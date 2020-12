Frankfurt-Sachsenhausen (ots) – Am Sonntagabend 06.12.2020 gegen 19:30 Uhr wurde die Feuerwehr mit der Meldung einer Rauchentwicklung im Länderweg alarmiert. Eine 200 qm² große Gartenhütte in der viele sich viele Tiere befanden, war in Brand geraten. 50 Tauben und 8 Katzen konnten auch durch einen massiven Einsatz nicht mehr gerettet werden. Sei waren bereits verendet.

Ca. 250 Tauben, 3 Hunde und 4 Katzen konnten jedoch gerettet werden.

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst war mit insgesamt 35 Einsatzkräften vor Ort.

Die Einsatzmaßnahmen waren gegen 21:15 Uhr beendet.

Die Polizei übernimmt die Brandursachenermittlung.

Über die Schadenshöhe kann noch keine Angabe gemacht werden.

