Haßloch: Von Gerüst gestürzt

Haßloch – Die Feuerwehr Haßloch wurde am Samstag, 05.12.2020 um 15:20 Uhr alarmiert. Gemeldet wurde eine Person in Zwangslage, im Süden des Ortes.

Durch die unklare Lage, rückte die Wehr mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften aus. Die Erkundung an der Einsatzstelle ergab folgende Lage: ein Mann stürzte von einem Gerüst etwa drei Meter in die Tiefe. Das obere Teil des Gerüstes befand sich in Schräglage, und wurde von den Wehrleuten gegen weiteres Umstürzen gesichert.

Des Weiteren unterstützten Kräfte der Wehr den Rettungsdienst bei der Rettung und Versorgung des Patienten. Dieser wurde anschließend in ein Krankenhaus verbracht.

Neben der Feuerwehr und dem Rettungsdienst war auch der Rettungshubschrauber „Christoph 112“ und die Polizei vor Ort.