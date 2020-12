Landau: Die Polizei-News

Haftbefehl vollstreckt

Landau (ots) – Bei der Vollstreckung eines Haftbefehls griff ein 35 – Jähriger einen Polizeibeamten am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr vor dem Hauptbahnhof an. Der Tatverdächtige war mit seiner Lebensgefährtin durch vier Polizeibeamte kontrolliert worden. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann aus dem Kreis Germersheim per Haftbefehl gesucht wurde und noch eine Restfreiheitsstrafe von zirka einem Jahr zu verbüßen hatte.

Gegen die Festnahme wehrte sich der Tatverdächtige in dem er einem Polizisten mit dem Knie in den Rücken trat. Die Polizisten konnten den “Gesuchten” überwältigen und brachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt. Der Polizeibeamte konnte seinen Dienst fortsetzen.

Unter Drogeneinfluss am Steuer

Landau (ots) – Wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahren ohne Fahrerlaubnis muss sich ein 22-Jähriger verantworten. Eine Polizeistreife hatte den Autofahrer im Bereich der Carl-Bosch-Straße am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr kontrolliert.

Im Verlauf der Kontrolle gab der Mann gegenüber den Polizeibeamten an, gleich mehrere verbotene Substanzen eingenommen zu haben, darunter Amphetamin und Psilocybinhaltige Pilze. Weiterhin ist der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zum Abschluss wurde dem 22-Jährigen durch einen hinzugezogenen Arzt eine Blutprobe bei der Dienststelle entnommen.