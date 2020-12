Kanaldeckel in Fensterscheibe von Vereinsheim geworfen – Zeugen gesucht (Siehe Foto)

Hatzenbühl (ots) – Unbekannte Täter hoben vermutlich am 04.12.20 gegen 20:00 Uhr einen Kanaldeckel in der Straße “am Stadion” in Hatzenbühl aus. Am Gelände des Fußballvereins beschädigten die Täter dann eine hölzerne Sitzbank und warfen anschließend mit dem Kanaldeckel das Fenster eines Durchgangsbereichs des Vereinsheims ein.

Entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurden gefertigt. Sollten zur genannten Zeit diesbezüglich verdächtige Personen im Bereich Raiffeisenring/am Stadion/Kirchwiese getroffen worden sein, so bittet die Polizei Wörth um Zeugenhinweise.

Radlader kracht in Hauswand

Germersheim (ots) – Beim Einfahren in eine Engstelle in der Hauptstraße in Westheim dürfte eine 16-jährige Radladerfahrerin am Samstag 05.12.2020 zunächst an einem geparkten Pkw hängen geblieben sein, bevor sie mit einem weiteren entgegenkommenden Pkw kollidierte und schließlich an einer Hauswand zum Stehen kam.

Da die 16-jährige Radladerfahrerin bei der Unfallaufnahme über Rückenschmerzen klagte,

wurde sie durch das DRK vorsorglich ins Krankenhaus verbracht.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro.

Geldbeuteldiebstahl

Germersheim (ots) – Eine 56-jährige Frau hatte ihre Handtasche während ihres Einkaufs am Samstagmittag 05.12.2020 in einem Germersheimer Supermarkt an ihrem Einkaufswagen hängen. Unbemerkt entwendete ein dreister Dieb aus der verschlossenen Handtasche das Portemonnaie der Frau mit ihrem Bargeld. Den Diebstahl bemerkte die Frau erst an der Kasse, als sie bezahlen wollte.

Geschwindigkeitskontrollen

Jockgrim (ots) – Am Samstag 05.12.2020 wurden zwischen 16:15 Uhr und 17:20 Uhr Geschwindigkeitskontrollen in der Ludwigsstraße durchgeführt. Hierbei überschritten neun der

50 gemessenen Fahrzeuge die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30km/h.

Der “Spitzenreiter” wurde an diesem Tage mit 44 km/h gemessen.

Weiter wurden durch die Beamten mehrere Radfahrer im Kindesalter mit defekter oder fehlender Beleuchtung angehalten und für die Gefahren einer Teilnahme am Straßenverkehr in der Dunkelheit ohne Beleuchtung sensibilisiert.

Verkehrsunfallfluchten

Germersheim (ots) – Im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Germersheim kam es am Freitag 04.12.2020 zu mehreren Verkehrsunfallfluchten. In 3 Fällen werden zur Tatklärung noch dringend Zeugen gesucht.

Am frühen Morgen wurde in der Rheinstraße in Kuhardt ein Element der Fahrbahnverengung im Bereich des Ortsausgangs in Fahrtrichtung Leimersheim überfahren und stark beschädigt. Der verantwortliche Fahrzeugführer entfernte sich in der Folge unerlaubt von der Unfallstelle. An der Fahrbahnverengung wurden u. a. beide Verkehrsschilder zerstört. Aufgrund der Spurenlage vor Ort wird von einem VW-Bus, Modell T5, als Tatfahrzeug ausgegangen, welcher erhebliche Unfallschäden davongetragen haben dürfte.

Gegen 07:00 Uhr wollte die Fahrzeugführerin eines Audi A4 in Ottersheim von der Waldstraße nach rechts in die Lange Straße abbiegen. Hierbei sei ein anderes Fahrzeug, welches die Lange Straße in Richtung Knittelsheim befuhr, ein Stück auf die Gegenfahrbahn gekommen. In Folge dessen wich die Audi-Fahrerin aus und touchierte einen Poller, während der andere Fahrzeugführer sich von der Unfallstelle entfernte.

In Germersheim parkte gegen 20:00 Uhr der Fahrer eines Essens-Lieferdienstes vor der Einfahrt eines Anwesens in der Jungholzstraße. Als er ca. 5 Minuten später wieder an seinen Skoda zurückkam, stellte er einen Lackschaden am vorderen rechten Kotflügels seines Fahrzeuges fest. Der Schaden dürfte von einem silbernen oder weißen VW Touran beim Ausparken verursacht worden sein, dessen Fahrer sich auch in diesem Fall nicht um die Schadensregulierung kümmerte.

Zeugen, die Hinweise zu den flüchtigen Fahrzeugen oder deren Fahrzeugführer geben können, werden gebeten sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Kein Jugendstreich mehr

Bellheim (ots) – Am frühen Freitagmorgen 04.12.2020 wachte ein Bewohner der Straße “In den Bellen” aufgrund lauter Geräusche aus seinem Vorgarten auf. Als er nach draußen sah, erkannte er wie 2 junge Männer Absperrgitter in seine Hofeinfahrt warfen. Zudem stießen sie seine Mülltonne um und rannten davon.

Die Beamten konnten vor Ort feststellen, dass die Gitter offenbar von dem Neubaugebiet hinter der Kurt-Adam-Straße stammten. Dort wurde auch ein neu angelegter Baum umgestoßen und beschädigt. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Jugendlichen geben können, werden gebeten sich unter

Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Versuchter Betrug durch falschen Enkel

Germersheim (ots) – Bei einer 79-jährigen Bellheimerin meldete sich Freitagvormittag 04.12.2020 telefonisch eine männliche Person und gab vor ihr Enkel zu sein. Die rüstige Rentnerin entlarvte den falschen Enkel noch bevor es zu etwaigen Geldforderungen kam.

Die Polizei Germersheim möchte in diesem Zuge nochmals darauf hinweisen, dass es sich bei Anrufen von “Enkeln” und “Polizeibeamten” um Betrugsmaschen handeln kann.

Im Zweifelsfall steht die Polizei Germersheim, Tel.: 07274-9580 mit Rat und Tat zur Seite.

Zwei Fahrraddiebstähle

Germersheim (ots) – In Weingarten und Lingenfeld kam es bereits am Donnerstag 03.12.2020 zum Diebstahl von Fahrrädern, obwohl diese mit Schlössern gesichert waren.

In Weingarten nutzten Unbekannte den morgendlichen Arztbesuch eines 76-Jährigen zum Diebstahl seines E-Bikes. Zwischen 08:00 und 09:00 Uhr wurde das schwarze Fahrrad mit der rosafarbenen Aufschrift “Zündapp” vor einer Arztpraxis in der Neugasse entwendet.

Der zweite Diebstahl ereignete sich am Bahnhof in Lingenfeld. Dort stellte am späten Nachmittag eine 62-Jährige ihr weißes Cyco Cityrad an den dortigen Fahrradständern ab und verschloss es mit einem Kettenschloss. Als sie abends zurückkehrte, stellte sie das Fehlen des Fahrrades fest.

In beiden Fällen bittet die Polizeiinspektion Germersheim um Zeugenhinweise zu der Tat oder dem Verbleib der Fahrräder unter der Telefonnummer 07274 9580 oder per E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de.