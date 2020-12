Neustadt: Grund zum Feiern – Facebookgruppe mit über 10.000 Mitgliedern

Neustadt an der Weinstraße – Am Samstag, 05.12.2020, war es soweit: neun Jahre nach dem Start knackte die Facebookgruppe „Neustadt/Wstr. – Deine Community“ die 10.000er-Marke.

Sascha König, der mit Corinna Franziska Reis im Jahr 2011 die Gruppe gründete: „Es ist Sommer 2011, die Musikwerkstatt brannte vor 2 Jahren ab, das Madison war so gut wie leer und das Rockland-Cafe, das viele von uns eher als Haardt-Rock-Cafe in Erinnerung haben, wurde vor Kurzem geschlossen. Nur wenige Jahre vorher gab es in Neustadt mit MWS, Madison, Charlys, dem Hühnerstall (ehemaliges Bahamas) und dem Le Quartier alleine fünf Diskotheken und in der Innenstadt unzählige Kneipen, Bars, Cafes und Weinstuben. Aber nun, 2011, Neustadts Stadtleben war so gut wie tot. Zeit genug, endlich aufzustehen und sich Gehör zu verschaffen: zeitgemäß mit dem „Öffentlichen Protest gegen die derzeitige Situation“ als Gruppe in Facebook.“

Aus Protest wurde Community

Die Gruppe wurde schnell zur Anlaufstelle für viele innerstädtische Themen: Nachtleben, (Jugend-)Kultur, B39-Tunnel, Politik. „Nach den Anfangsjahren kam 2019 ein wichtiger Wendepunkt“, so Sascha König. „Mit dem neuen Oberbürgermeister Marc Weigel fand endlich mein Wunsch Gehör, eine Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung zu manifestieren. Die Gruppe hat sich längst zur wichtigsten Community und Online-Anlaufstelle in Neustadt entwickelt. Zeit also, auch den Namen anzupassen und das Angebot aufzufrischen.“

Mehr Mitglieder = mehr Arbeit

Eine Gruppe muss moderiert werden. Das bedeutet auch mehr Arbeit. Dazu zum Team kamen Matthias Häussel, Gottfried Fromm, Manuel Schwichtenberg und Dom Inik. Neben dem Kontakt zu den Gruppenmitgliedern hat die Gruppe einen Draht zu Lokal- und Regionalmedien.

Die erste Anlaufstelle zum Thema „Hubschrauber“

„Wir sind dank der 10.000 Mitglieder, die auch treue Leser und Schreibende sind, mittendrin. Ob da nun irgendwer wissen will, warum Hubschrauber über der Stadt kreisen, warum Sirenen heulen, wem das Handy gehört das auf der Festwiese gefunden wurde oder wer nach seinem Schlüssel sucht. Wir vermitteln verlorene Stofftierchen tausendmal schneller und zuverlässiger als Fundbüro und Polizei, wir vermitteln beim Auffinden von Umweltsündern (illegale Müllbeseitigung), wir erklären die Meldoo-App, wir verlosen auch mal für einen guten Zweck und wir verraten Euch, wo es heute Abend noch Pizza gibt.“

Die Facebookgruppe ist unter „Neustadt/Wstr. – Deine Community“ zu finden. Direktlink über den Browser: www.jungesneustadt.de