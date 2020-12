Bad Sooden-Allendorf (ots) – Eine 92-jährige Seniorin wurde am Samstagnachmittag 06.12.2020 bei einem Trickdiebstahl um 25 Euro erleichtert, als eine Gruppe von 4 weiblichen Personen als Nikolause verkleidet bei der Frau klingelten und Lieder sangen. Die Seniorin, die in einem Mehrfamilienhaus in der Bismarckstraße von Bad Sooden-Allendorf wohnt, öffnete gegen 16.30 Uhr ihre Wohnungstür um der Gruppe beim Singen zuzuhören.

Als die ältere Dame etwas Geld spenden wollte, lehnten die ca. 14-15 jährigen Mädchen ab. Stattdessen baten sie um Süßigkeiten.

Die Seniorin ging daraufhin in ihre Wohnung zurück und legte ihre Geldbörse in der Küche ab.

Die vier jungen Frauen gingen der Seniorin dann offenbar unaufgefordert hinterher in die Wohnung und standen plötzlich hinter der Dame, als diese mit dem Suchen der Süßigkeiten befasst war.

Nachdem die Seniorin die Gruppe mit Schokolade versorgt hatte, verließen die Personen dann rasch die Wohnung und verschwanden aus dem Blickfeld der Frau. Da der Frau die Situation zuvor etwas unangenehm war, sah sie in ihrer Geldbörse nach und musste dabei feststellen, dass 25 Euro fehlten.

Da die vier jungen Damen als Nikolaus verkleidet waren, eine Nikolausmütze und einen Mund-Nasen-Schutz trugen, konnte die 92-Jährige keine weitere Personenbeschreibung abgeben.

Die Frau erstattete dann später Strafanzeige wegen dem Diebstahl des Bargeldes.

Hinweise in dem Fall und zu der besagten Gruppe nimmt die Polizei in Eschwege unter der

Nummer 05651/925-0 entgegen.

