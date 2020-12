Neustadt: Digitale Elternversammlung mit anschließender StEA-Wahl am 10. Dezember 2020

Neustadt an der Weinstraße – Die erste digitale Elternversammlung des Stadtelternausschusses Neustadt an der Weinstraße findet am Donnerstag, 10. Dezember 2020 um 20.00 Uhr statt. Dazu sind alle Eltern von Kindern im Betreuungsalter (0-14 Jahre) eingeladen – egal ob mit oder ohne Kitaplatz.

Aktuell wichtige Themen der Kitalandschaft in Neustadt stehen auf der Tagesordnung. Neben Information und Austausch zu Kitaplatznotstand mit mehr als 500 fehlenden Plätzen, Umsetzung des Kita-Zukunftsgesetzes, Betreuung in Zeiten der Pandemie beginnt auch die Wahl des neuen Stadtelternausschusses.

Alle Eltern, die sich für eine gute Kinderbetreuung, Eltern- und Kinderrechte in Neustadt an der Weinstraße engagieren wollen, können sich zur Wahl stellen und in der Videokonferenz vorstellen. Voraussetzung ist nur, dass das Kind im betreuungsfähigen Alter ist. Die Wahl der 12 StEA-Mitlieder erfolgt aufgrund der aktuellen Krisensituation als Briefwahl nach der Veranstaltung. Wahlberechtigt sind jeweils zwei Elternausschuss-Mitglieder jeder Kita. Die Auszählung wird Anfang Januar stattfinden. Die Briefwahlunterlagen werden nach der Veranstaltung in den Kitas verteilt. Die Amtszeit des neuen StEA beträgt etwa 1 Jahr.

Der Stadtelternausschuss als übergeordnete Elternvertretung in Neustadt an der Weinstraße setzt sich zusammen aus Vätern und Müttern und ist Ansprechpartner und Schaltstelle zwischen Eltern, Stadtverwaltung, Trägern der Kindertagesstätten, Landeselternausschuss, und Kindertagesstätten. Unter www.stea-nw.de gibt es weitere Informationen zu Engagement und Kontaktmöglichkeiten.

Eine Anmeldung und die Anforderung der Einwahldaten für die Videokonferenz ist über info@stea-nw.de möglich.