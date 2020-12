Im Streit mit Flasche zugeschlagen

Kreis Kaiserslautern – Reichlich Alkohol war bei der Auseinandersetzung

eines Paares am Sonntagabend in der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn im

Spiel. Nachdem sie zusammen Alkohol getrunken hatten, waren der Mann und die

Frau gegen 21 Uhr aus bislang unbekannten Gründen in Streit geraten.

In dessen Verlauf gab die 37-jährige Frau ihrem Partner eine Ohrfeige – der Mann

schlug zurück. Daraufhin griff sich die Frau eine Bierflasche und schlug ihrem

Freund damit ins Gesicht. Der Mann erlitt dadurch eine stark blutende Platzwunde

unterhalb des Auges. Er wurde vom Rettungsdienst zunächst vor Ort versorgt und

dann ins Krankenhaus gebracht.

Erste Alkoholtests bei beiden Beteiligten ergaben Pegel von 1,49 und 1,59

Promille. Gegen beide wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

Weil das Paar später versicherte, den Streit wieder beigelegt zu haben, wurde

auf eine polizeiliche Verfügung verzichtet. |cri

Beschädigungen an Autos entdeckt

Kaiserslautern – Ein Passant hat am Sonntagnachmittag eine Polizeistreife

in der Wilhelmstraße auf einen Pkw aufmerksam gemacht, an dem die Fahrertür

lediglich angelehnt war und Beschädigungen zu erkennen waren. Die Beamten

schauten sich den Ford Fiesta an und konnten Hebelspuren am Türrahmen erkennen.

Weil die Halterin des Fahrzeugs nicht in Rheinland-Pfalz gemeldet ist, wurde

nach Hinweisen gesucht, wer den Wagen aktuell nutzt. Dabei konnten die

Polizisten die mutmaßliche Fahrerin und ihre Adresse in Kaiserslautern ausfindig

machen. Die 26-jährige Frau gab an, den Ford etwa eine Stunde zuvor verschlossen

und unbeschädigt abgestellt zu haben.

Ersten Überprüfungen zufolge fehlte aber aus dem Innenraum nichts. Die weiteren

Ermittlungen laufen. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

Definitiv mutwillig beschädigt wurde unterdessen ein Pkw in der Karpfenstraße.

Am späten Sonntagnachmittag meldete die Fahrzeughalterin der Polizei, dass an

ihrem Ford Mondeo das Ventil eines Hinterreifens zerstochen wurde.

Hinweise auf den oder die Täter gibt es bislang nicht. Zeugen, die zwischen

Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 17 Uhr, gesehen haben, wer sich an dem Wagen zu

schaffen gemacht hat, werden gebeten, sich unter 0631 / 369 – 2150 mit der

Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

Schlägerei in der Innenstadt

Kaiserslautern – In der Richard-Wagner-Straße ist es am Sonntagabend zu

einer Schlägerei gekommen. Kurz nach 23 Uhr ging die Meldung ein, dass sich zwei

Männer auf der Straße prügeln würden.

Die ausgerückte Streife traf vor Ort auf zwei 30- und 31-jährige Männer, die

beide alkoholisiert waren und sich stritten. Während der Auseinandersetzung soll

der 30-Jährige zugeschlagen haben. Der 31-Jährige klagte über Schmerzen im

Gesicht, verzichtete aber auf eine ärztliche Untersuchung.

Bei dem Streit ging es angeblich um einen 50-Euro-Schein, den der 31-Jährige dem

Jüngeren für die Fahrt nach Hause gegeben hatte. Diesen wollte er jetzt wieder

zurück. Der jüngere Mann bestritt dies. Bei der Durchsuchung beider wurde ein

50-Euro-Schein gefunden, der zur Eigentumssicherung und Sachverhaltsklärung

durch die Beamten sichergestellt wurde.

Der ältere der Beiden ging daraufhin wieder in seine Wohnung zurück. Dem

30-Jährigen wurde ein Platzverweis für den Bereich der Richard-Wagner-Straße

erteilt. |elz

Gefahr durch dunkle Leuchten

Schallodenbach (Kreis Kaiserslautern) – Einer Polizeistreife ist am

Samstagmittag in Schallodenbach ein VW Golf aufgefallen. Der Grund: An dem Pkw

waren – auf den ersten Blick erkennbar – Veränderungen an der lichttechnischen

Einrichtung vorgenommen worden. So waren an dem Wagen verdunkelte Rückleuchten

verbaut. Separate Reflektoren, die in einem solchen Fall notwendig wären, hatte

das Fahrzeug nicht.

Weil der Pkw durch die verdunkelten Leuchten zu einer „Gefahrenquelle“ werden

kann, da er für andere Verkehrsteilnehmer schlechter, beziehungsweise erst

später zu erkennen ist, dürfte die Betriebserlaubnis des Autos erloschen sein.

Auf den Halter kommt eine Ordnungswidrigkeitsanzeige zu. Außerdem erhält er

einen Mängelbericht, und die Zulassungsstelle wird ebenfalls über die

Fahrzeugkontrolle informiert. |cri

Im Streit Messer gezückt

Kaiserslautern – Nachdem sie zusammen Alkohol getrunken haben, sind am

späten Samstagabend zwei Männer im Stadtgebiet miteinander in Streit geraten.

Dabei soll einer den anderen mit einem Messer attackiert haben. Der 68-Jährige

trug lediglich eine leichte Hautverletzung davon. Er konnte seinem Gegenüber das

Messer selbst abnehmen. Anschließend sei es noch zu einer verbalen Drohung

gekommen. Der 45-Jährige bestreitet dies jedoch.

Der genaue Verlauf ließ sich in der Nacht vor Ort nicht klären. Das Messer wurde

sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Einbrecher stehlen Bargeld und Schmuck

Kaiserslautern – Einbrecher sind am Wochenende in eine Wohnung in der

Fackelstraße eingedrungen. Am Sonntag stellte der Bewohner fest, dass unbekannte

Täter über Nacht die Wohnungstür aufgehebelt und die Räume durchsucht haben.

Offenbar interessierten sich die Eindringlinge ausschließlich für Bargeld und

Schmuck – gestohlen wurden eine Geldkassette samt Inhalt, mehrere Armbanduhren,

ein Kettenanhänger sowie ein Herrenring. Der Schaden: insgesamt mehrere tausend

Euro. Die Tatzeit liegt zwischen Samstagnachmittag, 17 Uhr, und

Sonntagvormittag, 10.25 Uhr.

Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag haben Unbekannte in ein Gebäude in

der Stiftstraße eingebrochen. Vermutlich durch einen Lüftungsschacht

verschafften sich die Täter Zugang zum Keller des Hauses und brachen dann

sämtliche Bürotüren (insgesamt 30) auf. Alle Schreibtischcontainer und

Büroschränke wurden durchwühlt und Kuverts aufgerissen. Abgesehen hatten es die

Einbrecher auch hier insbesondere auf Bargeld, wobei sie kleinere Beträge sogar

zurückließen. Technische Geräte blieben unangetastet. Die Höhe des

Gesamtschadens ist nicht bekannt. Die Tatzeit: zwischen Freitagnachmittag, 17

Uhr, und Samstagvormittag, 10.55 Uhr. Hinweise auf verdächtige Personen, die in

diesem Zeitraum aufgefallen sind, nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 0631 /

369 – 2620 jederzeit entgegen. |cri

Scheibenwischer abgerissen (FOTO)

Kaiserslautern – In der Bleichstraße ist ein Auto mutwillig beschädigt

worden. Am Samstagmittag fand der Fahrzeugbesitzer seinen VW Polo mit

abgerissenen Heckscheibenwischer vor. Vom Täter fehlt jede Spur. Die Tatzeit

liegt zwischen Freitagabend, 20 Uhr, und Samstagmittag, 14 Uhr. Zeugen, die

Hinweise auf mögliche Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 396-2250 bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern zu melden.

|elz

Scheibe mit Stein eingeschlagen

Kaiserslautern – Vermutlich mit einem Stein haben unbekannte Täter in der

Augustastraße die Scheibe eines geparkten Autos eingeschlagen. Am Samstagabend

gegen 20 Uhr wurde der Schaden festgestellt. Abgesehen hatten es die Täter

offenbar auf eine Handtasche, die sie durch die Scheibe auf dem Beifahrersitz

entdeckt hatten. Aus der Tasche heraus wurde Bargeld gestohlen; außerdem nahmen

die Diebe eine Uniformmütze mit, die im Fahrzeuginnenraum lag.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Auch die genaue Tatzeit ist unklar.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 / 369 – 2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Diebstahl eines hochwertigen Handys

Kaiserslautern – Am gestrigen Samstag kam es in der Kaiserslauterer

Fußgängerzone zum Diebstahl eines hochwertigen Mobiltelefons. Ein bislang

unbekannter Täter betrat gegen 12:00 Uhr einen Handyladen in der Kerststraße,

riss dort ein Mobiltelefon aus der Sicherungshalterung, rannte aus dem Laden und

entfernte sich in Richtung Pirmasenser Straße. Bei dem Täter soll es sich um

einen Mann mit schwarzen Haaren, dunklem Teint, der mit Bluejeans sowie blauer

Jacke mit neongrünen Streifen bekleidet war, handeln. Weiterhin führte er einen

hellgrauen Rucksack mit sich. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt machen

können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2, unter

0631/369-2250, bzw. pikaiserslautern2@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

|pvd

Schlägerei nach Verkehrsunfall

Kaiserslautern – Am frühen Abend des 04.12.2020 fuhr ein 39-jähriger

Autofahrer aus dem benachbarten Saarland mit seinem Pkw im nördlichen

Stadtgebiet beim Wenden über die Rasenfläche eines Anwohners und beschädigte

anschließend ein Regenfallrohr. Der 70-jährige Hausbesitzer beobachtete den

Unfall und erschien daraufhin am Fahrzeug des Unfallverursachers, öffnete die

Tür und schlug dem Fahrer unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Der Autofahrer

erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen im Gesichtsbereich. Durch die

eingesetzten Polizeibeamten musste daher neben dem Verkehrsunfall zusätzlich ein

Körperverletzungsdelikt aufgenommen werden.|pvd