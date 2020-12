Harthausen: Weihnachtsausstellung im Dezember 2020

Harthausen – Die komplette Weihnachtsgeschichte in sieben Szenen kunstvoll dargestellt. Die in Harthausen lebende Künstlerin Cornelia Kohlmann hat diese bewegende Szene im Brunnenhof im wahrsten Sinne des Wortes am laufenden Meter erstellt. Sie nimmt mit hinein in das Geschehen von der Verkündigung an Maria bis hin zu den Hirten auf dem Feld.

Die Ausstellung ist geöffnet jeweils freitags und samstags, 11. und 12. / 18. und 19. Dezember, von 14.00 bis 17.00 Uhr.

Während des Besuchs muss eine Maske getragen und auf den nötigen Abstand geachtet werden. Kurze Wartezeiten außerhalb können bei Überschreiten der höchstmöglichen Zahl an Menschen im Raum vorkommen.

Gemeindezentrum Brunnenhof, Ludwigstraße 9, Harthausen. Info im Pfarramt 06232 94644