausgangsbeschränkung nicht bekannt war.

Die ganz große Mehrheit war einsichtig und zeigte Verständnis, weshalb es bei

aufklärenden Gesprächen blieb. Gegen fünf Personen wurden allerdings

Bußgeldverfahren eingeleitet. Sie hatten sich absolut uneinsichtig gezeigt und

wollten die Beschränkungen nicht einhalten. Zusätzlich wurde ihnen ein

Platzverweis für das Stadtgebiet Mannheim ausgesprochen, denen sie mürrisch

nachkamen.

Darüber hinaus wurden zehn Verstöße gegen die CoronaVO registriert, die

ebenfalls zur Anzeige kommen werden.

Das Polizeipräsidium Mannheim wird auch weiterhin Nacht für Nacht den

eingeschlagenen Weg mit einem hohen Personalansatz fortsetzen und die

Durchsetzung der Ausgangsbeschränkung in den polizeilichen Mittelpunkt stellen.

Mannheim-Gartenstadt: Ein Verletzter nach Kellerbrand

Mannheim-Gartenstadt – Beim Anzünden eines Kamins im Keller eines

Mehrfamilienhauses im Stadtteil MA-Gartenstadt zog sich eine Person am

Sonntagmorgen gegen 08:15 Uhr schwere Brandverletzungen am Arm zu. Die

Berufsfeuerwehr Mannheim konnte den Brand schnell löschen. Nach erfolgter

Erstversorgung wurde der Verletzte zur weiteren Behandlung in eine Spezialklinik

nach Ludwigshafen verbracht. Die Brandursache selbst ist noch unklar. Ob bei dem

Brand ein Sachschaden entstanden ist bedarf weiterer Ermittlungen. Das

Polizeirevier Mannheim-Sandhofen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mannheim / Drogenbeeinflussung führt zu Verkehrsunfall / eine Person leicht verletzt

Mannheim – Der 27-jährige fuhr mit seinem Renault Clio kurz nach 19.30 Uhr

in der Luzenbergstraße auf einen verkehrsbedingt stehenden Hyundai auf, wodurch

deren 32-jährige Fahrerin leicht verletzt wurde. Sie wurde zur ambulanten

Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme stellten die

Beamten fest, dass der 27-jährige unter dem Einfluss von Drogen stand, weshalb

er zur Blutentnahme mit auf die Wache musste. Ausserdem ist er nicht im Besitz

einer Fahrerlaubnis, so dass er nun Anzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung und

Fahrens ohne Fahrerlaubnis entgegensieht. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit

und wurden abgeschleppt. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 5500,- Euuro

geschätzt.

Mannheim-Innenstadt: Sondereinsatz der Polizei Mannheim wegen verbotener Großveranstaltung

Mannheim – Eine Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs hatte bestätigt,

dass die für den heutigen Samstag angemeldete Großveranstaltung unter dem Motto

„Wir – Für das Grundgesetz“ sowie weitere Versammlungen zu diesem Thema nicht

stattfinden dürfen. Um dieses Verbot durchzusetzen zeigte das Polizeipräsidium

Mannheim am heutigen Tag mit Unterstützung verschiedener Polizeipräsidien des

Landes Baden-Württemberg im Stadtgebiet Mannheim verstärkt Präsenz, um bei

entsprechender Feststellungen sofort einzuschreiten. Im Zuge der

Einsatzmaßnahmen konnten vereinzelt Personen festgestellt werden, die den

fortwährenden Aufrufen des Veranstalters nachkamen, trotz des Verbotes an

Kundgebungen in Form von sogenannten „Spaziergängen“ teilzunehmen. Weitere

besondere Vorkommnisse ergaben sich nicht.

Insgesamt kontrollierte die Polizei 70 Personen, von denen 10 Personen wegen

Verstößen gegen die Corona-Verordnung und 7 Personen wegen Verstößen gegen das

Versammlungsgesetz zur Anzeige gelangten. Außerdem mussten 50 Platzverweise

ausgesprochen werden.

Mannheim-Friedrichsfeld: 39-jähriger Mann bei Reitunfall schwer verletzt – Ersthelfer handeln umsichtig

Mannheim – Bei einem Reitunfall am Freitag gegen 10 Uhr im Waldgebiet im

Bereich des Dossenwaldweges/Friedrichsfelder Weg wurde ein 39-jähriger Reiter

schwer verletzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen war der Reiter auf einen

unbefestigten Weg unterwegs, als das Pferd ausrutsche und stürzte. Dabei fiel

das Pferd auf seinen Reiter und ging anschließend durch. Zwei Spaziergängerinnen

setzten sofort einen Notruf ab. Es gelang ihnen auch, das Pferd wieder

einzufangen. Anschließend positionierten sie sich auf dem Zufahrtsweg, um den

Rettungsdienst zur Unglücksstelle zu lotsen. Nach der medizinischen

Erstversorgung wurde der Verletzte mit dem Rettungswagen in eine Klinik

gefahren, wo er stationär aufgenommen werden musste.

Mannheim: Überwachung der Ausgangsbeschränkung; Großeinsatz der Polizei mit 70 zusätzlichen Kräften; Polizeipräsident Andreas Stenger zieht positive Bilanz der ersten Nacht

Mannheim – „Mein Resümee könnte nicht besser ausfallen. Ein großes Lob an

die Mannheimer Bevölkerung“, bilanziert Polizeipräsident Andreas Stenger die

erste Nacht, in der die Ausgangsbeschränkung der Stadt Mannheim in Kraft

getreten war. Der Polizeipräsident zeigte sich überrascht, dass die

Mannheimerinnen und Mannheimer trotz der Kürze der Zeit von gerade einmal 32

Stunden, zwischen Ankündigung und Beginn der Ausgangsbeschränkung, die

außergewöhnliche und die für jeden stark belastende Situation,

verantwortungsbewusst und diszipliniert annehmen. Darüber hinaus sieht sich

Stenger darin bestärkt, durch eine starke Präsenz mit rund 70 zusätzlichen

Beamtinnen und Beamten und einem Mix aus mobilen und stationären Kontrollen

sowie einem deutlichen Plus an Streifentätigkeiten auch zu Fuß, dafür zu sorgen,

dass die Ausgangsbeschränkung respektiert und eingehalten wird.

