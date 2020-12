Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 05.12.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Höningen: Verkehrsunfallflucht – Schild beschädigt

Höningen (ots) – Am 05.12.2020 um 02.45 Uhr wurde ein beschädigtes Verkehrszeichen auf der Kreisstraße 31 von Leistadt nach Hönigen gemeldet. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer fuhr von Höningen und kam ca. 5 km nach Höningen von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Verkehrszeichen. Anschließend entfernte sich dieser unerlaubt von der Unfallstelle. Der Fremdschaden dürfte ca. 500 Euro betragen.

Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Wachenheim: Vom Fahrrad abgerutscht und Pkw beschädigt

Wachenheim / Wstr. (ots) – Am 04.12.2020 zwischen 14.00 – 14.15 Uhr kam es an der Ampelanlage in Wachenheim an der Weinstraße / Friedelsheimer Straße zu einer Beschädigung eines Pkw VW Golf. Dieser fuhr die Weinstraße in Richtung Bad Dürkheim. Als dieser über die Kreuzung fuhr, rutschte ein 10-12 Jahre alter Junge mit seinem Fahrrad vom Bürgersteig und stieß gegen den fahrenden VW. Es kam zum Gespräch zwischen VW-Fahrerin und Radfahrer. Der Radfahrer blieb unverletzt. Erst im Nachhinein konnte der VW-Fahrerin einen Schaden an ihrem Pkw feststellen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2000 EUR.

