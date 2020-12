Fund einer toten Frau in Fulda: Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Fulda – Am Montag, gegen 8 Uhr, wurde im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Nikolausstraße eine tote Frau aufgefunden. Nach ersten Erkenntnissen muss davon ausgegangen werden, dass die Frau einer Straftat zum Opfer fiel. Die genaue Todesursache und die möglichen Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar.

Staatsanwaltschaft Fulda und Kriminalpolizei haben die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen.

Aktuell ist der Bereich um den Leichenfundort abgesperrt. Die Ermittler sichern derzeit Spuren und suchen nach Beweismitteln. Zudem führt die Polizei Zeugenbefragungen durch.

Zeugen, die im Bereich der Nikolausstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 in Verbindung zu setzen.

Lieferwagen gestohlen

Wildeck / Obersuhl – Zwischen Donnerstag (03.12.) und Freitag (04.12.) hatten es Unbekannte auf einen weißen Mercedes Benz „Sprinter“ abgesehen. Die Täter stahlen das Fahrzeug auf bisher unbekannte Art und Weise, welches auf einem Firmengelände in der Industriestraße abgestellt gewesen war. An dem Fahrzeug befanden sich zum Zeitpunkt des Diebstahls die amtlichen Kennzeichen HEF-LK 509. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf einen unteren fünfstelligen Eurobetrag.

Polnische Kennzeichen gestohlen

Friedewald – In den zurückliegenden Wochen wurden die amtlichen polnischen Kennzeichen LB-59805 von einem grauen 5er BMW gestohlen. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug auf einem Parkplatz im Bereich der Gottfried-Schenker-Straße abgestellt. Der Schaden beläuft sich auf rund 50 Euro.

Einbruch in Einfamilienhaus

Niederaula – Am Freitagnachmittag (04.12.) stellte die Eigentümerin eines Einfamilienhauses in der Königsberger Straße einen Einbruch fest. Unbekannte hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt ins Haus und durchsuchten dies. Ob etwas gestohlen wurde konnte noch nicht festgestellt werden. Auch der entstandene Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden. Mauersteine gestohlen

Hauneck / Rotensee – Zwischen Freitag (04.12.) und Samstag (05.12.) hebelten Unbekannte mehrere Steine aus einer Mauer im Erlenweg und stahlen diese. Es entstand Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sachbeschädigung an Gaststättentür

Niederaula – Am frühen Sonntagmorgen (06.12.), zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einer Eingangstür einer Gaststätte in der Hauptstraße. Unbekannte schlugen mit einem unbekannten spitzen Gegenstand gegen die Eingangstür und beschädigten eine Glasscheibe. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Einbruch in Einfamilienhaus

Philippsthal / Heimboldshausen – In der Nacht zu Sonntag (06.12.) hatten es Unbekannte auf ein Einfamilienhaus in der Rhönstraße abgesehen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchsuchten das Haus. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 400 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

„Verkehrsunfallflucht: Flüchtige Fahrerin meldet sich im Anschluss bei der Polizei“

Fulda – Am Samstag (05.12.), ereignete sich im Kreuzungsbereich Kurfürstenstraße / Leipziger Straße / Buttlarstraße ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtsachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Eine 19-jährige Fahrzeugführerin aus Poppenhausen befuhr mit ihrem Pkw die Kurfürstenstraße in Fulda und beabsichtigte an der Kreuzung Kurfürstenstraße / Leipziger Straße nach links in die Leipziger Straße abzubiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden 74-jährigen Pkw-Fahrer aus Fulda, welcher die Buttlarstraße befuhr und geradeaus in die Kurfürstenstraße fahren wollte. Infolgedessen kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Die mutmaßliche Unfallverursacherin entfernte sich zunächst von der Unfallstelle und meldete sich erst etwa 45 Minuten später telefonisch auf der Polizeistation Fulda, um ihre Unfallbeteiligung mitzuteilen.

Unfallmeldung

Eisplatte heruntergefallen Schotten – Am Donnerstag (03.12.), gegen 16:00 Uhr, befuhr ein 52-jähriger Fahrer mit seinem weißen Kleintransporter der Marke Iveco mit Anhänger die Kreisstraße von der Bundesstraße herkommend in Richtung Burkhards. Nach Angaben des 52-Jährigen kam ihm ein weißer Lkw der Marke Mercedes entgegen. Als sich die Fahrzeuge auf gleicher Höhe befanden, löste sich bei dem Mercedes eine auf dem Fahrzeugdach befindliche Eisplatte und fiel herunter. Durch diese Eisplatte wurde die Windschutzscheibe und die Fahrzeugfront des Kleintransporters beschädigt. Auch der Außenspiegel einer auf dem Anhänger befindlichen Baumaschine wurde durch die Eisplatte beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Kleintransporter entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel.06641-9710 oder 06044-989090.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort – Verursacherin ermittelt

Bad Hersfeld – Am Freitag (04.12.), gegen 07:45 Uhr, befuhren eine 18-jährige Frau aus Niederaula mit ihrem Audi A3 und eine 20-jährige Frau aus Bad Hersfeld mit ihrem Hyundai i20 die Bundesstraße 62 von Bad Hersfeld in Richtung Sorga. An der Unfallstelle wollte die 20-jährige Hersfelderin mit ihrem Fahrzeug von der linken auf die rechte Fahrspur wechseln und übersah hierbei die parallel fahrende 18-jährige Frau aus Niederaula mit ihrem Audi. Es kam zur Berührung beider Fahrzeuge, aber die 20-jährige Bad Hersfelderin setzte ihren Weg fort und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, konnte jedoch später ermittelt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro.