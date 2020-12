Karlsruhe – Fiat-Fahrer kommt alleinbeteiligt von Fahrbahn ab

Karlsruhe – Am Freitag gegen 11:45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall

auf der Bundesstraße 10, zwischen Kleinsteinbach und Söllingen. Ein 51-jähriger

Fiat-Fahrer kam aus bislang unklarer Ursache alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab

und kollidierte mit einem Baum. Aktuell ist von einem internistischen Notfall

auszugehen. Der Fahrer sowie seine 49-jährige Beifahrerin zogen sich schwere

Verletzungen zu und wurden jeweils in ein Krankenhaus verbracht. Der Fahrer

musste am Unfallort reanimiert werden.

Der Baumstamm kam quer über der Fahrbahn zum Liegen. Die Feuerwehr führte

entsprechende Räumungsarbeiten durch. Die Straße war zeitweise gesperrt.

Bruchsal – Graffiti-Serie mit hohem Schadensaufkommen geklärt

Bruchsal – Eine Vielzahl von Farbschmierereien im Raum Bruchsal an Haus-,

Gebäude-, Firmen-und Behördenfassaden mit einem Gesamtsachschaden von über

15.000 Euro räumte ein 17-Jähriger aus Bruchsal gegenüber Beamten des

Polizeireviers Bruchsal ein.

Der Jugendliche wurde am Sonntag, dem 25. Oktober nach dem Anruf eines Zeugen

von einer Streife des Bruchsaler Polizeireviers auf frischer Tat ertappt, als er

einen Altkleidercontainer besprühte. Anhand weiterer Ermittlungen und einer

Durchsuchung war ihm eine größere Anzahl von Sprühaktionen nachzuweisen, die er

schließlich auch einräumte und darüber hinaus noch andere Sachbeschädigungen

preisgab. Insofern geht damit eine seit Dezember 2019 andauernde Serie von

Farbsprühaktionen auf sein Konto.

Darüber hinaus kamen die Beamten des Polizeireviers Bruchsal auf zwei weitere

Tatverdächtige im Zusammenhang mit Sprühaktionen. Dabei handelt es sich um zwei

Schüler im Alter von 12 und 13 Jahren.

Ein aufmerksamer Bürger hatte am Samstag, dem 14. November gegen 17.30 Uhr zwei

Jungs beobachtet, die Graffiti an der Unterführung der Bundesstraße 35

beziehungsweise der Grabener Straße an die Wand sprühten. Er verständigte

umgehend die Polizei über Notruf 110. Vor Ort konnte das Duo von Polizeibeamten

des Reviers Bruchsal auf frischer Tat angetroffen werden. Möglicherweise sind

auch ihnen noch weitere Sachbeschädigungen mit Schäden im vierstelligen

Eurobereich zuzuordnen. Weitere Ermittlungen dauern hierzu noch an.

Karlsruhe – Widerstand gegen Polizeibeamte

Karlsruhe – Ein 24-jähriger Tatverdächtiger sollte am Mittwoch gegen 12:30

Uhr in der Karlsruher Luisenstraße einer Polizeikontrolle unterzogen werden. Der

junge Mann ignorierte die Polizeibeamten zunächst und reagierte nicht auf deren

Ansprache. Als die Beamten ihn festhielten, schlug der 24-Jährige um sich. Es

mussten ihm schließlich Handschellen angelegt werden. Im Rahmen einer

anschließenden Durchsuchung des Mannes stellten die Beamten eine geringe Menge

Drogen fest. Ein Beamter zog sich leichte Verletzungen im Handbereich zu.

47-Jährige belästigt Reisende im Hauptbahnhof

Karlsruhe – Am Donnerstagnachmittag ereignete sich eine Körperverletzung

in der Toilettenanlage des Karlsruher Hauptbahnhofes. Die 21-jährige Geschädigte

gab in der Vernehmung bei der Bundespolizei an, von einer ihr Unbekannten beim

Verlassen der Anlage an den Haaren gezogen worden zu sein. Sie blieb dabei

unverletzt.

Im Rahmen der Fahndung konnte die Tatverdächtige nicht mehr angetroffen werden.

Ermittlungen und Recherchen führten jedoch bereits am heutigen Freitag zur

Identifizierung der Unbekannten. Es handelte sich demnach um eine 47-jährige

Deutsche, die nach Zeugenaussagen bereits mehrfach wegen ungebührlichem

Verhaltens auffällig war. So wurde bekannt, dass auch Donnerstagnacht, eine

unbekannte Frau von der 47-Jährigen belästigt wurde. Für weitere Ermittlungen

muss nun die Videoauswertung der Toilettenanlage abgewartet werden. In diesem

Zusammenhang bittet die Bundespolizei um Hinweise zu möglicherweise weiteren

Geschädigten. Diese werden unter 0721 120160 entgegengenommen.

Karlsruhe – Gefährliche Körperverletzung und Widerstandshandlungen gegen Polizeibeamte

Karlsruhe – Eine aufmerksame Straßenbahnfahrerin der Linie 1 stellte am

Donnerstag gegen 23:30 Uhr im Bereich der Haltestelle Hardecksiedlung in

Beierheim-Bulach im Inneren der Bahn einen verbalen Streit zwischen zwei Männern

fest. Dieser ging in eine gefährliche Körperverletzung über. Offenbar schlug ein

20-jähriger Deutscher einem 22-jährigen Deutschen ins Gesicht. Als die

Straßenbahnfahrerin den Notruf alarmierte, stieg der Tatverdächtige aus der Bahn

aus und ergriff die Flucht in Richtung Oberreut.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung anhand der abgegebenen

Personenbeschreibung konnte der 20-Jährige im Bereich der Straßenbahnhaltestelle

Alber-Braun-Straße festgestellt werden. Als der Tatverdächtige den Streifenwagen

bemerkte, sprang er unmittelbar vor das Auto. Die Fahrerin des Einsatzfahrzeuges

konnte lediglich durch das Einleiten einer Vollbremsung einen Zusammenstoß

verhindern. Des Weiteren führte der 20-Jährige im Rahmen der Festnahme

Widerstandshandlungen gegenüber den anwesenden Polizeibeamten aus. Die Beamten

zogen sich keine Verletzungen zu.

Bei einem vor Ort durchgeführten Alkoholtest hatte der Tatverdächtige etwa 1,4

Promille intus. Auf dem Polizeirevier wurde daher eine Blutentnahme

durchgeführt.

Karlsruhe – Täter werden bei Einbruch überrascht

Karlsruhe – Zu einem Versuchen Einbruch in der Karlsruher Lessingstraße

kam es am Donnerstagmittag, bei dem die Täter durch einen Anwohner überrascht

wurden.

Drei bislang Unbekannte versuchten kurz vor 13 Uhr mithilfe eines

Hebelwerkzeuges zwei Wohnungseingangstüren im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses

gewaltsam aufzubrechen. Dabei soll einer der Täter am Fuße der Treppe gestanden

haben, während sich wohl die anderen beiden Diebe an den Türen zu schaffen

machten. Durch einen Nachbar wurde Geräusche im Bereich des Treppenhauses

wahrgenommen, weshalb er seine Wohnungstür öffnete. Dabei erkannt er den im

Erdgeschoss stehenden Täter, der umgehend seine Komplizen informierte.

Fluchtartig verließen die Eindringlinge das Wohnhaus und kletterten im Innenhof

über eine Leiter in die Nottingham-Anlage. Es gelang den Tätern keine der beiden

Türen aufzubrechen, wodurch auch nichts entwendet wurde. Der Schaden an beiden

Türen beträgt ca. 500 Euro.

Täterbeschreibung:

Täter – circa 185 cm groß; sehr schlank; dunkle

Bekleidung; dunkle/rote Kapuze.

und 3. Täter dunkle Arbeitskleidung; beide auch circa 185 cm groß; beide

kräftigere Statur als der erste Täter.



Hinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter 0721/6663311

entgegen.

Rheinstetten – Einbruch in Vereinsheim

Karlsruhe – Im Zeitraum von Mittwoch, 18 Uhr, bis Donnerstag, 17 Uhr,

wurde in ein Vereinsheim in Rheinstetten-Mörsch eingebrochen. Ein bislang

unbekannter Täter entwendete aus der Festküche des TV Mörsch in der Straße Am

Sportpark Leergut sowie 7 volle Bierkästen im Gesamtwert von ungefähr 500 Euro.

Außerdem fehlt ein Schlüsselbund.

Die Ermittlungen hat der Polizeiposten Rheinstetten aufgenommen.

Karlsruhe/Rheinstetten/Freiburg – Nachtrag mit Zeugenaufruf zur Meldung vom 24.11.2020 „Tatverdächtiger verursacht mehrere Verkehrsunfälle und flüchtet mit verschiedenen Fahrzeugen

Karlsruhe – Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und

Polizeipräsidium Karlsruhe:

Nachdem am 24. November ein 48 Jahre alter und in Untersuchungshaft befindlicher

Tatverdächtiger in Rheinstetten, Karlsruhe und bei Riegel mit teils geraubten

Fahrzeugen mehrere Verkehrsunfälle verursacht hat, suchen die

Ermittlungsbehörden nach weiteren Geschädigten und Zeugen. Sie werden gebeten,

sich beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721 666-5555 zu melden.

Neuen Erkenntnissen zufolge soll es an besagtem Tag bereits um 18.15 Uhr zu

einem Ereignis unter Beteiligung des Beschuldigten mit einer noch unbekannten

Fahrradfahrerin in Karlsruhe gekommen sein. Im unmittelbaren Nahbereich der

Christ-König-Kirche (Rheinhold-Frank-Straße/Kaiserallee) soll er die etwa

20-jährige Radfahrerin mit seinem Auto leicht angestoßen haben. Die Frau habe

dann vor Wut gegen seine Motorhaube geschlagen und den Mann angeschrien. Der

Beschuldigte ging den Schilderungen einer Zeugin zufolge darauf nicht ein und

fuhr in Richtung Kaiserallee weiter.

Gesucht werden nun die betroffene Radfahrerin und weitere Zeugen dieses

inzwischen bekanntgewordenen Ereignisses, das sich etwa eine halbe Stunde vor

dem bisher vermuteten Geschehensablauf zugetragen haben soll.

Die Ermittler schließen auch nicht aus, dass sich an jenem Tag weitere

Auffälligkeiten im Zusammenhang mit dem weißen Nissan-SUV im Bereich von

Karlsruhe zugetragen haben könnten und sind daher für jeden Hinweis dankbar.

Bisher wurden bereits zahlreiche Zeugen von der sechsköpfigen Ermittlungsgruppe,

die zur Bearbeitung der sehr umfangreichen Ermittlungen eingesetzt wurde,

vernommen.

In dem weißen Nissan, den der 48-Jährige in Polen angemietet hatte, fanden die

Beamten eine Vielzahl von Medikamenten, unter anderem auch Psychopharmaka. Laut

einem ersten Blutprobenergebnis stand der Mann nicht nennenswert unter

Alkoholeinwirkung. Bezüglich der Auswertung anderer Substanzen, unter deren

Einwirkung der Beschuldigte gestanden haben könnte, müssen die

Untersuchungsergebnisse noch abgewartet werden.

Über die Person des 48-jährigen Algeriers war bisher in Erfahrung zu bringen,

dass er sich seit dem 21. November aus noch unklarem Grund im Bereich von

Karlsruhe aufhielt und wohl in Polen unternehmerisch im Bereich des Transport-

und Logistikgewerbes tätig ist. Darüber hinaus unterhalte er in Teneriffa einen

weiteren Wohnsitz. In Polen liegen bereits polizeiliche Erkenntnisse über ihn

vor.

Bislang schweigt der Beschuldigte gegenüber den Ermittlungsbehörden.

Linkenheim-Hochstetten – Einbrecher entwenden Schmuck und Ersatzschlüssel

Karlsruhe – Schmuck sowie zwei Autoersatzschlüssel in bislang unbekannter

Höhe hat ein bislang Unbekannter am Donnerstag in der Waldstraße in Hochstetten

bei einem Einbruch erbeutet.

Zwischen 14 Uhr und 18:30 Uhr schlug der Dieb vermutlich mit einem Stein, das

Fenster des im Erdgeschoss befindlichen Ankleidezimmers ein. In der Folge

öffnete er durch das entstandene Loch das Fenster und gelangte so in das

Wohnhaus. Hier suchte der Eindringling mehrere Zimmer auf und öffnet Schränke

sowie Schubladen und nahm die aufgefundenen Gegenstände an sich. Mit seiner

Beute verschwand der Täter vermutlich über die Kellertür. Der am Fenster

entstandene Sachschaden wir auf ca. 500 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Waldstadt bittet Zeugen die im Bereich der Waldstraße

verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer

0721/967180 zu melden. Der entstandene Sachschaden am Fenster wird auf ca. 500

Euro geschätzt.

Waldbronn – Eingangstür durch Steinwürfe beschädigt

Karlsruhe – Ein unzufriedener Kunde warf am Donnerstag, gegen 14.30 Uhr,

mehrere Steine gegen die Eingangstür einer Gemeinschaftsunterkunft im

Waldbronner Ortsteil Neurod. Er wollte hiermit seinem Unmut über die

Verweigerung der Zuteilung von Sozialleistungen Ausdruck verleihen.

Der Glaseinsatz der Hauseingangstür ging zu Bruch, sodass ein Schaden in Höhe

von ungefähr 400 Euro entstanden ist.

Der 23-jährige Mann wird nun wegen Sachbeschädigung angezeigt.

Oberderdingen – Leicht verletzte Radfahrerin nach Kollision mit Pkw

Karlsruhe – Glück im Unglück hatte eine 48 Jahre alte Radfahrerin als sie

am Donnerstagabend in Großvillars mit einem Pkw kollidierte und dabei nur

leichte Verletzungen davontrug.

Kurz nach 17:00 Uhr fuhr die Radlerin im Einmündungsbereich der Landesstraße 554

und der Landesstraße 1103 im dortigen Kreisverkehr, als sie von einem

einfahrenden Pkw übersehen wurde. Die 48-Jährige wurde durch den Audi erfasst

und stürzte zu Boden. Hierbei wurde die Frau am Arm leicht verletzt.

Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro

geschätzt.

Karlsruhe – Wahlplakate der AfD zerstört – Kripo sucht Zeugen

Karlsruhe – Unbekannte haben in mehreren Karlsruher Stadtteilen sowie in

der Innenstadt seit Anfang November 185 Wahlplakate der AfD beschmiert, teils

zerstört oder mitsamt den Plakatständern entwendet. Allein binnen der

vergangenen Woche waren es rund 40 Fälle, die bei der Polizei angezeigt wurden.

Insgesamt liegt die Schadenshöhe bereits bei mehreren tausend Euro.

Der Staatsschutz der Kriminalpolizei Karlsruhe führt die weiteren Ermittlungen

und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten, sich beim

Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721 666-5555 zu melden.

Karlsruhe – Nachtragsmeldung zu unserer Pressemeldung vom 03.12.2020 „Mehrere Versammlungen am Donnerstag in Karlsruhe“

Karlsruhe – In der Abwanderungsphase nach Beendigung der Versammlungen

wurden durch die Einsatzkräfte insgesamt 26 Verstöße gegen die Corona-Verordnung

(insbesondere Verstöße gegen das Ansammlungsverbot) festgestellt und zu Anzeige

gebracht.