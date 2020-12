Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bingen

Bingen, 03.12., Keppsmühlstraße, 19:20 Uhr. Bei einer Streifenfahrt fiel den Beamten im Aral-Kreisel ein grauer VW Golf Kombi auf. Bei der anschließenden Kontrolle in der Keppsmühlstraße räumte der sichtlich zitternde, nervöse Fahrer sofort ein, nicht in Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Bei dem 37-Jährigen wurden außerdem deutliche Anzeichen auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum festgestellt. Bei seiner Durchsuchung wurde dies durch den Fund diverser Drogen bestätigt. Er wurde zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Mülltonnenbrand

Dienheim

In der Rosenstraße in Dienheim kam es am 03.12.2020, in der Zeit zwischen 03:00 Uhr und 06:00 Uhr zu einem Brand von drei Mülltonnen (gelbe Tonne, Rest- und Biomülltonne). Diese waren auf einem Stellplatz eines dortigen Grundstückes, direkt neben dem Bürgersteig, abgestellt. Neben den drei Mülltonnen, die bis auf den Boden niederbrannten, wurde auch eine Natursteinumrandung in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 600 Euro. Die Brandursache ist bislang noch ungeklärt, es besteht jedoch der Verdacht der Brandstiftung. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim (Tel. 06133-933-0) zu melden.

Mainz-Altstadt – versuchter Einbruchsdiebstahl

Mainz – Donnerstag, 03.12.2020

In der Mainzer Altstadt versuchen unbekannte Täter die Kellertür eines

Blumengeschäftes aufzubrechen. Zugang zur Tür erlangten sie möglicherweise über

ein Nachbargebäude. Die Täter schaffen es jedoch nicht die Tür zu öffnen und so

Zugang zum Geschäft zu erlangen. Es entsteht lediglich ein Sachschaden an der

Kellertür. Täterhinweise liegen bisher nicht vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.

Lewentz: Onlinewache ist gefragt und unverzichtbar für Polizeiarbeit

Mainz – Online Strafanzeige erstatten oder einen Hinweis geben, das können

Bürgerinnen und Bürger in Rheinland-Pfalz seit genau zwei Jahren: Am 6. Dezember

2018 ist die Onlinewache offiziell gestartet. Seitdem wird das Medium der

Onlinewache von den Bürgerinnen und Bürgern rege genutzt – und vor dem

Hintergrund der Corona-Pandemie intensiver denn je, da persönliche Begegnungen

vermieden werden können. Insgesamt sind seit dem Start der Onlinewache über

50.000 Eingänge registriert worden. Während es im Jahr 2019 im Schnitt 41

Strafanzeigen und Hinweise pro Tag waren, sind es seit Mitte März 2020

durchschnittlich 119 Sachverhalte, die täglich über die Onlinewache der Polizei

gemeldet werden. Dieser signifikante Anstieg ist insbesondere auf die

Corona-Pandemie zurückzuführen.

Sei es das gehackte Girokonto, das gestohlene Fahrrad oder die Ware, die online

bestellt, aber nicht geliefert wurde – es gibt die verschiedensten Gründe, um

die Onlinewache zu nutzen. Bürger können rund um die Uhr, von Zuhause oder

unterwegs, einfach über das Internet Anzeige erstatten, Hinweise übermitteln

oder Lob und Beschwerde loswerden.

„Die Onlinewache ersetzt nicht die polizeilichen Ermittlungen, allerdings ist

sie bei bestimmten Delikten mittlerweile zu einem unverzichtbaren Teil der

polizeilichen Arbeit geworden“, so Innenminister Roger Lewentz. „Die Onlinewache

ist ein ergänzendes Angebot zur ersten Kontaktaufnahme mit der Polizei und soll

den persönlichen Kontakt nicht gänzlich ersetzen. Weitere Befragungen sind in

einigen Fällen weiterhin notwendig“, erläuterte der Minister.

„Bei den Anzeigen handelt es sich vor allem um einfach gelagerte Delikte“, weiß

Johannes Kunz, Präsident des Landeskriminalamtes. So ging es 2019 bei 39 Prozent

der erfassten Fälle um Betrug, Diebstahl machte 13 Prozent der Meldungen aus, in

jedem zehnten Formular ging es um Sachbeschädigung. Seit dem 16. März hat sich

die Verteilung der Delikte und Hinweise leicht verändert: Betrug macht

inzwischen 42 Prozent der erstatteten Strafanzeigen aus – rund drei

Prozentpunkte mehr als zuvor. Die zur Anzeige gebrachten Diebstähle gingen

dagegen seit Mitte März etwas zurück (minus ein Prozent), Sachbeschädigungen

stiegen leicht (plus ein Prozent).

„Die Onlinewache ist aber nicht für Notfälle gedacht“, betont Johannes Kunz.

Notrufe sollten auf jeden Fall über die Notrufnummer 110 erfolgen! Denn die über

die Onlinewache aufgegebenen Anzeigen und Hinweise landen nicht sofort auf dem

Schreibtisch der zuständigen Beamten. Diese gehen zunächst beim Lage- und

Dauerdienst des LKA ein und werden erst in einem zweiten Schritt an die

zuständigen Dienststellen verteilt.

Das Angebot der Onlinewache und damit die Nutzerfreundlichkeit wird

kontinuierlich erweitert: So wird die rheinland-pfälzische Onlinewache seit

Januar in Zusammenarbeit mit der Universität Trier evaluiert. Im Anschluss an

erstattete Anzeigen oder aufgegebene Hinweise konnten die Nutzer*innen der

Onlinewache anonym ausgewählte Fragen hinsichtlich Akzeptanz und

Verbesserungsbedarfe beantworten. Mit Hochdruck wird derzeit daran gearbeitet,

dass demnächst auch das Hochladen von digitalen Beweismitteln schon mit der

Erstattung einer Strafanzeige über die Onlinewache möglich sein wird.

„Der digitale Raum gewinnt immer mehr an Bedeutung und unser Ziel als

Bürgerpolizei ist es, auf die Bürgerinnen und Bürger da zuzugehen, wo sie in der

Kommunikation unterwegs sind. Die Nutzungszahlen der Onlinewache zeigen

deutlich, dass uns dies an dieser Stelle auch gelingt“, stellte Minister Lewentz

zu der Bilanz nach zwei Jahren Onlinewache fest.

Wer Wege, Wartezeiten und persönliche Kontakte auf der Polizeidienststelle

vermeiden möchte, kann in hierfür geeigneten Fällen das Angebot der

rheinland-pfälzischen Onlinewache unter folgendem Link nutzen:

https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/

Mainz-Gonsenheim – Autodiebstahl

Mainz – Dienstag, 01.12.2020, 09:00 Uhr – Mittwoch, 02.12.2020, 09:00 Uhr

Am Dienstagvormittag gegen 09:00 Uhr bleibt die 59-jährige Fahrerin eines

Renault Twingo in der Breiten Straße in Gonsenheim liegen. Sie stellt ihr

Fahrzeug ab und kehrt erst am nächsten Morgen zum Fahrzeug zurück. Sie kann

dieses dann jedoch nicht mehr vorfinden. Bislang gibt es keine Hinweise, die

Rückschlüsse auf mögliche Täter zulassen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.