Zweimal Betrugsmasche „Gewinnversprechen“, Neu-Anspach, Freitag, 04.12.2020, 12:00 Uhr Weilrod, Samstag, 05.12.2020, 12:00 Uhr,

(pu)Sowohl am Freitagmittag, wie auch am Samstagmittag trieben Betrüger mittels der Masche „Gewinnversprechen“ wieder ihr Unwesen. Einer 80-Jährigen aus Weilrod kam der Anruf eines Betrügers gleich merkwürdig vor, als dieser angab, sie habe bei einem Gewinnspiel gewonnen. Reflexartig beendete sie das Gespräch, so dass der Betrüger leer ausging. Eine 81-jährige Seniorin aus Neu-Anspach dagegen konnte erst im Nachhinein in den Angaben einer unbekannten Anruferin die Betrugsmasche erkennen. Sie hatte der Betrügerin vertraut und ihr nach Inaussichtstellen einer Gewinnausschüttung Gutscheincodes mitgeteilt.

Das ist die typische Vorgehensweise der Betrugsmasche „Gewinnversprechen“. Immer wieder versuchen Betrüger mit dieser Masche an Geld zu gelangen. Nicht nur ältere Mitbürger werden als potenzielle Opfer ausgesucht. Es kann jeden erwischen; leider ist die Versuchung auf einen großen Gewinn sehr groß. Schnell hat man sich auf die Spielchen der gewissenlosen Abzocker eingelassen. Bearbeitungsgebühr überweisen, Bargeld an der Haustür übergeben, Gutscheincodes telefonisch übermitteln; alles Maschen, um Sie um Ihr Erspartes zu bringen. Lassen Sie sich darauf niemals ein. Für einen Gewinn muss man nichts bezahlen! Weitere Tipps zur Kriminalprävention finden Sie unter www.polizei-beratung.de

Dreister Dieb stiehlt Handtasche vom Beifahrersitz, Oberursel, Kurmainzer Straße, Freitag, 04.12.2020, 17:20 Uhr,

(pu)Eine Seniorin wurde am letzten Freitagnachmittag in Oberursel Opfer eines dreisten Diebes. Gegen 17:20 Uhr stieg die 85-Jährige in der Kurmainzer Straße in ihr Fahrzeug ein und deponierte ihre Handtasche auf dem Beifahrersitz. Der unbekannte Dieb näherte sich dem Fahrzeug, öffnete die Beifahrertür und flüchtete dann mit der kompletten Handtasche der Geschädigten. Die bestohlene Seniorin beschreib den Täter als männlich und schlank. Er sei ca. 20-30 Jahre alt und habe eine einfarbige helle Mund-Nasen-Bedeckung getragen.

Mögliche Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich unter 06171 6240-0 bei der Polizeistation Oberursel zu melden.

Beleidigung wegen Streit um Hundebiss, Neu-Anspach, Feldbergstraße, Sonntag, 06.12.2020, 09:30 Uhr,

(pu)Eine Spaziergängerin mit Hund war am Sonntagvormittag in Neu-Anspach an einen bislang unbekannten Mann geraten, der sie unter anderem beleidigte. Die 58-jährige Geschädigte war im Bereich eines Hundeübungsplatzes in der Feldbergstraße unterwegs, als es aufgrund eines möglichen Hundebisses zu einem Streitgespräch mit dem unbekannten Mann kam. Auch dieser führte einen Hund aus. Im Rahmen der Streitigkeiten soll der Unbekannte die 58-Jährige mehrfach beleidigt und sie letztendlich mit seinem bedrohlichen Verhalten genötigt haben, die Flucht zu ergreifen. Die Geschädigte beschrieb den Mann als 29-40 Jahre alt und schlank. Er sei etwa 1,85m bis 1,90m groß und habe dunkelblonde kurze Haare. Bekleidet war er mit einer grauen Jogginghose, mittel- bis dunkelblauer Oberbekleidung und einer grau-blauen Kappe. Der Unbekannte sei Brillenträger und habe akzentfrei Deutsch gesprochen. Außerdem habe er einen braunen Labrador ausgeführt.

Die Polizeistation Usingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen der Tat oder Hinweisgeber zu dem unbekannten Mann, sich unter 06081 9208-0 zu melden.

Motorroller nach Diebstahl aufgefunden, Steinbach, Niederhöchstädter Straße, Samstag, 05.12.2020, 16:20 Uhr,

(pu)Nach dem Diebstahl eines Motorrollers ließen die unbekannten Diebe ihre Beute am Samstagnachmittag im Apfelweg in Steinbach zurück. Wann der Roller entwendet worden war, lässt sich nicht genau nachvollziehen, da er seit längerer Zeit ungenutzt auf einem Grundstück in der Niederhöchstädter Straße stand. Gegen 16:20 Uhr war das Gefährt von Zeugen in desolatem Zustand im Apfelweg aufgefunden worden. Vermutlich hatten ihn die Diebe von dem Grundstück in der Niederhöchstädter Straße entwendet und bis in den Apfelweg geschoben. Dort hatten sie dann, den Spuren am Tatort folgend, mutmaßlich versucht, diesen zu starten, was jedoch misslang. So verloren die Diebe das Interesse und ließen ihre Beute zurück.

Wenn Sie Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Rollerdiebstahl in Zusammenhang stehen könnten, wenden Sie sich bitte unter 06171 6240-0 an die Polizeistation Oberursel.

Fahrzeug in Gegenverkehr gekommen – mehrere Leichtverletzte, Friedrichsdorf, Landesstraße 3057, Sonntag, 06.12.2020, 15:25 Uhr,

(pu)Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Landesstraße 3057 bei Friedrichsdorf wurden am Sonntagnachmittag vier Personen leicht verletzt. Eine 81-Jährige befuhr in der Dämmerung gegen 15:25 Uhr die Landesstraße 3057 von Friedrichsdorf in Richtung Kirdorf. Zwischen den Ortschaften soll sie aus bislang unbekannten Gründen in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem entgegenkommenden Pkw eines 49-Jährigen kollidierte sein. Dabei wurden sowohl die 81-Jährige als auch die drei Mitfahrer im Fahrzeug des 49-Jährigen leicht verletzt. Alle vier Verletzten mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Beide beteiligte Pkw wurden abgeschleppt. Ersten Schätzungen nach entstand ein Sachschaden von ca. 27.000 Euro.

Auffahrunfall fordert eine Verletzte, Wehrheim, Landesstraße 3041, Samstag, 05.12.2020, 11:45 Uhr,

(pu)Durch einen Auffahrunfall auf der Landesstraße 3041 bei Wehrheim wurde am Samstagvormittag eine Autofahrerin leicht verletzt. Eine 23-Jährige war auf der Landesstraße 3041 zwischen Obernhain und Wehrheim unterwegs als sie, ersten Ermittlungen zufolge, auf das Fahrzeug einer 53-Jährigen auffuhr. Dabei wurde die 53-Jährige leicht verletzt, musste aber nicht direkt ärztlich behandelt werden. Das Fahrzeug der 23-Jährigen musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf geschätzte 8.000 Euro.

Unfall im Einmündungsbereich – eine Person leichtverletzt, Usingen, Obergasse, Samstag, 05.12.2020, 17:00 Uhr,

(pu)Im Einmündungsbereich zwischen Obergasse und Wilhelmjstraße in Usingen kam es am Samstagnachmittag zu einem Unfall mit einer leichtverletzten Person. Ein 76 Jahre alter Autofahrer war gegen 17:00 Uhr von der Wilhelmjstraße nach links in die Obergasse abgebogen. Dabei war er mit dem Pkw eines 57-jährigen Autofahrer kollidiert, der die Obergasse aus Richtung Kreuzgasse in Richtung Wilhelmjstraße befahren hatte. Durch den Zusammenstoß wurde der 57-Jährige leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Fahrzeug kommt von der Fahrbahn ab und bleibt im Gleisbett stehen, Oberursel, Hohemarkstraße, Sonntag, 06.12.2020, 05:15 Uhr,

(pu)Am frühen Sonntagmorgen geriet ein Autofahrer mutmaßlich nach Alkoholgenuss bei einem Fahrmanöver in das Gleisbett einer U-Bahn-Haltestelle in Oberursel. Der 19-Jährige fuhr auf der Hohemarkstraße aus Richtung Kupferhammerweg in Richtung „Im Rosengarten“. Im Bereich einer U-Bahn-Haltestelle kam er von der Fahrbahn ab und prallte erst gegen einen Baum bevor sein BMW im Gleisbett zum Stehen kam. Der junge Fahrer und sein Beifahrer wurden glücklicherweise nicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich jedoch Hinweise auf eine mögliche Alkoholisierung des 19-Jährigen, die sich bei einem anschließenden Atemalkoholtest erhärteten. Hier ermittelte das Messgerät einen Wert von weit über einem Promille. Somit wurde mit ihm eine Blutentnahme durchgeführt und eine Anzeige wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel gefertigt. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Bahnverkehr war durch den Unfall nicht beeinträchtigt worden.

Meldungen vom Wochenende

Polizeistation Bad Homburg

Straftaten

Diebstahl aus PKW

Tatort: 61381 Friedrichsdorf, Wilhelmstraße, Parkplatz Taunus Carré Tatzeit: Freitag, 04.12.2020, 11:30 bis 11:35 Uhr

Sachverhalt: Der Geschädigte hatte seinen Fiat Ducato auf dem Parkplatz abgestellt und nicht abgeschlossen, da er sich nur entfernen wollte. Diese Gelegenheit nutzte ein unbekannter Täter und entwendete aus dem Fahrzeug die Geldbörse des Geschädigten und eine Packung Zigaretten. Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Homburg telefonisch unter 06172 / 120 – 0 oder per E-Mail kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Einbruch in Einfamilienhaus

Tatort: 61352 Bad Homburg v. d. Höhe, Im Heimgarten Tatzeit: Freitag, 04.12.2020, 15:20 bis 18:15 Uhr

Sachverhalt: Im Tatzeitraum wurde die Terrassentür eines Einfamilienhauses versucht aufzuhebeln. Als dies nicht gelang wurde die Glasscheibe der Tür zerstört. Ein Bewegungsmelder an dieser Stelle wurde abgerissen. Anschließend wurden die Räumlichkeiten des Einfamilienhauses durchsucht und diverse Wertgegenstände entwendet. Auf das Grundstück gelangte man vermutlich über ein Nachbargrundstück. Nach der Tat verließen der oder die Täter das Einfamilienhaus wohl über die Hauseingangstür. Der am Haus entstandene Sachschaden wird auf 500 EUR geschätzt. Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Homburg telefonisch unter 06172 / 120 – 0 oder per E-Mail kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Einbruch in Tiefgarage

Tatort: 61381 Friedrichsdorf, Catharina-Dörrien-Straße Tatzeit: Freitag, 04.12.2020, 16:30 Uhr bis Samstag, 05.12.2020, 13:00 Uhr

Sachverhalt: Durch den oder die Täter wurde die Eingangstür zur Tiefgarage des Wohnkomplexes aufgehebelt. Anschließend wurden zwei E-Bikes entwendet, die in der Tiefgarage angeschlossen waren. Zum Öffnen der Schlösser wurde vermutlich ein Trennschleifer oder ein ähnliches Werkzeug verwendet. Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Homburg telefonisch unter 06172 / 120 – 0 oder per E-Mail kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Versuchter Einbruch in Tiefgarage

Tatort: 61381 Friedrichsdorf, Landgraf-Friedrich-Straße Tatzeit: Freitag, 04.12.2020, 20:00 Uhr bis Samstag, 05.12.2020, 11:00 Uhr

Sachverhalt: Im Tatzeitraum wurde versucht ein Gitter des Einfahrtstors der Tiefgarage, vermutlich mittels eines Schraubendrehers, aufzuhebeln. Da die Tatausführung augenscheinlich vorzeitig abgebrochen wurde ist es wahrscheinlich, dass der oder die Täter bei der Tatausführung durch Passanten oder Anwohner gestört wurden. Der entstandene Sachschaden wird auf 200 EUR geschätzt. Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Homburg telefonisch unter 06172 / 120 – 0 oder per E-Mail kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Verkehrsunfälle

Schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B456

Unfallort: B456 (Saalburgchaussee) zwischen dem Ortseingang Bad Homburg und der Zufahrt Golfplatz Unfallzeit: Samstag, 05.12.2020, 08:01 Uhr

Sachverhalt: Ein 20 Jahre alter Usinger befuhr mit einem schwarzen BMW 1er und einer 17 Jahre alten Mitfahrerin aus Bad Homburg die B456 aus Richtung Usingen kommend in Richtung Bad Homburg. In entgegen gesetzte Richtung fuhr ein 32 Jahre Frankfurterin in einem blauen Audi A7. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der BMW in den Gegenverkehr und kollidierte auf Höhe einer Fußgängerbrücke frontal mit dem Audi. Alle drei Personen in den Fahrzeugen wurden schwer verletzt und zur medizinischen Versorgung in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Die B456 musste an der Unfallstelle aufgrund der Unfallaufnahme und der Räumung der Unfallstelle bis 12:47 Uhr komplett gesperrt werden. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf 42.000 EUR geschätzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Homburg telefonisch unter 06172 / 120 – 0 oder per E-Mail kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Polizeistation Oberursel

Straftaten

Versuchter Einbruch in Reihenhaus

Tatort: 61440 Oberursel (Taunus), im Bornhohl Tatzeit: Mittwoch, 02.12.2020 bis Freitag, 04.12.2020, 12:58 Uhr

Sachverhalt: Im Tatzeitraum wurde durch unbekannte Täter versucht ein Fenster des Reihenhauses aufzuhebeln. Aus unbekannten Gründen ließen der oder die Täter von der weiteren Tatausführung ab. Der Sachschaden am Gebäude wird auf ca. 1000 EUR geschätzt. Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizei in Oberursel unter Tel. 06171 / 6240 – 0 zu melden.

Einbruch in Reihenendhaus

Tatort: 61449 Steinbach (Taunus), Schwanengasse Tatzeit: Freitag, 04.12.2020, 16:00 bis 18:35 Uhr

Sachverhalt: Im Tatzeitraum wurde die Terrassentür aufgehebelt und anschließend die Räumlichkeiten nach Stehlgut durchsucht. Der Sachschaden am Gebäude wird auf ca. 1000 EUR geschätzt. Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizei in Oberursel unter Tel. 06171 / 6240 – 0 zu melden.

Einbruch in Hochhaus

Tatort: 61449 Steinbach (Taunus), Herzbergstraße Tatzeit: Freitag, 20.11.2020 bis Freitag, 04.12.2020, 15:43 Uhr

Sachverhalt: Über einen Balkon gelangten der oder die unbekannten Täter zu dem Küchenfenster der Wohnung der Geschädigten. Dieses wurde versucht aufzuhebeln. Hierbei wurde auch die Glasscheibe des Fensters beschädigt. Anschließend wurden die Räumlichkeiten durchsucht und mehrere Gegenstände entwendet. Der Sachschaden am Gebäude wird auf ca. 1000 EUR geschätzt. Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizei in Oberursel unter Tel. 06171 / 6240 – 0 zu melden.

Versuchter Rollerdiebstahl und versuchte Sachbeschädigung

Tatort: 61449 Steinbach (Taunus), Im Wingertsgrund Tatzeit: Donnerstag, 03.12.2020, 10:00 Uhr bis Freitag, 04.12.2020, 12:05 Uhr

Sachverhalt: Durch unbekannte Täter wurde versucht das Bremsscheibenschloss eines roten Kraftrollers aufzubrechen und den Kraftroller kurzzuschließen. Als dies nicht gelang wurde der Roller, wohl aus Frust, umgeworfen. Das Fahrzeug wurde hierbei glücklicherweise nicht beschädigt. Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizei in Oberursel unter Tel. 06171 / 6240 – 0 zu melden.

Gemeinschaftliche Sachbeschädigung an öffentlichem Bücherregal

Tatort: 61440 Oberursel (Taunus), Rushmore-Park Tatzeit: Freitag, 04.12.2020, 22:00 Uhr

Sachverhalt: In der Parkanlage befindet sich ein zu einem Bücherregal umfunktionierte Telefonzelle. Durch Passanten wurde hier eine größere Gruppe Jugendlicher gemeldet, die mit einer Axt oder einem Baseballschläger diese Telefonzelle beschädigen würden. Durch die entsandten Streifen konnten zwei Tatverdächtige festgenommen werden. Hierbei handelt es sich um zwei 16 Jahre alte Oberurseler. Diese wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen den Erziehungsberechtigten übergeben. Der entstandene Sachschaden wird auf 1000 EUR geschätzt. Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizei in Oberursel unter Tel. 06171 / 6240 – 0 zu melden.

Verkehrsunfälle

Polizeistation Königstein

Straftaten

Versuchter Einbruch in Glashütten-Oberems

Tatort: 61479 Glashütten-Oberems, Auf dem Kreuz Tatzeit: Donnerstag, 03.12.2020, 10:30 bis 18:00 Uhr Sachverhalt: In einer Wohngegend in Ortsrandlage, versuchten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus einzudringen. Sie hebelten zunächst an der Terrassentür erfolglos. Anschließend versuchten sie erfolglos ein Kellerfenster aufzuhebeln. Dann brachen sie ein Loch in die Scheibe des Kellerfensters. Auf Grund der gut und hochwertig gesicherten Türen und Fenster des Hauses, misslang jedoch dieser Einbruchsversuch und die Täter ließen von ihrem Vorhaben ab. Es entstand Sachschaden von ca. 700.-EUR. Hinweise nimmt die Polizeistation Königstein gerne unter Telefonnummer: 06174 / 9266-0 entgegen.

2 Einbrüche in Kronberg-Oberhöchstadt

Tatorte: 61476 Kronberg-Oberhöchstadt, Am Gänsborn und Altkönigstraße Tatzeit: Freitag, 04.12.20, 14: 00 Uhr bis Samstag, 05.12.20, 15:30 Uhr

Sachverhalt: Die Einbrüche wurden jeweils in Einfamilienhäusern verübt. Am Gänsborn wurde ein Fenster aufgehebelt, um in das Haus zu gelangen. In der Altkönigstraße wurde eine Gartentür aufgebrochen und eine Gartenhaustür aufgehebelt. Ebenso wurden Hebelspuren an Kellerfenstern und -türen festgestellt. Um hier in das Haus zu gelangen, wurde die Scheibe eines Kellerfensters zerstört. Die Häuser wurden durchwühlt und durchsucht. Auf Grund der Vorgehensweise ist davon auszugehen, dass es sich um den oder die gleichen unbekannten Täter gehandelt haben müsste. Die Sachschäden belaufen sich auf ca. 1.000,-EUR. Hinweise nimmt die Polizeistation Königstein gerne unter Telefonnummer: 06174 / 9266-0 entgegen.

Wohnungseinbruch in Kronberg-Schönberg

Tatort: 62476 Kronberg, Im Brühl Tatzeitraum: Freitag, 04.12.2020, 16:40 bis 18:45 Uhr Sachverhalt: Unbekannte Täter drangen über den Balkon im 1. OG eines Mehrfamilienhauses in eine Wohnung ein, indem sie die Balkontür aufhebelten. Aus der Wohnung wurden Bargeld und Schmuck entwendet. Hinweise nimmt die Polizeistation Königstein gerne unter Telefonnummer: 06174 / 9266-0 entgegen.

Polizeistation Usingen

Straftaten

Einbruch in Lagerhalle

Tatort: 61267 Neu-Anspach, Zum Kirchborn Tatzeit: Samstag, 05.12.2020, 00:26 Uhr bis 01:08 Uhr

Sachverhalt: Am 05.12.20, gegen 00:26 Uhr, bewegten sich zwei unbekannte männliche Personen, schleichend, in Richtung der Lagerhalle Am Kirchborn in 61267 Neu-Anspach. Hier bewegten sie sich in Richtung Eingang eines Lagerraums. Gegen 01:00 Uhr, erscheint eine weitere unbekannte männliche Person, die sich in Richtung desselben Lagerraums bewegt. Im Lagerraum wird durch die unbekannten Täter ein Tresor mit tatorteigenem Werkzeug geöffnet und der Inhalt entwendet. Wie die Täter in die Lagerhalle gelangten ist bislang unbekannt. Zum entstandenen Sachschaden können bislang keine Angaben gemacht werden. Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizei in Usingen unter Tel. 06081 / 9208 – 0 oder per E-Mail pst.usingen.ppwh@polizei.hessen.de zu melden.