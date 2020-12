Unfall unter Alkoholeinfluss (siehe Foto)

Böhl-Iggelheim (ots) – Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit einer nicht unerheblichen Alkoholisierung kam am frühen Nikolausmorgen gegen 01:25 Uhr ein Audi A3 in einer Kurve der Haardtstraße von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Mehrere der insgesamt 5 Fahrzeuginsassen (alles Heranwachsende und junge Erwachsene), wurden leicht verletzt. An dem Pkw entstand Totalschaden.

Bei dem 19-jährigen Fahrer aus Böhl-Iggelheim wurde mittels Atemalkoholtest ein Wert von 1,32 Promille ermittelt. Er muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung verantworten und muss mit dem Entzug seiner Fahrerlaubnis rechnen.

Zudem wird gegen alle Fahrzeuginsassen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen die derzeit gültigen Corona-Beschränkungen (gemäß der 13. CoBeLVO) eingeleitet.

Suche nach Unfallstelle im Bereich Schifferstadt

Schifferstadt (ots) – Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde am Samstag 05.12.2020 gegen 03:40 Uhr ein stark beschädigter Kleintransporter gemeldet, der auf der Landesstraße L 532 von Schifferstadt in Richtung Autobahnauffahrt A61 unterwegs sei. Die linke Front sei eingedrückt und das Fahrzeug fahre vorne links außerdem auf der Felge.

Durch eine Streife der Polizeiinspektion Schifferstadt wurde der Transporter wie beschrieben angetroffen: Vorne links frisch unfallbeschädigt und eigentlich nicht mehr fahrbereit.

Bei dem 23-jährigen Fahrer aus Kaiserslautern wurde zudem deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen, der anschließende Test ergab einen Wert von 1,73 Promille. Weiterhin wurde festgestellt, dass der Mann zurzeit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, da er seine ausländische (nicht-EU-) Fahrerlaubnis trotz einer Wohnsitznahme in Deutschland von mehr als sechs Monaten nicht in eine deutsche Fahrerlaubnis hat umschreiben lassen. Ihm droht daher ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Trotz intensiver Suche konnte jedoch der Unfallort, wo sich der Fahrer seinen Transporter nicht unerheblich beschädigt hat, nicht gefunden werden. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall bzw. der Unfallstelle geben können werden gebeten, sich unter der 06235 4950 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Schifferstadt in Verbindung zu setzen.

Mauer umgefahren und abgehauen

Fußgönheim (ots) – Im Zeitraum von Freitag 04.12.2020, 12:00 Uhr bis Samstag 05.12.2020, 14:30 Uhr, verursachte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße 54, als dieser vermutlich beim Rangieren gegen eine Grundstücksmauer fuhr und diese hierdurch erheblich beschädigt wurde. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 2.000 EUR.

Die Polizei weist darauf hin, dass Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb jeden Unfall zu melden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 / 934-1100 oder der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233 / 313-0 in Verbindung zu setzen.

Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.

Trunkenheit im Verkehr

Bobenheim-Roxheim/Worms (ots) – Eine 26-jährige Verkehrsteilnehmerin bemerkte am Freitagabend 04.12.2020 an der Jet Tankstelle in der Mainzer Straße in Worms eine schwarze Mercedes-Benz A-Klasse, welche Schlangenlinien fahrend in Richtung Innenstadt unterwegs war. Hieraufhin meldete sie dies der Polizei. Das auffällig fahrende Fahrzeug überholte im Verlauf seiner weiteren Fahrt innerorts mehrere Pkw und Lkw, weshalb die Zeugin zunächst den Sichtkontakt verlor.

Auf der B9 in Fahrtrichtung Frankenthal konnte durch die Zeugin wieder Sichtkontakt hergestellt werden. Auf der Fahrt in Richtung Frankenthal fuhr das Fahrzeug weiterhin Schlangenlinien und geriet fast in den Gegenverkehr. Die verständigten Beamten der PI Frankenthal konnten den Halter des Fahrzeugs an seiner Wohnanschrift in Bobenheim-Roxheim antreffen. Den Schlüssel des Fahrzeugs führte er mit sich. Bei dem 36-jährigen Mann konnte deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,47 Promille. Ihm wurde infolgedessen eine Blutprobe entnommen.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden 36-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe verhängt werden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Illegaler “Graffiti-Künstler” unterwegs

Dannstadt-Schauernheim / Hochdorf-Assenheim (ots) – An etlichen Örtlichkeiten in Dannstadt und Hochdorf hat sich in den letzten Tagen ein “Graffiti-Künstler” verewigt, in dem er verschiedene “Tags” an Schilder, Baustellenabsperrungen, Mauern oder das Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr Dannstadt-Schauernheim sprühte: Schriftzüge wie “A.C.A.B” oder “Fuck DG Police”, “307” oder FUC SAMI SAMI 40″, “68MA” oder “It’s not a Hobby It’s a Lifstyle” wurden mit schwarzer Farbe aufgebracht.

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten, über das hierbei Vorliegen einer Sachbeschädigung nicht. Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten “Künstler” geben können, dürfen sich gerne mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der 06235 4950 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Versuchter Enkel-Trick-Betrug in Altrip

Altrip (ots) – Bereits am Nachmittag des 03.12.2020 erhielt eine 88-jährige Altriperin einen Anruf einer Frau, die sie unvermittelt mit ihrem Vornamen ansprach und erklärte, dass sie wegen eines Verkehrsunfalls dringend Geld benötige. Die offensichtlich rüstige Rentnerin erkannte den Betrugsversuch sofort und beendete das Gespräch unmittelbar.