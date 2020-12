Fußgänger überquert Straßenbahngleise und wird von Tram erfasst

Kassel-Niederzwehren (ots) – Ein 64-Jähriger aus Kassel ist am Montagnachmittag 07.12.2020 in der Frankfurter Straße auf den Straßenbahngleisen von einer Tram seitlich erfasst und schwer verletzt worden. Der Mann wird aktuell in einem Kasseler Krankenhaus medizinisch versorgt. Ob möglicherweise Lebensgefahr bestehen könnte, ist derzeit nicht bekannt.

Wie die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Süd-West berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 13:40 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 64-Jährige zu Fuß aus Richtung Korbacher Straße gekommen und hatte am Beginn der Haltestelle “Dennhäuser Straße” zunächst die stadtauswärts führende Fahrbahn und dann die Gleise überquert.

Wie Zeugen berichteten, hatte er dabei aus noch unbekannten Gründen nicht auf die von links herannahende Straßenbahn geachtet. Die Tram hatte den 64-Jährigen daraufhin mit der vorderen rechten Seite erfasst, woraufhin der Mann stürzte. Die alarmierten Rettungskräfte brachten ihn anschließend mit schweren Verletzungen in ein Kasseler Krankenhaus.

Brand in Geibelstraße – Bewohnerin im Krankenhaus verstorben

Kassel-Vorderer Westen (ots) – Folgemeldung – Nachdem es Freitagnacht 04.12.2020 in der Geibelstraße zu einem Brand gekommen war, ist die 51-jährige Bewohnerin am Sonntag 06.12.2020 in einer Spezialklinik infolge ihrer schweren Verletzungen verstorben. Die Ermittlungen zur Brandursache haben keine Hinweise auf strafbares Handeln ergeben.

Nach derzeitigem Stand muss weiterhin von einem tragischen Unglück ausgegangen werden.

Bundespolizei nimmt Zigaretten-Dieb fest

Bundespolizeiinspektion Kassel

Kassel (ots) – Beamten der Bundespolizeiinspektion Kassel gelang Sonntagmorgen (6.12.; 08:30 Uhr) die schnelle Festnahme eines 26-jährigen Ladendiebes. Der Mann aus Marsberg (Hochsauerlandkreis) soll aus einem Drogeriemarkt im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe rund 6 Stangen Zigaretten verschiedener Marken gestohlen haben.

Unmittelbar nach der Tat verließ der Tatverdächtige den Markt, ohne zu bezahlen und versuchte zu flüchten. Ein Zeuge nahm die Verfolgung des vermeintlichen Ladendiebes auf. Bundespolizisten, die zu Fuß auf Streifgang waren, bemerkten den Vorfall und griffen ein. Noch am Bahnhofsvorplatz konnten die Beamten den Mann vorläufig festnehmen. Das Diebesgut stellten die Ordnungshüter sicher.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den 26-Jährigen ein Strafverfahren eingeleitet.

Nach den polizeilichen Maßnahmen kam der Marsberger wieder frei.

