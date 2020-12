Hockenheim/BAB 61: Audi erfasst drei Wildschweine – Tiere getötet – 15.000 Sachschaden

Hockenheim/BAB 61 (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, gegen 11.20 Uhr

nach einem Wildwechsel auf der A 61 zwischen Speyer und Hockenheim wurden drei

Wildschweine getötet. Der 55-jährige Autofahrer war mit seinem Audi Richtung

Hockenheim unterwegs, als er die Tiere erfasste. Durch den starken Aufprall

lösten sämtliche Airbags aus, es entstand ein Sachschaden von 15.000 Euro. Dem

Fahrer gelang es noch, sein Auto auf dem Seitenstreifen abzustellen. Die Polizei

verständigte einen Abschleppdienst und die Autobahnmeisterei, die sich um die

verendeten Tiere kümmerte.

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: „Frauenpower“ auf dem absoluten Holzweg; Party in Corona-Zeiten unsolidarisch disziplin- und verantwortungslos

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis – Unsolidarisch und absolut disziplin- und

verantwortungslos ist das Verhalten von acht Frauen im Alter von 21-26 Jahren zu

bewerten, die am späten Sonntagabend in einer Eppelheimer Wohnung durch extreme

Lautstärke auffielen und Anwohner in Nachbarhäusern auf den Plan riefen, die

Polizei zu informieren. Nachdem zwei Streifen kurz vor 23 Uhr eingetroffen waren

und an der Wohnungstür des Mehrfamilienhauses klopften, herrschte im Inneren

offenbar hektische Aufgeregtheit. Während sich einige versuchten, sich in der

Wohnung zu verstecken, wollten zwei Frauen durch ein rückwärtiges Fenster

flüchten. Sie hatten jedoch die „Rechnung ohne den Wirt“, in diesem Falle ohne

die Polizei gemacht, die das Haus umstellt hatte und die Flucht verhinderte. Die

acht Frauen, die aus sechs verschiedenen Haushalten stammen, gaben schließlich

auf und ihre Personalien den Beamten zu Protokoll. Alle müssen nun mit einem

saftigen Bußgeld rechnen.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: 23-jähriger Drogendealer auf gestohlenem E-Bike unterwegs – Polizei sucht Geschädigten

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis – Ein 23-jähriger mutmaßlicher Drogendealer

wurde am Freitagabend in Weinheim festgenommen. Der Mann fiel einer

Polizeistreife gegen 14.45 Uhr im Vogesenweg auf, als er mit einem hochwertigen

E-Bike unterwegs war. Als der Mann den Streifenwagen bemerkte, trat er in die

Pedale und versuchte, vor einer bevorstehenden Kontrolle zu flüchten. Dabei warf

er zunächst eine Tüte in ein Gebüsch. Wenig später sprang er von Rad und

flüchtete zu Fuß weiter. Die Beamten folgten ihm zu Fuß und konnten ihn rund

einen Kilometer weiter einholen und vorläufig festnehmen. Die weggeworfene Tüte

wurde im Gebüsch aufgefunden . Darin befanden sich mehrere Plomben mit insgesamt

rund 8,2 Gramm Marihuana. Hinsichtlich des E-Bikes machte er widersprüchliche

Angaben und konnte keinen Eigentumsnachweis erbringen. Bei der Durchsuchung

seines Zimmers in der Wohnung seiner Mutter konnten weitere rund 75 Gramm

Marihuana aufgefunden werden.

Nachdem der junge Mann auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim dem Haft- und

Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt und Haftbefehl wegen

Verdachts des unerlaubten Drogenhandels erlassen worden war, wurde er in eine

Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Polizei sucht nun den Besitzer des E-Bikes, mit dem der 23-Jährige

angetroffen wurde und bittet diesen, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.:

06201/1003-0 zu melden

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Sattelzugfahrer verursacht Unfälle und haut ab – Polizei sucht Zeugen

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis – Ein unbekannter Sattelzugfahrer

verursachte am frühen Sonntagmorgen in Heddesheim zwei Verkehrsunfälle und fuhr

anschließend einfach weiter. Der Unbekannte war gegen 0.30 Uhr mit seinem

Sattelzug in der Brucknerstraße unterwegs und beschädigte beim Vorbeifahren

einen am Fahrbahnrand geparkten VW-Golf. Anschließend fuhr er, ohne sich um den

Schaden zu kümmern, einfach davon. Auf seinem weiteren Weg beschädigte er ein

Verkehrszeichen, ein Gebüsch und mehrere Blumen. Auch hier setzte er seinen Weg

einfach fort.

Eine Zeugin wurde auf den Unfall aufmerksam und sah den Sattelzug durch die

Brucknerstraße fahren. Nähere Angaben zum Sattelzug konnte sie jedoch nicht

geben.

Weitere Zeugen, die den Unfall bemerkten und sachdienliche Hinweise zum

unfallverursachenden Sattelzug und dessen Fahrers geben können, werden gebeten,

sich beim Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203/9305-0 zu melden.

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: 61-jährige Autofahrerin bei Unfall verletzt – Sachschaden ca. 10.000 Euro

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis – Bei einem Verkehrsunfall am Samstag gegen

18.30 Uhr an der Einmündung Wilhelm-Blos-Straße/Neuer Weg wurde die

Verursacherin leicht verletzt. Die 61-jährige Fahrerin eines Suzuki war nach

links in die Straße Neuer Weg abgebogen. Dabei kam es zur Kollision mit dem VW

eines entgegenkommenden 32-Jährigen. Durch den Aufprall drehte sich der Suzuki

um 90 Grad. Die 61-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus

gebracht. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro,

beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Freiwillige Feuerwehr war mit 18 Mann

im Einsatz.

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Farbschmierereien auf Hausfassaden, Stromverteilerkästen und an Anhänger – Polizei sucht Zeugen

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis – In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben

Unbekannte im Ort mit beiger Farbe gesprüht. Ein Zeuge hatte die Polizei

verständigt, nachdem sein Anhänger im Weidenweg beschmiert war, zudem entdeckte

er in Richtung Mannheimer Straße weitere Farbschmierereien. Wie sich

herausstellte, wurden Hausfassaden, ein Garagentor, ein Gartenzaum und mehrere

Stromverteilerkästen besprüht. Die Tatorte lagen überwiegend im Altrheinbogen,

darüber hinaus in der Karlsbader-/Jägerndorfer- und Mannheimer Straße. Zeugen,

die in der fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden

gebeten sich unter Telefon 06202/2880 beim Polizeirevier Schwetzingen zu melden.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Weihnachtdekoration aus Vorgärten gestohlen – Zeugen gesucht

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis – In der Nacht von Freitag auf Samstag

(04./05.12.2020) wurden aus zwei Vorgärten in der Magdeburger Straße die

Weihnachtsdekoration gestohlen. Aus einem Vorgarten wurde eine

LED-„Wasserfall“-Lichterkette entwendet, nicht weit davon entfernt ließen der

oder die Täter zwei LED-„Rentiere“ mitgehen. Der Diebstahlsschaden beläuft sich

auf insgesamt ca. 250 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben,

werden gebeten sich unter Telefon 06205/28600 beim Polizeirevier Hockenheim zu

melden.

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Kupferkabelrollen und Aluminiumkabelringe aus Lagerhalle entwendet – Diebstahlsschaden ca. 10.000 Euro – Polizei sucht Zeugen

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis – Aus einer Lagerhalle in der

Heinrich-Lanz-Straße entwendeten unbekannte Täter in zurückliegender Zeit zwei

komplette Paletten mit Kupferkabelrollen mit einem Gewicht von ca. 1,5 Tonnen

und ca. 800 kg Aluminiumkabelringe. Der Diebstahl wurde am Samstagmorgen

(05.12.2020) entdeckte, der Tatzeitraum lässt sich auf etwa zwei Wochen zurück

begrenzen. Für den Abtransport müssen die Täter einen Lkw oder einen Anhänger

benutzt haben. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Tatortbereich gemacht

haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06222/57090 beim Polizeirevier

Wiesloch zu melden.

Schwerer Verkehrsunfall zwischen Auto und Straßenbahn; Straßenbahn entgleist; zwei Verletzte; Rettungshubschrauber abgeflogen; Pressemitteilung Nr. 3; korrigierte Version!!!

Mannheim – Nach dem derzeitigen Kenntnisstand war ein Citroen-Fahrer von

der Wilhelm-Varnholt-Allee in Richtung Schlachthof unterwegs und soll bei Rot in

die Kreuzung Fahrlachstraße, Ecke Gottlieb-Daimler-Straße eingefahren sein. Die

hatte zur Folge, dass er mit der Straßenbahn der Linie 6a kollidierte, die mit

15 Personen besetzt und in Richtung Innenstadt unterwegs war.

Der schwer verletzte Autofahrer wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik

geflogen. Der Straßenbahnfahrer wurde ebenfalls verletzt und mit einem

Rettungswagen in eine Klinik transportiert. Insgesamt wurden lediglich zwei

Personen verletzt. Die Fahrgäste in der Straßenbahn blieben nach derzeitigen

Erkenntnissen unverletzt.

Der Sachschaden lässt sich noch nicht näher beziffern, dürfte jedoch bei

mehreren zehntausend Euro liegen.

Derzeit finden die Aufräumarbeiten statt. Die entgleiste Straßenbahn wird

derzeit mit schwerem Gerät wieder in die Gleise gehievt.

Zeugen, die Hinweise zur Ampelschaltung (wer hatte Grün?) geben können, werden

gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Mannheim, Tel.: 0621/174-4222 in

Verbindung zu setzen.

Rhein-Neckar-Kreis / Neckargemünd: Wasserrohrbruch sorgt für Unterspülung der Fahrbahn – K 4200 in Neckargemünd zwischen Hollmuthtunnel und Ortsteil Rainbach vollgesperrt

Rhein-Neckar-Kreis: Neckargemünd – Nach einem Wasserrohrbruch im Bereich

der K 4220 (Dilsberger Straße) musste die Kreisstraße zwischen dem

Hollmuthtunnel und dem Ortsteil Rainbach voll gesperrt werden. Das ausgetretene

Wasser hat die Fahrbahn komplett unterspült. Die Stadt Neckargemünd konnte die

Leckage ausfindig machen und hat eine örtliche Umleitung eingerichtet. Die

Reparaturarbeiten und die damit verbundene Sperrung werden voraussichtlich bis

Freitag 11.12.2020 andauern.

Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis – Zwei Verletzte und längere Sperrung nach Unfall auf der A 5 zwischen Heidelberg und Weinheim

Hirschberg – Der 62-jährige Fahrer eines Ford Mondeo fuhr aufgrund von

Un-achtsamkeit auf das Gespann eines in gleiche Richtung fahrenden 42-Jährigen

auf. Hierdurch wurde der mit einem weiteren PKW beladene Anhänger des

Geschädigten aus der Kupplung herausgehebelt, geriet ins Schleudern, touchierte

die Leitplanke und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Beide

Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und mussten medizinisch versorgt werden.

Es entstand am Ford Mondeo des Unfallverursachers, am Renault-Transporter des

Geschädigten und an dessen Anhänger Sachschaden in Höhe von insgesamt 9500 Euro.

Die Fahrbahn in Richtung Norden war bis 23.15 Uhr voll gesperrt. Hierdurch kam

es zu geringen Verkehrsbehinderungen.

Edingen-Neckarhausen/A656: Zwei Autofahrer während der Fahrt aneinandergeraten und auf Standstreifen geprügelt – Zeugen gesucht!

Edingen-Neckarhausen – Am Sonntag gegen 16:00 Uhr kam es auf der A656 in

Fahrtrichtung Mannheim aufgrund bislang unklarer Umstände zu einer

Auseinandersetzung zwischen einem 25-jährigen Opel-Fahrer und einem 24-jährigen

Rangerover-Fahrer, wonach beide auf dem Standstreifen anhielten und sich

prügelten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen sich beide mehrfach überholt

und gefährdet haben. Dabei soll auch eine Flasche aus einem der Fahrzeuge

geworfen worden sein. Da die Aussagen der Beteiligten stark voneinander

abweichen, werden Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben. Diese wenden

sich bitte unter der Telefonnummer 0621/47093-0 an den Verkehrsdienst Mannheim.

Verkehrsgefährdung auf der A 6 – Zeugen gesucht

Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis – Gegen 20:00 Uhr meldeten mehrere

Verkehrsteilnehmer ein Fahrzeug auf der A 6, das durch überhöhte Geschwindigkeit

und enthemmte Verkehrsweise auffiel. Das Fahrzeug fiel erstmals auf Höhe der AS

Untereisesheim in Fahrtrichtung Mannheim auf und konnte schließlich kurz nach

dem Walldorfer Kreuz kontrolliert werden. Dabei stellte sich heraus, dass das

Fahrzeug nicht zugelassen war und die angebrachten Kennzeichen missbräuchlich

verwendet wurden. Laut Angaben eines Zeugen könnten durch die Fahrweise des

Fahrzeugführers andere Verkehrsteilnehmer gefährdet worden sein. Bei dem

Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Audi A1 Sportback mit schwarzem Dach

und französischen Kennzeichen, besetzt mit einer männlichen Person.

Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Heidelberg,

Außenstelle Walldorf, Tel.: 06227 / 35826-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten auf der B 3, Höhe Ziegelwerk Malsch

Malsch / Rhein-Neckar-Kreis – Gegen 21:15 Uhr kam es auf der B 3 zu einem

Verkehrsunfall, bei dem der Unfallverursacher aus noch unbekannter Ursache in

den Gegenverkehr geriet und mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidierte.

Beide Fahrzeuge waren danach nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden

von insgesamt 20.000 Euro. Die beiden Unfallbeteiligten mussten in umliegenden

Krankenhäusern behandelt werden. Die B 3 war zur Unfallaufnahme bis ca. 23:00

Uhr im Bereich der Unfallstelle gesperrt. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam

es nicht. Entgegen der ersten Meldung waren keine drei, sondern zwei Fahrzeuge

am Unfall beteiligt.

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Giftköder ausgelegt – Polizei sucht Zeugen

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis – Unbekannte haben unter einem kleinen

Bäumchen auf der Verkehrsinsel in der Friedrichstraße/Im Linsenbühl Giftköder

ausgelegt. Eine Frau war am Freitagmittag gegen 14.30 Uhr mit einem Hund Gassi,

als dieser ein Stück Brot, versehen vermutlich mit blauem Schneckenkorn,

aufnahm. Der Frau gelang es, dass der Hund den Köder wieder ausspuckte.

Vorsichtshalber wurde der Hund von einer Tierärztin behandelt. Bei einer

Überprüfung und Absuche durch die Polizei konnten keine weiteren Köder

aufgefunden werden. Die weiteren Ermittlungen wurden an die Fachabteilung

Gewerbe und Umwelt beim Polizeipräsidium Mannheim übergeben. Zeugen, die

verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können,

werden gebeten, sich unter Telefon 06221/45690 beim Polizeirevier

Heidelberg-Nord zu melden.

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Stromausfall im Bereich Walldorf – Pressemitteilung Nr. 2

Walldorf – Der seit 22.45 Uhr im Bereich Walldorf aufgetretene

Stromausausfall ist seit 00.02 Uhr behoben. Wie viele Haushalte betroffen waren

ist nach wie vor nicht bekannt. Durch die Stadtwerke Walldorf wurde mitgeteilt,

dass es Probleme mit der Hauptversorgungsleitung gab. Jedoch konnte die genau

Ursache bislang noch nicht ermittelt werden.