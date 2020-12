Eschwege: Die Polizei-unterwegs

Einbruch in Tankstelle – Polizei sucht Zeugen

In der Tankstelle von Meinhard-Grebendorf kam es am späten Sonntagabend zu einem Einbruch. Gegen 23.50 Uhr hatten zwei unbekannte Täter gewaltsam ein Fenster hinter dem Kassenbereich eingeschlagen, wodurch sich dann ein Täter Zutritt zum Verkaufsraum verschaffen konnte. Im Kassenbereich entwendete der Unbekannte dann mehrerer Zigarettenstangen und ergriff dann zusammen mit dem anderen Täter und seiner Beute die Flucht.

Nach ersten Erkenntnissen soll es sich bei den Tätern um zwei Männer von schlanker Statur gehandelt haben. Einer der Männer soll mit einer dunkelblauen Winterjacke mit Kapuze bekleidet gewesen sein und zudem blaue Einmalhandschuhe getragen haben.

Die Polizei geht derzeit von einem Schaden in Höhe von 1.000 Euro aus.

Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigt Poller – Polizei sucht Zeugen

In der Landgrafenstraße in Bad Sooden-Allendorf hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer bei der

Ein- bzw. Ausfahrt vom Kurpark einen Poller beschädigt und ist danach geflüchtet.

Der Unfall geschah bereits letzte Woche zwischen Donnerstag 16.00 Uhr und Freitag 16.00 Uhr.

Der Schaden an dem Poller wird auf 800 Euro geschätzt.

Hinweise an die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter der Nummer 05652/927943-0.

Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Um 08.00 Uhr hat am heutigen Montagmorgen ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf der Bundesstraße B 27 in Höhe Albungen im Vorbeifahren einen auf dem Seitenstreifen geparkten weißen Mercedes Vito beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher, der offenbar mit einem schwarzen Auto auf der B 27 von Eschwege in Richtung Bad Sooden-Allendorf unterwegs war, streifte mit seinem rechten Außenspiegel die rückwärtige, linke Scheinwerfereinrichtung des Mercedes Vito, die dadurch beschädigt wurde.

Bei dem beschädigten Kfz. handelt es sich um ein Servicefahrzeug der Deutschen Bahn, dessen Fahrer zum Zeitpunkt des Unfalls an einem Stromverteilerkasten Arbeiten durchführte und nur noch erkennen konnte, dass es sich bei dem verursachenden Pkw um ein schwarzes Fahrzeug gehandelt habe. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Sachbeschädigungen – Polizei sucht Zeugen

An Pkw (ots) – Unbekannte haben in der Zeit von Samstagabend 18.30 Uhr bis Sonntagabend 19.00 Uhr in Wanfried einen schwarzen BMW G3X beschädigt. Das Auto stand in der Straße Zum Leistersberg auf einem Privatgrundstück geparkt, wo die Täter das Fahrzeug im Bereich des vorderen, linken Kotflügels mittels unbekanntem Gegenstand zerkratzten. Der Schaden wird auf 200 Euro beziffert. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

An Pkw (ots) – Ein weiterer Fall von Sachbeschädigung trug sich in Bad Sooden-Allendorf in der Ackerstraße zu. Hier haben Unbekannte bei einem roten VW Golf in der Zeit zwischen Samstagvormittag 11.00 Uhr und Sonntagnachmittag 15.15 Uhr die Heckscheibe eingeworfen. Der Schaden wird auf 300 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

An Schaukasten (ots) – Zudem wird eine Sachbeschädigung an einem Schaukasten in Wehretal-Reichensachsen in der Landstraße etwa Höhe Ortsmitte gemeldet.

Die Unbekannten haben hier die Glasscheibe des Schaukastens, der überwiegend von dem Sportverein SV Reichensachsen genutzt wird, mutwillig zerstört, der Schaden wird auf 100 Euro geschätzt. Festgestellt wurde der Schaden am 04. Dezember. Vermutlich geschah die Tat bereits in der Nacht vom 03. auf den 04. Dezember. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Unfall im Kreisverkehr – Schaden 3500 Euro

Am Sonntagabend gegen 19.55 Uhr kam es zu einem Unfall im Kreisel am Stadtbahnhof. Eine 75-jährige Autofahrerin aus Sontra übersah beim Einfahren in den Kreisel aus der Niederhoner Straße kommend einen 32-jährigen Autofahrer aus Northeim, der im Kreisverkehr unterwegs war und diesen dann nach rechts zur Straße “Am Bahnhof” verlassen wollte.

Beim Zusammenstoß der beiden Pkws kam es zu einem Gesamtschaden von 3.500 Euro.

Polizei Hessisch Lichtenau

Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Um 14:30 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 49-Jährige aus Hessisch Lichtenau mit ihrem Pkw den Mühlweg in Hessisch Lichtenau in Richtung Fürstenhagen. In Höhe eines Autohauses beabsichtigte sie nach links auf ein dortiges Grundstück zu fahren, übersah aber dabei den entgegenkommenden Pkw, der von einer 29-Jährigen aus Spangenberg gefahren wurde.

Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrerinnen verletzt und vor Ort ärztlich behandelt.

Die 49-Jährige wurde zur weiteren ambulanten Behandlung in die Orthopädische Klinik gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der Sachschaden wird mit ca. 27.000 EUR angegeben.

Pkw überschlagen

Zwischen Dudenrode und Kammerbach verlor gestern Morgen, um 07:38 Uhr, eine 18-Jährige aus Großalmerode aufgrund winterlicher Straßenverhältnisse die Kontrolle über ihren Pkw und kam dadurch nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich anschließend, die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt. Sachschaden: ca. 3000 EUR.

“Parkplatzdriften” auf dem Meißner

Am gestrigen späten Nachmittag wurden auf dem Meißner-Plateau drei Fahrzeuge beobachtet, die auf dem dortigen Parkplatz “umherschleuderten”, so die Meldung an die Polizei. Die Beamten der zuständigen Polizeidienststelle aus Hessisch Lichtenau konnten daraufhin drei Fahrzeuge dort feststellen, ie die winterliche Witterung dazu nutzten, mit ihren 3er BMWs auf dem Parkplatz zu driften.

Die Fahrer wurden daraufhin einer Kontrolle unterzogen und wegen der Benutzung von Fahrzeugen und vermeidbarer Abgasbelästigung nach § 30 StVO (Umweltschutz; Sonn- und Feiertagsverbot) mit je 20 Euro verwarnt. Wegen eines fehlenden Verbandskastens erhielt einer der Fahrer noch eine Mängelanzeige.

Polizei Witzenhausen

Betrunken mit Fahrrad unterwegs

Um 10:00 Uhr wurde gestern Vormittag ein 38-Jähriger aus Witzenhausen schlangenlinienfahrend in der Mündener Straße in Witzenhausen festgestellt. Eine Überprüfung durch die Beamten der Polizeistation Witzenhausen ergab einen Alkoholwert von ca. zwei Promille, worauf eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt sowie eine Verkehrsstarfanzeige gefertigt wurde.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen