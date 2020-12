Mannheim: Mannheimer Stadtparks starten den Jahreskartenvorverkauf 2021

Mannheim – Nach dem Motto „Die Parks brauchen Dich!“ rufen die Stadtparks jetzt zum Kauf der Jahreskarte für das Jahr 2021 auf. Ab kommendem Montag, 07.12.2020 beginnt die Stadtpark Gesellschaft mit dem Vorverkauf von Jahreskarten für Luisenpark und Herzogenriedpark.

Unter normalen Umständen war aus den Mannheimer Stadtparks jedes Jahr schon im November die Buschtrommel zu hören: Der Vorverkauf der neuen Jahreskarten wurde akklamiert. Normal war gestern. In der Pandemiezeit mussten die Parks im Zuge der erforderlichen Kontaktreduktion ihre Tore für Besucher schließen. Zum Jahreskartenvorverkauf aufrufen bei der anhaltend angespannten Lage? Ja. Hier hilft nur die „Philosophie des Trotzdem“, der optimistische Blick in die Zukunft und darum rufen die Parks ins Megafon: „Kauft die Jahreskarte 2021!“ Denn eines ist sicher: Die jetzige Situation wird sich wieder entspannen. Auch wenn man im nächsten Jahr mit der Parkkarte vielleicht noch nicht an allen 365 Tagen den Park besuchen kann: Umso wertvoller ist der Parkbesuch nach den Zeiten des Lockdowns. Die Jahreskarte ist und bleibt das Ticket ins Grüne, die „Parkkarte“ zum Einatmen, Ausatmen und Auftanken von Herz und Seele – auch und umso mehr 2021.

Jahreskarte kaufen – nur 30,- Euro für beide Parks

Die Parks bitten auch ganz gezielt um die Unterstützung der Bürger Mannheims und der Region: Ein Großteil der Kosten für die Pflege von Pflanzen und Tieren wird nämlich durch den Verkauf der Jahreskarten gedeckt. „Wenn unsere treuen Besucher uns jetzt nicht die Stange halten, ist das für uns schwer zu verschmerzen“, so Parkdirektor Joachim Költzsch. „Deshalb wenden wir uns an die Menschen in der Region und sagen: Hallo Mannheim, hallo ihr Parkfreunde da draußen, die Parks brauchen euch jetzt!“. Also: Jahreskarte kaufen! Die Jahreskarte für den Luisenpark gewährt als „große Variante“ automatisch auch Zutritt in den Herzogenriedpark; wie immer gibt es aber auch wieder eine kleine Version, die günstiger ist und ausschließlich für den Herzogenriedpark gilt. Die Jahreskarte für beide Parks kostet im Vorverkauf für Erwachsene 30 Euro. und ist ab dem Kaufdatum gültig. Der Preis wurde, wie bereits im Herbst verkündet, sogar noch etwas gesenkt. Grund für den neuen günstigeren Preis ist unter anderem die Weitergabe der Mehrwertsteuersenkung an die Menschen, sowie die zu erwartenden Unannehmlichkeiten für die Besucher, die durch den Bau der Neuen Parkmitte im Parkzentrum enstehen.

Aufladen oder Neukaufen – es lohnt sich!

Während der Herzogenriedpark sich als Adresse für Sport zeigt, tut sich derzeit im Luisenpark einiges: Dieser Park macht sich fit für die BUGA2023. Bereits fertig ist eine neue Sonnenterrasse mit Bänken direkt am Wasser. Noch bis April werden die Seerosenbecken saniert; außerdem, und das ist die größte Maßnahme, entsteht eine neue „Parkmitte“: Das Parkzentrum wird derzeit neugestaltet – ein echtes Großprojekt.

Neue Parkmitte für Besucher entsteht

In Zukunft wird das Areal zwischen Pflanzenschauhaus und Kutzerweiher sehr viel heller und transparenter, mit fließenden, miteinander verbundenen Gebäuden und organisch-runden Dachflächen, unter denen sich Besucher im Freien, aber überdacht, also auch bei Schlechtwetter aufhalten können. Die geschwungene, am Vorbild der Natur orientierte Architektur mit ihren schwebend anmutenden Dächern umspielt die Parklandschaft, ohne sie zu dominieren. Die Gebäude schaffen neue Angebote für Besucher, die hier mit den Tieren in viel direkteren Sichtkontakt treten können. Vorbereitend zur Großbaustelle wurden bereits im Herbst 2020 viele infrastrukturelle Maßnahmen in kleinen Baustellen über den ganzen Park verteilt bearbeitet. Die gute Nachricht: Ab dem Frühsommer wird es nur noch eine große Baustelle geben. Die kleinen Baustellensind dann verschwunden und der Park als Ganzes ist wieder gut nutzbar. Außerdem wird es gegenüber dem großen Baufeld einen Aussichtspunkt für Besucher geben – so sind die Menschen ganz nah dran am Geschehen!

Und es gibt Dinge, die ändern sich nie: Am Haupteingang wird der Luisenpark seine Besucher 2021 wie jedes Jahr mit einem Meer aus Frühlingsblumen empfangen, wenn die Zeit dafür reif ist.

Die Vorteile der Jahreskarte

Der erste Vorteil der Jahreskarte: Ein großer Garten. Mit der Jahreskarte sind außerdem alle Eingänge, auch die automatischen, zu jeder Tageszeit passierbar. Der größte Vorteil ist und bleibt der unschlagbar günstige Vorverkaufspreis von 30 Euro (Vorverkauf/ Erwachsene), der voraussichtlich bis Februar 2021 gilt (danach Normalverkaufspreis Euro 37,-). Die Stadtpark Gesellschaft hatte die Preise für 2021 aktuell im Herbst aus verschiedenen Gründen ein wenig gesenkt, unter anderem um die Mehrwertsteuersenkung an die Käufer weiterzugeben, aber auch, um Unannehmlichkeiten für Besucher durch die Baustelle im Parkzentrum abzufedern. Die Jahreskarte ist sofort ab Kaufdatum gültig. Für einige Veranstaltungen gibt es mit der Jahreskarte oftmals Eintrittsermäßigungen.

Aufladen, neu kaufen oder kontaktlos per Gutschein?

Wie man als Erstkäufer an die „Parktickets“ kommt, ist schnell erklärt: Im Luisenpark ab Dezember 2020 an den Servicepoint Haupteingang gehen, Formular ausfüllen, für ein kleines Foto in die Kamera lächeln – und schon ist die personalisierte Park-Karte fertig! Im Herzogenriedpark geht das auch, und zwar an der Hauptlkasse (Max-Joseph-Straße). Wer das Kärtchen schon besitzt, also ein „Auflader“ ist, kann damit im Luisenpark außerdem zur Parkkasse am Fernmeldeturm kommen und seine Karte aufladen. Im Herzogenriedpark ist das Aufladen neben der Hauptkasse auch an der Kasse Ecke Jakob-Trumpheller Straße/Hochuferstraße möglich.

Es besteht an, vor und in den Kassen die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes und zur Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern.

Darüber bietet die Stadtpark Gesellschaft Jahreskarten-Neu- und Bestandskunden, die den Kauf vor Ort derzeit vermeiden wollen, den Versand von Gutscheinen für eine Jahreskarte an. Die Gutscheine können telefonisch unter 0621/410050 oder per Mail unter information@stadtpark-mannheim.de bestellt werden. Die Gutscheine wurden in der Vergangenheit auch als schönes Weihnachtsgeschenk genutzt!

Nähere Infos zu den Preisen finden Sie hier:

https://www.luisenpark.de/besucherinfo/offnungszeitenpreise

https://www.herzogenriedpark.de/mein-herzogenriedpark/eintrittspreise

Die Parks brauchen Dich!

Wer den Luisenpark über den Kauf der Jahreskarte hinaus unterstützen möchte: Einfach unter www.luisenpark.de mal bei „Förderer & Partner“ reinschauen.