Rollerfahrer nicht schuld und doch betrunken

Monzingen

Am Freitag gegen 16 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Soonwaldstraße in Monzingen. Hierbei missachtete eine 34-jährige PKW Fahrerin die von der Beindestraße in die Soonwaldstraße einfahren wollte die Vorfahrt eines 58-jährigen Rollerfahrers. Beim Zusammenstoß kam der Rollerfahrer zu Fall und wurde dabei leicht am Bein und Arm verletzt. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen dürfte sich auf ca. 3000 Euro belaufen. Während der Unfallaufnahme wurde dann durch die Beamten festgestellt, dass der Rollerfahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest bestätigte diese Vermutung. Ihm wurde daher im Anschluss eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Unfall mit zwei verletzten Personen

Am Mittag des 04.12.2020 kam es auf der L386 bei Kirchheimbolanden zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 21-Jährige befuhr mit ihrem PKW die BAB 63 von Kaiserslautern kommend in Fahrtrichtung Mainz. An der Anschlussstelle Kirchheimbolanden fuhr sie von der Autobahn ab und wollte im Einmündungsbereich BAB 63/L 386 nach links in Richtung Kirchheimbolanden abbiegen. Eine 29-jährige Verkehrsteilnehmerin befuhr zu dieser Zeit die L 386 von Kirchheimbolanden kommend in Fahrtrichtung Bischheim. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, da die 21-jährige die Vorfahrt der 29-Jährigen missachtete. Die beiden Fahrerinnen erlitten nach derzeitigem Stand jeweils leichte Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht, an den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt, Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.

Erneute Anrufe von vermeintlichen Bankmitarbeitern

Kirchheimbolanden

Im Laufe des Donnerstags, den 03.12.2020, kam es erneut zu versuchten Trickbetrügereien am Telefon zum Nachteil von Senioren, deren Telefonnummern in Telefonbuch zu finden waren. Hier meldete sich eine vermeintliche Bankmitarbeiterin und versuchte ihre potentiellen Opfer nach deren Bankverbindung bzw. Kontodaten auszufragen. Daher rät Ihnen die Polizei: -Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Bankmitarbeiter,Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche zunächst nicht erkennen. -Gehen sie keinesfalls auf telefonische Geldforderungen oder noch so inständige Bitten ein. -Notieren Sie sich die Telefonnummer des Anrufers, wenn diese in Ihrem Telefon angezeigt wird. -Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Bank oder Behörde an. Suchen Sie dazu die Telefonnummer selbst heraus und ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu. -Melden Sie einen solchen Anruf direkt der Polizei.

Verkehrsunfallflucht

Bad Sobernheim

In der Zeit vom 03.12.20, 18.00h bis zum 04.12.20, 08.00h, wurde ein im Rössler Pfad in Bad Sobernheim am Fahrbahnrand abgestellter Pkw beschädigt. Der Unfallverursacher verläßt die Unfallstelle ohne die Schadensregulierung zu veranlassen. Hinweise bitte an die Polizei Kirn

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Meddersheim

Am Donnerstagabend wollte ein 52-jähriger BMW-Fahrer gegen 21:45 Uhr von der Straße „Im Wiesengrund“ nach rechts in die Naheweinstraße (L 232) einbiegen. Hierbei übersah er einen von links auf der bevorrechtigten Naheweinstraße ankommenden Motorroller, so dass es zur Kollision kam, in deren Folge der 51-jährige Rollerfahrer stürzte. Er erlitt mittelschwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Kirn

Am Donnerstag kontrollierte eine Polizeistreife gegen 22:45 Uhr einen VW Golf, welcher die Binger Landstraße stadtauswärts befuhr. Hierbei zeigten sich bei dessen 24-jährigem Fahrer Auffallerscheinungen für zeitnahen Drogenkonsum. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf den Wirkstoff THC. Zudem konnte bei dem 24-Jährigen eine Konsumeinheit Cannabis aufgefunden werden. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Blutprobe angeordnet. Der Golf-Fahrer wird sich in einem Bußgeld- sowie einem Strafverfahren verantworten müssen.