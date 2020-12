Brennender Sattelzug auf der A7 – 150.000 € Schaden

A7/Bad Hersfeld-West (ots) – Am Samstag 05.12.2020, kam es gegen 07:15 Uhr auf der A7/Gemarkung Kirchheim zu einem Lkw-Brand. Ein 48-jähriger belarussischer Sattelzugfahrer befuhr die dreistreifige A7 in Fahrtrichtung Kirchheim. Zwischen der Anschlussstelle Bad Hersfeld/West und dem Autobahndreieck Kirchheim kam es zu einem Motordefekt (sog. “Motorplatzer”). Austretende Betriebsstoffe liefen auf die Fahrbahn und den heißen Motorblock der Sattelzugmaschine MAN.

Der Fahrer lenkte den bereits stark qualmenden Sattelzug umgehend auf den Standstreifen. In kürzester Zeit stand die Sattelzugmaschine in Vollbrand. Dem Fahrer war es nicht mehr möglich, den Sattelanhänger (Ladung: 27 Tonnen Torf) von der Zugmaschine zu lösen. Durch den schnellen Löscheinsatz der Feuerwehr Kirchheim und Bad Hersfeld konnte ein Übergreifen des Feuers auf die Ladung verhindert werden. Der Sattelanhänger wurde lediglich im vorderen Bereich beschädigt.

Der Fahrer konnte nur wenige persönliche Gegenstände aus der brennenden Sattelzugmaschine retten. Er blieb unverletzt.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung und der Löscharbeiten der Feuerwehr Kirchheim musste die A7 in Fahrtrichtung Kirchheim für etwa 45 Minuten gesperrt werden. Mittlerweile konnte der linke und mittlere Fahrstreifen für den nachfolgenden Verkehr wieder frei gegeben werden.

Der nachfolgende Verkehr staute sich circa 4 Kilometer. Eine Rundfunkwarnmeldung wurde veranlasst. Aufgrund der Abschlepp- und Bergungsmaßnahmen bleibt der rechte Fahrstreifen weiterhin gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 150.000 Euro geschätzt.

Bad Hersfeld – Verkehrsunfall mit Sachschaden

(ots) – Am Freitag 04.12.2020 um 12.45 Uhr befuhr ein Kirchheimer mit seinem Pkw die B 62 von Bad Hersfeld in Richtung Asbach. Ein Lkw- Fahrer befuhr mit seinem Sattelzug die Strecke in entgegengesetzter Richtung.

Im sogenannten Eichhofkreisel missachtete der Kirchheimer die Vorfahrt des Lkw, welcher im Kreisel diesen in Ri. Eichhof verlassen wollte. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 4.500 Euro.

Kirchheim – Verkehrsunfall mit Sachschaden

(ots) – Am Freitag 04.12.2020 gegen 17.30 Uhr stieß ein Lkw- Fahrer aus Weißrussland auf dem Parkplatz des Mc Donalds in Kirchheim mit seinem Lkw gegen den Pkw einer Dame aus Würzburg.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.250 Euro.

Zwei Verkehrsunfälle mit Personenschaden

(ots) – Der Verkehrsunfall wurde erst am Abend des 03.12.2020 von der Mutter des Kindes zu Protokoll gegeben. Ein 35-jähriger Bad Hersfelder befuhr Mittwoch 02.12.2020 gegen 13 Uhr mit seinem Audi die “Abt-Michael-Straße” kommend, in Richtung “Hanfsack”.

In Höhe der Einmündung vom Neumarkt in die Straße Hanfsack kam es zum Zusammenprall zwischen dem Fahrzeug und einem die Fahrbahn von links nach rechts überquerenden 12-jährigen Kind.

Der Junge soll über die Motorhaube geflogen und neben dem Fahrzeug zum Liegen gekommen sein.

Er wurde anschließend zur medizinischen Behandlung in das Klinikum Bad Hersfeld eingeliefert.

Der Fahrer des Audi kümmerte sich um das Kind und benachrichtigte die Eltern per Telefon.

(ots) – Ein 17-jährige Jugendliche führte am Freitag 04.12.2020 gegen 23 Uhr einen BMW auf dem Lindenweg in der Gemarkung Meckbach im Beisein des 20-jährigen Halters, der als Beifahrer mitfuhr. Bei dem Lindenweg handelt es sich um einen ausgebauten, asphaltierten Feld- und Radweg. Sie fuhr aus Richtung Breitenbach kommend in Richtung Ludwigsau-Meckbach Ortslage.

In Höhe eines Aussiedlerhofes verlor die junge Fahrzeugführerin vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Nebengebäude des Anwesens. Das Fahrzeug und Gebäudeteile wurden stark beschädigt.

Die insgesamt Drei Insassen wurden verletzt und im Klinikum Bad Hersfeld ambulant behandelt.

Die junge Frau ist nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis und war zudem alkoholisiert.

Es musste eine Blutentnahme durchgeführt werden.

Tödlicher Verkehrsunfall

B278/Lahrbach (ots) – Gegen 03.30 Uhr ereignete sich heute ein tragischer Verkehrsunfall. Dabei geriet ein VW Bus aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum.

Das Fahrzeug wurde auf die Fahrbahn zurückgeschleudert und geriet in Brand. Der 31-jährige Fahrzeugführer aus Hilders konnte nur noch tot aus dem Wrack geborgen werden.

Neben den Einsatzkräften der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei wurde ein Gutachter zur Ermittlung der Unfallursache an der Unfallstelle eingesetzt.

Verkehrsunfallflucht

Alheim (ots) – Am 05.12.2020 zwischen 16.30-19.00 Uhr fuhr ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Straße Oberer Erlenbach gegen einen Holzzaun und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachschaden ca. 250 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Rotenburg unter 06623/9370.

Zeugenaufruf

Gersfeld (ots) – Zwischen Mittwoch 02.12.2020, 17 Uhr und Freitag04.12.2020, 08:00 Uhr kam es im Gersfelder Ortsteil Dalherda zu einer massiven Beschädigung eines Schafzaunes im unmittelbaren Bereich hinter dem dortigen Sportplatz. Offenbar wurde die Beschädigung durch Motor-Cross-Maschinen verursacht, welche dort deutlich sichtbare Spuren im Schnee hinterließen.

Durch die Beschädigung wurde der Zaun soweit heruntergedrückt, dass mehrere Schafe aus dem Gehege ausbrachen. Glücklicherweise konnten diese wieder alle eingesammelt werden. Es wird der Verdacht einer Verkehrsunfallflucht geprüft. Mögliche Hinweise der Motor Cross Maschinen oder Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation Hilders unter der Tel.-Nr. 06681-96120.

