Ludwigshafen: Eulen am 05. Dezember 2020 gegen THW Kiel

Ludwigshafen – Mit einem Sorgenpaket sieht Eulen-Trainer Ben Matschke der Aufgabe des Ludwigshafener Handball-Bundesligisten beim deutschen Rekordmeister THW Kiel am Samstag (05.12.2020, 20.45 Uhr) entgegen.

Fehlen werden neben dem Langzeitverletzten Jannik Hofmann ganz sicher dessen Linksaußen-Pendant Jonathan Scholz und Kreisläufer Christian Klimek. Ein Fragezeichen setzt Matschke noch hinter den Einsatz seiner „Allzweckwaffe“ Jan Remmlinger. Alexander Falk steht nach seiner schweren Knieverletzung und dreimonatiger Pause erstmals wieder im Kader Matschkes. Thomas Kern (Bellheim) und Thorsten Kuschel (Karlsruhe) leiten die Partie in der Wunderino Arena. Sky überträgt live. Wir informieren via Liveticker auf dem Facebook-Kanal der Eulen und am Abend mit letzten Infos vor dem Anpfiff und nach dem Spiel auf der Eulen-Homepage.

THW – Ein Gigant

„Kiel hat ein Wahnsinnsprogramm – alle drei Tage ein Spiel“, weiß Ben Matschke. Nach drei Dienstreisen über eine Distanz von 7600 Kilometern über Barcelona, Göppingen und Veszprém freuen sich die Kieler auf ein Heimspiel – aber leider weiter ohne Zuschauer. Die Champions League-Gastspiele beim FC Barcelona (26:32) und im ungarischen Veszprém (33:41) hat der THW verloren, bei Frisch Auf Göppingen 31:28 gewonnen und die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga vor den punktgleichen Rhein-Neckar Löwen gesichert. „THW ist absoluter Favorit auf den Titel, auch mit Blick auf das Final Four. Trotz der jüngsten Niederlagen in der Champions League ist das für mich die stärkste Mannschaft in Europa“, urteilt de Eulen-Coach. „Wir fahren dahin und wollen auch gegen eine Top-Mannschaft mehr Konstanz zeigen. Wir ändern nichts an unserer Ausrichtung“, betont der Trainer. Er erwartet, dass sein Team erneut Stabilität beweist. So wie im Vorjahr, als die Eulen nach großem Kampf an der Förde 27:30 verloren. Sie waren auch dank der fünf Treffer des Debütanten Hendrik Wagner nah dran.

Musterprofi Škof

Ein Mann des Abends beim 30:24-Sieg der Eulen letzten Samstag gegen GWD Minden war Torhüter Gorazd Škof. 14 Paraden, darunter drei „Unhaltbare“ – wieder einmal war der 43-Jährige so unglaublich wertvoll. Am Donnerstag dann das Telefonat. „Škofi“ ist einkaufen. Gespräch um zehn Minuten vertagt. „Na, Škofi, fertig? Alles eingekauft?“ Die Antwort kommt wie aus der Pistole geschossen: „Ja – Eis fürs Knie. Eis fürs Knie von dem alten Mann!“ Dann lacht er schallend. Das ist Škof. Ein Musterprofi. Eine Stimmungskanone. Der Rückhalt. Das Knie macht Probleme – vor allem nach Spielen. „Das Knie zeigt eine Reaktion in den ersten zwei Tagen nach einem Spiel. Wir haben im Dezember sechs Spiele …“, sinniert der Routinier. „Heimspiele, auch gegen Flensburg, da haben wir psychologisch Vorteile, gute Stimmung.“, sagt Škof. „Aber in Coburg, das ist ein Spiel, das wir gewinnen müssen. Anders als in Nordhorn. Dann hätten wir sieben Punkte, dann im neuen Jahr haben wir wichtige Heimspiele gegen direkte Konkurrenten bei uns daheim. Das ist die Chance, dass Ludwigshafen in der Bundesliga bleibt“, sagt Škof. Und in Kiel? „Wir haben ja leider Probleme: Klimek, Scholz, Remmlinger … Wir müssen die technischen Fehler vermeiden, denn mit der zweiten Welle sind die Kieler richtig gut“, sagt der Schlussmann. Kämpfen ist die Devise!

Reimlinge will auf die Zähne beißen

Mit Christian Klimek, dessen Rückenprobleme auf den Oberschenkel ausstrahlen, rechnet Ben Matschke nicht mehr in diesem Jahr. So ist am Kreis vor allem Max Haider gefragt, den „Benne“ Damm auch in Kiel unterstützen wird. Besser sieht’s bei Linksaußen „Johnny“ Scholz aus. „Ziel ist es, gegen Berlin zu spielen“, erklärt der Vize-Kapitän mit Blickrichtung auf das nächste Heimspiel am 12. Dezember. Ein Muskelfaserriss in der linken Wade hat den 29-Jährigen zum zweiten Mal in dieser Runde ausgebremst. In Kiel möchte ihn Jan Remmlinger trotz einer schmerzhaften Hüftprellung erneut vertreten. Am heutigen Freitag will Remmlinger „versuchen zu trainieren und am Samstag dann die Zähne zusammenbeißen. Dann geht das schon“. Mit 31 Toren ist der 26-Jährige der bislang beste Torschütze der Eulen in dieser Spielzeit.