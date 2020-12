Heidelberg/A5: Stau und Verkehrsbehinderungen nach Fahrzeugbrand – Sperrung aufgehoben – Pressemitteilung Nr. 2

Heidelberg – Am Freitag gegen 14:50 Uhr war auf der A 5 in Fahrtrichtung

Karlsruhe, kurz nach dem Autobahnkreuz Heidelberg, ein Mercedes aus bislang

nicht bekannter Ursache in Brand geraten. Nachdem ein Abschleppdienst das

Fahrzeug aufgeladen hatte, konnte auch der rechte Fahrstreifen kurz nach 16 Uhr

freigegeben werden. Während der Löscharbeiten war die Fahrbahn zunächst voll

gesperrt, ab 15.15 Uhr konnte der linke Fahrstreifen wieder freigegeben werden.

Auf der Gegenfahrbahn kam es durch Schaulustige ebenfalls zu Stauungen.

Heidelberg-Südstadt: Auto aufgebrochen und fest eingebautes Navigationsgerät ausgebaut – Zeugen gesucht

Heidelberg – Am Donnerstag zwischen 13.30 und 15 Uhr brach ein bislang

unbekannter Täter einen in der Großen Michelsgasse abgestellten VW auf. Aus dem

Fahrzeug wurde das fest verbaute Navigationssystem ausgebaut und entwendet. Der

Sach- und Diebstahlsschaden beläuft sich auf über 1.000 Euro. Zeugen, die

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon

06221/34180 beim Polizeirevier Heidelberg-Süd zu melden.