Verkehrsunfall mit 3 Verletzten auf der B9 – Audi schiebt BMW gegen Ampelmast (siehe Foto)

Worms (ots) – Der 25-jährige aus Worms befährt mit seinem BMW die B9 in Richtung Ludwigshafen. Der 24-jährigen aus Westhofen ist mit seinem, einem 20-jährigen weiteren Westhofener, mit einem Audi ebenfalls in Richtung Ludwigshafen unterwegs. An der Einmündung zur Straße Am Rhein ist der Verkehr durch eine Lichtzeichenanlage geregelt. Hier befindet sich in Fahrtrichtung Ludwigshafen eine Linksabbiegerspur und eine rechte Fahrspur. Unmittelbar vor dem Einmündungsbereich fährt der Westhofener dem vorausfahrenden 25-jährigen aus Worms auf dessen Heck auf.

Durch den starken Zusammenstoß schiebt sich der Audi unter den BMW. Die Fahrzeuge kommen erst am Ende des Einmündungsbereichs durch einen Zusammenstoß mit einem Mast der Lichtzeichenanlage derart zum Stillstand, dass das Heck des BMWs auf der Motorhaube des Audis zum Liegen kommt. Es entsteht hoher Sachschaden an beiden Fahrzeugen, welche nicht mehr fahrbereit sind, sowie an der Lichtzeichenanlage.

Die beiden Westhofener werden leicht verletzt. Der Wormser wird die Nacht zur Beobachtung im Klinikum verbringen.

Laut Angaben des 24-jährigen Westhofeners habe der Wormser unmittelbar vor dem Zusammenstoß von der Linksabbiegerspur auf die rechte Spur gewechselt, weshalb er selbst nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Dies widerspricht dem geschilderten Unfallhergang der unabhängigen Zeugen, welche mit ihrem Pkw selbst als einziges Fahrzeug auf der Linksabbiegerspur warteten. Diese geben an, dass der BMW durchgängig auf der rechten Spur gefahren und der Audi mit sehr hoher Geschwindigkeit ungebremst auf den vorausfahrenden aufgefahren sei.

Der Audifahrer selbst kann vor Ort aufgrund medizinischer Maßnahmen nicht zum Unfallhergang befragt werden. Beim 24-jährigen Fahrer des Audis kann der Nachweis von Drogen im Urin geführt werden. Ihm wird daher im Klinikum Worms eine Blutprobe entnommen. Der Landesbetrieb Mobilität wird informiert und kümmert sich um die beschädigte Lichtzeichenanlage sowie die Reinigung der Fahrbahn. Für die Unfallaufnahme musste der Verkehr in Fahrtrichtung Ludwigshafen für zwei Stunden gesperrt werden.

Mehrere Fahrzeuge in Worms-Hochheim und Worms-Leiselheim beschädigt

Worms (ots) – In der Nacht von Samstag 05.12.2020 auf Sonntag 06.12.2020, wurde in der Zeit von 17-09 Uhr durch bislang unbekannte Täter an mehreren Fahrzeugen der Außenspiegel abgetreten/beschädigt. Bislang konnten Schäden an insgesamt acht Fahrzeugen im Bachweg, in der Winzerstraße und in der Pfeddersheimer Straße festgestellt werden.

Der entstandene Schaden wird derzeit auf 5.000 EUR geschätzt. Die Polizei bittet weitere Geschädigte und eventuelle Zeugen, welche sachdienliche Angaben zur Sache oder zum Täter machen können, sich mit der Polizei in Worms in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Worms (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag 06.12.2020 gegen 00:30 Uhr befuhr der 34-jährige PKW-Fahrer die Klosterstraße in Worms. Beim Linksabbiegen in die Schönauer Straße verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen PKW und kollidierte mit der dortigen Ampelanlage und einer Hauswand.

Bei der Unfallaufnahme konnte beim Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. An der Lichtzeichenanlage, der Hauswand und dem PKW entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR. Aufgrund seines renitenten Verhaltens musste der Unfallfahrer für den Rest der Nacht in Gewahrsam genommen werden.

Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss endet mit Blutentnahme und Entziehung der Fahrerlaubnis

Worms (ots) – Am Sonntag 06.12.2020 gegen 04:50 Uhr kam es Am Mondscheinweg in Worms zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Verursacher befuhr mit seinem Pkw die Straße Am Mondscheinweg in Fahrtrichtung Kirschgartenweg. Der Geschädigte befuhr mit seinem Pkw die Straße Am Mondscheinweg aus Fahrtrichtung Carl-Villinger-Straße kommend. An der Einmündung Am Mondscheinweg/Am Mondscheinweg (Verlängerung der Carl-Villinger-Straße) biegt der Verursacher nach links ein und touchiert dabei den Pkw des Geschädigten.

Im Anschluss ergreift der Verursacher die Flucht, ohne sich um die Pflichten eines Verkehrsunfallbeteiligten zu kümmern. Der Fahrer des flüchtigen Pkw kann an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Dabei stand der 24-jährigen Beschuldigte augenscheinlich unter Alkoholeinfluss. Ein freiwilliger Alkoholtest wurde abgelehnt, sodass daraufhin eine Blutentnahme entnommen und der Führerschein sichergestellt wurde. Bis zur richterlichen Entscheidung darf der Beschuldigte kein Kraftfahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum führen.

Aufgrund der Beschädigungen am Pkw des Verursachers ist davon auszugehen, dass er einen weiteren Verkehrsunfall verursacht hat. Die Schadenshöhe wird momentan auf 1.500 Euro geschätzt.

Sollten Zeugen einen Verkehrsunfall mit dem Pkw des Verursachers mitbekommen haben, dann

mögen sie sich bitte mit der Polizei in Worms in Verbindung setzen.

Verkehrsunfall mit Flucht unter Alkoholeinfluss

Worms (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag 06.12.2020 gegen 23:55 Uhr verursachte ein 45-jähriger Autofahrer einen Verkehrsunfall in der Binger Straße in Worms. Der PKW-Fahrer schob mit seinem Fahrzeug einen anderen in der Hofeinfahrt geparkten PKW durch das geschlossene Hoftor, wodurch dieser wiederum gegen ein Gebäude prallte. Der Unfallfahrer entfernte sich im Nachgang unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Er konnte im Nachgang angetroffen werden.

Aufgrund von alkoholbedingten Ausfallerscheinungen wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. An den Unfallfahrzeugen und dem Hoftor entstand Sachschaden in Höhe von ca. 11.000 EUR. Da bei dem Unfallfahrer eine Fremd- und Eigengefährdung festgestellt wurde, wurde er im Nachgang in die Rheinhessen-Fachklinik nach Alzey verbracht.

Einbruch in die Grundschule Offstein

Worms (ots) – Am Nachmittag des 05.12.2020 wurde durch zwei Mitglieder der Offsteiner Landfrauen festgestellt, dass in die Grundschule Offstein eingebrochen wurde. Unbekannte Täter drangen über ein Kellerfenster in das Gebäude ein und brachen im Keller und dem Erdgeschoss mehrere Türen auf. Der Inhalt einiger Schränke wurde ebenfalls durchwühlt.

Hauptaugenmerk der Täter lag aber anscheinend auf dem Tresor, der im Schulgebäude angebracht war. Dieser wurde mit Gewalt aus der Wand gebrochen und komplett entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Der Tatzeitraum liegt laut Schulleitung zwischen dem 04.12.2020, 14:30 Uhr und 05.12.2020, 14:30 Uhr. Wer Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern machen kann, soll sich bitte bei der Polizei in Worms melden.

Alleinbeteiligte Verkehrsunfallflucht B9/Einmündung L409

Worms (ots) – In der Zeit zwischen 04.12.2020 20:00 Uhr und 05.12.2020 09:40 Uhr befährt der Verursacher mit seinem PKW die B9, aus Richtung Mainz kommend in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Nach der Einmündung zur L409 kommt er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, überfährt einen Leitpfosten, fährt die Böschung herab und kollidiert mit der dortigen Bepflanzung (Bäume/Büsche).

Aufgrund der Böschung stieß er mit seiner Front in das dortige Feld des Geschädigten. Anschließend fährt er ca. 300m auf dem Feld, bis er auf der L409 am rechten Fahrbahnrand zum Stehen kommt. Danach entfernt sich der Fahrzeugführer von der Örtlichkeit, ohne den Pflichten eines Verkehrsunfallbeteiligten nachzukommen. Am PKW des Verursachers befanden sich keine Kennzeichen.

Zeugen, welche den Verkehrsunfall mitbekommen haben oder Angaben zum Fahrzeugführer machen können mögen sich mit der Polizei Worms in Verbindung setzen.

Zwei Türen der Vinothek Worms beschädigt

Worms (ots) – In der Zeit vom 04.12.2020 16:00 Uhr bis 05.12.2020 09:30 Uhr wurden durch bislang unbekannte Täter zwei Eingangstüren zum Schankraum der Vinothek am Parmaplatz in Worms mittels unbekannter Substanz verklebt. Durch die Beschädigung musste die Schlösser der Türen ausgetauscht werden, sodass ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro entstand.

Zeugen, welche den Vorfall mitbekommen haben oder Hinweise zu dem oder den Täter/n geben können, mögen sich mit der Polizei in Worms in Verbindung setzen.

Verkehrsunfallflucht

Worms (ots) – Am Freitag, den 04.12.2020 gegen 07:40 Uhr, kam es in der Erenburgerstraße in Worms, an der Einmündung zur Hochheimer Straße, zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Der 17-jährige Rollerfahrer befuhr die Erenburgerstraße in Richtung Bebelstraße. An der Einmündung zur Hochheimer Straße wollte er nach links in diese abbiegen. Jedoch kreuzte von dieser Einmündung kommend verbotenerweise ein schwarzer PKW (Kombi) die Erenburgerstraße.

Der Rollerfahrer musste daraufhin eine Vollbremsung hinlegen und kam zu Fall.

Der PKW-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Rollerfahrer wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt.

Wer den Verkehrsunfall beobachten konnte oder Hinweise zu dem flüchtigen PKW / Fahrer geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms in Verbindung zu setzen.

