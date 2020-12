Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und ohne gültige Fahrerlaubnis

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht zum 06.12.2020 kam es um 01:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Saarlandstraße, welcher durch den Einfluss von Alkohol verursacht wurde. Hierbei fuhr ein 27-Jähriger aus dem Rheinpfalz-Kreis mit dem Auto die Saarlandstraße in Richtung Adlerdamm entlang. Als er dann nach links auf den Adlerdamm abbiegen wollte, verlor er infolge seiner Alkoholisierung und überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Auto und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.

Hierdurch kollidierte er mit der dort befindlichen Lichtzeichenanlage. Durch Zufall war gerade zu diesem Zeitpunkt ein Einsatzzug der Feuerwehr vor Ort, der schlussendlich den 38-jährigen Beifahrer an der Flucht hindern konnte.

Der 27-jährige Fahrer wurde nach dem Unfall in ein Krankenhaus verbracht, da er durch den Unfall leichte Verletzungen davontrug. Da er offensichtlich stark alkoholisiert war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Dem 27-Jährigen ist es nicht gestattet in Deutschland ein Fahrzeug zu führen, da er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem wurde das Fahrzeug sichergestellt.

Der 27-jährige Fahrer wurde nach der Untersuchung im Krankenhaus aufgrund seiner starken Alkoholisierung in Gewahrsam genommen.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Verkehrsgefährdung auf der B44 bei Rheingönheim

Ludwigshafen (ots) – Am Samstagnachmittag 05.12.2020 gegen 15:45 Uhr kam es durch einen Falschfahrer auf der B44 zu einer Verkehrsgefährdung. Hierbei befuhr ein 90-Jähriger aus Limburgerhof mit seinem Auto die Hauptstraße zwischen Limburgerhof und Ludwigshafen/Rheingönheim. An der Gabelung zur B44 nahm er fälschlicherweise die linke Abfahrt, wodurch er entgegen der Fahrtrichtung auf die B44 auffuhr.

Dort befuhr er für ungefähr 550 m die B44 in entgegengesetzter Fahrtrichtung, bis er durch ein Fahrzeug des Rettungsdienstes, welches dem 90-Jährigen entgegen fuhr gestoppt werden konnte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Bei dem 90-jährigen Fahrer des Autos konnten keine Anhaltspunkte für Alkohol oder eine Medikamenteneinnahme festgestellt werden. Den Senior erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Beethovenstraße 36, 67061 Ludwigshafen, 0621/963-2122, piludwigshafen1@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.

Versuchter Einbruchdiebstahl in Café

Ludwigshafen (ots) – Am Samstag 05.12.2020 gegen 13:00 Uhr, brach eine unbekannte männliche Person die Hintertür eines Cafes in der Rohrlachstraße auf. Nach einem Blick ins Innere entfernte sich die Person augenscheinlich fußläufig vom Tatort. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts.

Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621/963-2222 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

Ludwigshafen (ots) – Im Zeitraum zwischen Freitag 04.12.2020 gegen 17:00 Uhr und Samstag 05.12.2020 gegen 14:00 Uhr, stand ein weißer PKW Audi auf dem Parkplatz “Marienpark” zwischen der Hohenzollernstraße und der Bgm.-Grünzweig-Straße ordnungsgemäß in einer Parklücke. Als der Fahrzeughalter zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte dieser diverse Kratzer am Frontstoßfänger. Vermutlich beschädigte ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken den PKW und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt, insbesondere bezüglich des flüchtigen Fahrzeugs, tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621/963-2222 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Ludwigshafen (ots) – Im Zeitraum zwischen Freitag 04.12.2020 gegen 19:00 Uhr und Samstag 05.12.2020 gegn 09:00 Uhr, schlug ein unbekannter Täter die hintere Seitenscheibe der Beifahrerseite eines weißen PKW Rover ein und entwendete mehrere Gegenstände aus dem Innenraum. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Eschenbachstraße, in etwa auf Höhe der Hausnummer 13, abgestellt.

Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621/963-2222 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Ludwigshafen-Edigheim (ots) – Im Zeitraum zwischen Freitag 04.12.2020, 20:30 Uhr und Samstag 05.12.2020, 08:30 Uhr, wurde in der Wolfhartstraße ein silberner PKW Peugeot durch einen unbekannten Täter angegangen. Hierbei wurde die Windschutzscheibe des Fahrzeugs vermutlich durch Bewurf an drei Stellen beschädigt.

Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621/963-2222 in Verbindung zu setzen.

Versuchter Betrug durch falsche Mitarbeiter der Commerzbank und der Polizei

Ludwigshafen (ots) – Am Freitag 04.12.2020 kam es um 12:30 Uhr zu einem Anruf bei einer 89-Jährigen aus Ludwigshafen. In diesem Telefonat meldete sich ein falscher Mitarbeiter der Commerzbank und gab an, dass es auf dem Konto der Geschädigten zu rechtswidrigen Abbuchungen gekommen sei und sie sich deshalb mit einem Kriminalbeamten in Verbindung setzen soll.

Der falsche Kriminalbeamte gab der 89-Jährigen zu verstehen, dass sie den Anweisungen des Mitarbeiters der Commerzbank unbedingt Folge leisten soll. In einem zweiten Gespräch mit dem falschen Mitarbeiter bot er der Geschädigten ein Sicherheitskonto an und fragte sie, ob sie Schmuck, Goldbarren und ein Wertfach besitzen würde.

Hiernach wurde das Gespräch durch die 89-Jährige beendet. Zu einem Schaden ist es nicht gekommen. Es wurde eine Strafanzeige wegen versuchten Betruges gegen Unbekannt aufgenommen, welche durch die Kriminalpolizei weiter bearbeitet wird.

Infos, wie Sie sich betrügerische Anrufe erkennen und sich richtig verhalten, gibt es unter https://www.polizei-beratung.de.

Verkehrsunfall in der Lindenstraße

Ludwigshafen-Maudach (ots) – Am Freitagmittag 04.12.2020 kam es gegen 13:45 Uhr in der Lindenstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 36-Jähriger aus Mutterstadt wollte von der Lindenstraße in die Maudacher Straße abbiegen. Hierbei missachtete er jedoch die Vorfahrt eines 32-Jährigen PKW-Fahrers der in Richtung Mutterstadt fuhr und bog in die Maudacher Straße ein.

An der Kreuzung kam es dann zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden von ungefähr 3.500 Euro. Das Auto des 36-Jährigen musste abgeschleppt werden. Ihn erwartet nun eine Ordnungswidrigkeit in Höhe von 120 Euro.

Verletzt wurde zum Glück niemand.

Versuchter Betrug durch falsche Polizeibeamte

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) – Am Freitagmittag 04.12.2020 kam es in einem Altenheim in Ludwigshafen zu einem versuchten Betrug durch einen Anruf von falschen Polizeibeamten. Ein 88-jähriger Bewohner des Altenheims in der Weinbietstraße meldete, dass er einen seltsamen Anruf erhalten habe. In dem Telefonat meldete sich ein Mann mit den Worten “Hallo, Polizei Mannheim”.

Dieser Mann hat dann behauptet, dass der Sohn des 88-Jährigen namens Thomas einen Unfall in Mannheim hatte und er nun für den Kostenausgleich aufkommen muss. Der 88-Jährige aus Ludwigshafen gab sodann an, dass er keinen Sohn mit diesem Namen habe. Danach habe der Anrufer sofort aufgelegt. Glücklicherweise ist es bei dem 88-Jährigen zu keinem finanziellen Schaden gekommen. Da die Nummer der Anrufers unterdrückt war, liegen keine Hinweise vor, wer der ominöse Anrufer war. Es wurde eine Strafanzeige wegen versuchten Betruges gegen Unbekannt aufgenommen, welche durch die Kriminalpolizei weiter bearbeitet wird.

Die Polizei warnt eindringlich. Weder wird die Polizei anrufen und irgendwelche Kostenausgleiche fordern noch die Gelder direkt beim Angerufenen abholen.

Bei Erhalt solcher Anrufe wenden Sie sich bitte an ihre örtliche Polizeidienststelle.

Verkehrsunfallflucht mit verletztem E-Scooter-Fahrer

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Der Geschädigte befuhr am Mittwoch 02.12.2020 gegen 11:30 Uhr, mit seinem E-Scooter den Radweg der Industriestraße in Fahrtrichtung Sternstraße. Ein silberfarbener Van, welcher vom Parkplatz des Supermarktes DOGAN in die Industriestraße einfuhr, übersah den kreuzenden E-Scooter-Fahrer, sodass es zum Zusammenstoß kam.

Der Geschädigte stürzte daraufhin zu Boden und verletzte sich leicht.

Der PKW Fahrer stieg kurz aus, um nach dem Geschädigten zu sehen. Anschließend entfernte er sich, ohne seinen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen, von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt, insbesondere bezüglich des flüchtigen Fahrzeugs, tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621/963-2222 in Verbindung zu setzen.