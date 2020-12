Zusammenstoß mit Überholer

Gem. Gutenberg, L239

Am Samstag, 05.12.2020, gegen 17.28 Uhr befuhr ein 41-jähriger Fahrzeugführer mit seinem silbernen VW die L 239 aus Richtung Hargesheim in Richtung Gutenberg. Nach einer Rechtskurve überholte ein entgegenkommender PKW ein vorausfahrendes Fahrzeug. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, wich der VW-Fahrer in den Straßengraben aus. Trotz des Ausweichmanövers berührten sich die beiden linken Außenspiegel der Fahrzeuge. Der VW fuhr sich im Straßengraben fest und musste abgeschleppt werden. Der Überholer setzte seine Fahrt unerkannt fort. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Zwei parallele Versammlungen auf dem Kornmarkt

Bad Kreuznach

Am 05.12.2020 fanden zwischen 14.00 Uhr bis 16:30 Uhr auf dem Kornmarkt in Bad Kreuznach eine angemeldete Versammlung der sogenannten Querdenker statt. Erstmalig hatte aber auch zeitgleich die LinksJugend Solid Bad Kreuznach ebenfalls auf dem Kornmarkt eine Gegenkundgebung angemeldet. Um Auseinandersetzungen zwischen den konträren Gruppen zu vermeiden war die Polizei als auch das Ordnungsamt der Stadt Bad Kreuznach auf dem Kornmarkt präsent. Als Bilanz kann festgestellt werden, dass die beiden Versammlungen weitgehend problemfrei stattfinden konnten. Bei der Versammlung der Querdenker mussten die Ordnungskräfte zwar mehrfach bei einzelnen Teilnehmern auf die Einhaltung der Regeln hinwirken, insgesamt wurden die Versammlungsauflagen aber in beiden Veranstaltungen eingehalten. Gegen drei Personen wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet, da diese keine, bzw. unzureichende Mund-Nasen-Bedeckungen trugen. Ein Versammlungsteilnehmer musste daher auch aus der Versammlung ausgeschlossen werden, da er sich weigerte, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.