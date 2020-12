Worms – Streit mit betrunkenem Autofahrer

Worms – Am heutigen Morgen, kurz nach 1 Uhr ist ein Autofahrer beim Tanken

in der Ludwigstraße mit weiteren Kunden der Tankstelle in Streik geraten.

Offenbar fühlt sich der 42-jährige Wormser durch die lauten Gespräche einer

Personengruppe, die ebenfalls zum Tanken an der Zapfsäule standen, gestört und

spricht diese an. Hierbei kommt es zum Wortgefecht, woraufhin der Wormser zu

einem Blumenkübel greift und diesen nach einer Person aus der Gruppe wirft. Beim

Abwehrversuch des 29-Jährige verletzt dieser sich leicht an einem Finger. Durch

die hinzugezogene Polizeistreife wird Alkoholgeruch in der Atemluft des

42-Jährigen festgestellt. Der Alkoholtest ergibt einen Wert von 1,32 Promille,

weswegen eine Blutentnahme angeordnet wird. Gegen den Wormser wird nun wegen

gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und Trunkenheit im

Straßenverkehr ermittelt.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Alzey – Am 05.12.2020, gegen 21 Uhr, kam es in der Kriemhildenstraße in

Alzey zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer verlor aus bisher ungeklärten Gründe

die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr anschließend frontal in eine Garage.

Danach entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort, um einige Meter weiter nochmal

anzuhalten, aus seinem Fahrzeug auszusteigen und anschließend wieder

weiterzufahren. Vor Ort konnte das Kennzeichen des Unfallfahrzeugs aufgefunden

werden. Bei dem Verkehrsunfall soll eine Frau Augenzeugin des Vorfalls gewesen

sein. Ihre Personalien sind jedoch aktuell noch nicht bekannt. Die Ermittlungen

dauern noch an. Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Alzey unter der

Rufnummer 06731/9110.