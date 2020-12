Neustadt: Stadtbücherei bietet digitales Weihnachtsvorlesen an

Neustadt an der Weinstraße – Die Stadtbücherei hat auf der Plattform OPEN ein digitales Weihnachtsvorlesen für Kinder veröffentlicht, welches den gesamten Dezember (2020) angeschaut werden kann.

Vorgelesen wird die Geschichte „Wie schmeckt Weihnachten?“ von Sabine Bohlmann. In ihr geht es um Pims, einen kleinen Elf, der so gerne die Glitzerglimmersternenstaubmütze bei der diesjährigen Elfenaufgabe gewinnen würde. Denn nicht nur, dass er diese Mütze dann bis zum nächsten Weihnachtsfest tragen darf. Nein, er wäre dann auch der Einzige, der gemeinsam mit dem Weihnachtsmann Geschenke für die Kinder auf der Erde unter den Weihnachtsbaum legen darf. Leider sind die Aufgaben der letzten Jahre für Pims immer gründlich in die Hose gegangen… Ob er es diesmal schafft, hören die Kinder im Video.