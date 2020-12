Bruder gesucht

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Am Freitag den 04.12.2020 rief bei der Polizei in Oppau ein 75-Jähriger aus Australien an. Dieser sorgte sich um das Wohlergehen seines 85-jährigen Bruders aus Ludwigshafen, da er diesen nicht mehr erreichen kann. Die eingesetzten Beamten konnten durch Ermittlungen vor Ort, sowie einem Telefonmarathon weiterhelfen.

Sie fanden heraus, dass der vermisste Bruder zwischenzeitlich in einem Pflegeheim untergebracht wurde. Die freudige Nachricht, dass der Vermisste wohlauf und nun für den jüngeren Bruder aus der Ferne auch wieder erreichbar ist, konnte nach Australien übermittelt werden.

Sachbeschädigung an 7 Kraftfahrzeugen

Wasserschutzpolizei-Station Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag, den 03.12.2020, zwischen 12:20 Uhr und 14:30 Uhr, kam es im Bereich der Rheinallee 2, in Ludwigshafen zu einer Sachbeschädigung an sieben Pkw. Hierbei wurden die Fahrzeuge nahezu über die komplette Fahrzeugseite durch eine Kratzspur beschädigt.

Weitere Geschädigte oder Zeugen, die die Tat beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Wasserschutzpolizei Ludwigshafen in Verbindung zu setzen.

Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei Ludwigshafen dauern an.

Unfall – LKW und Straßenbahn

Ludwigshafen (ots) – Zu einem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem LKW kam es am 03.12.2020, gegen 13 Uhr, an der Kreuzung Hauptstraße/Haltestelle Giulini. Der 22-Jährig LKW-Fahrer wollte nach rechts abbiegen und übersah hierbei die vorfahrtsberechtigte Straßenbahn. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde niemand verletzt. Durch den Unfall kam es zu Verzögerungen im Straßenbahnverkehr. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 17.000 Euro.

Fahrer/in verursacht Schaden und haut ab

Ludwigshafen (ots) – In der Sachsenstraße wurde zwischen dem 01.12.2020, 15:30 Uhr, und dem 02.12.2020, 8 Uhr, ein Opel-Corsa durch einen bislang unbekannten Fahrer*in beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Unfall in der Hochfeldstraße

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 03.12.2020 gegen 15:45 Uhr, befuhr eine 52-Jährige mit ihrem Auto die Hochfeldstraße als eine 10-Jährige Fußgängerin auf die Straße trat. Obwohl die Autofahrerin sofort bremste, konnte sie nicht verhindern, dass sie das Kind mit ihrem Außerspiegel berührte. Die 10-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Der Außenspiegel wurde beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro.

Zeugen gesucht – Fahrradfahrer verletzt

Ludwigshafen (ots) – Ein 66-Jähriger schob am 03.12.2020, gegen 18:30 Uhr, in der Burgundenstraße sein beleuchtetes Fahrrad, als ihm eine bislang unbekannte Person in einem BMW entgegenkam und mit seinem Fahrradlenker kollidierte. Der 66-Jährige stürzte und wurde verletzt. Der BMW sei indes ohne anzuhalten weitergefahren.

Der 66-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wir suchen Zeugen des Unfalls. Wer kann Angaben zu dem BMW oder dessen Fahrer*in machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Bargeld aus Geldbeutel gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Der Geldbeutel einer 27-Jährigen wurde am 03.12.2020, zwischen 18 Uhr und 18:30 Uhr, von einer unbekannten Person aus ihrer Jackentasche entwendet. Sie war zu diesem Zeitpunkt in einem Supermarkt am Rathausplatz einkaufen. Erst als eine andere Kundin ihr im Kassenbereich den Geldbeutel überreichte und angab, sie habe diesen im Markt gefunden, bemerkte die 27-Jährige den Diebstahl. Aus dem Portemonnaie wurde ein höhere zweistelliger Bargeldbetrag geklaut.

Taschendiebstahl

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstagmittag 03.12.2020 zwischen 13-13:30 Uhr entwendeten Unbekannte den Geldbeutel einer 58-jährigen Ludwigshafenerin. Die 58-Jährige war zu dieser Zeit zu Fuß auf dem Berliner Platz unterwegs und hatte den Geldbeutel in ihrem Rucksack aufbewahrt.

Bitte beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Taschendiebstahl zu schützen:

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen

Sie sie sich unter den Arm

Sie sie sich unter den Arm Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah

Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Trickdiebstahl durch falsche Wasserwerker – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstagvormittag 03.12.2020 gegen 11:00 Uhr klingelte ein Mann bei einem älteren Ehepaar in der Neuwiesenstraße. Der Mann gab sich als Wasserwerker aus und verschaffte sich so Zutritt zu dem Haus. Während der Mann im Haus das Wasser abstellen wollte, verschaffte sich ein weiterer Mann Zutritt zum Haus. Dieser wurde dann von dem Ehepaar entdeckt und flüchtete daraufhin aus dem Haus. Auch der falsche Wasserwerker verließ daraufhin das Haus.

Die Trickdiebe konnten ein Handy entwenden.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1 (falscher Wasserwerker): männlich, ca. 175-180 cm groß, ca. 25-30 Jahre, kräftige Statur, bekleidet mit dunkler Mütze, dunklem Anorak, dunkler Arbeitshose und hatte ein Kärtchen mit der Aufschrift Notdienst um den Hals

Täter 2 (der unbemerkt ins Haus kam) hier ist lediglich bekannt, dass er dunkel bekleidet gewesen sein soll.

Wer hat in der Neuwiesenstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder

per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.