Karlsruhe: Das letzte Autokino

Karlsruhe – Als Kino-Fan nimmt man zur Zeit so einiges in Kauf. Als echter Cineast, der Filme auf der großen Leinwand sehen will, leidet noch mehr. Zum Beispiel zwei Stunden in der Kälte auf dem nasskalten Parkplatz eines Möbelhauses zu stehen, um durch die ständig beschlagene Windschutzscheibe einen Spielfilm zu sehen. Gemeinsam mit ca. 50 weiteren Autoinsassen, deren Motivation sich nur erahnen lässt. Manche sind wahrscheinlich froh, überhaupt auf irgendeine Veranstaltung gehen zu können, egal welche. Es sind sogar Autokennzeichen aus Mannheim dabei – in der Metropolregion Mannheim/Heidelberg gibt es kein einziges Autokino mehr: Im Neuenheimer Feld in Heidelberg, in Mannheim auf dem Messegelände, in Speyer am Technikmuseum – sie alle haben ihre Pforten nicht wieder geöffnet. Was bleibt, ist das Autokino in Karlsruhe, das, Gerüchten zufolge, sich am späten Silvester-Nachmittag mit einem Kinderfilm ebenfalls verabschieden will.

Als Cineast ist man dankbar dafür, ins Kino gehen zu können, auch wenn es „nur“ Autokino ist. Der Autokino Karlsruhe ist im Herbst vom Messplatz auf den gegenüberliegenden Parkplatz eines Möbelhauses gezogen. Der Zauber der Eröffnung im April diesen Jahres ist leider weg.

Statt einer großen Leinwand in luftiger Höhe steht nur noch ein halb so großes Ding da, aufblasbar. Keine großzügige Skandidorf-Toilettenanlage erleichtert das Erleichtern mehr. Von zunächst zwei mobilen Toilettenhäuschen ist nur noch eines übrig geblieben. Wenn der Film anfängt, stehen auf dem Zuschauer-Parkplatz auch noch Autos von Möbelhauskunden. Zum Beispiel am Abend des 4. Dezember 2020 ein weisser Van quer zu Leinwand. Das ist aber nicht weiter schlimm: „Stellen Sie sich einfach dahin, wo sie möchten“, sagt der freundliche Mann an der Autokino-Zufahrt. Christopher Nolans „Tenet“ soll an diesem Abend laufen. Die Werbung geht noch ganz normal über die Bühne. Nach zehn Minuten Film jedoch plötzlich Standbild, dann geht gar nichts mehr. Der Hightech-Digitalprojektor, so groß wie eine Gefriertruhe, lässt sich nicht neu starten. Die Zuschauer hupen zuerst, dann fahren sie vom Parkplatz. Man kann entweder einen Gutschein bekommen oder sich das Geld online zurückerstatten lassen. Der Cineast hat keinen Film gesehen.