Marburg – Überfall beim Bootsverleih – Kripo sucht Zeugen

(ots) – Die Tatzeit des Überfalls am Lahnufer nahe der Toilettenanlage des Bootsverleihs in Weidenhausen war am Donnerstag 03. Dezember um 14.30 Uhr. Aufgrund dieser Tatzeit hofft die Kripo auf Zeugen des Geschehens. Nach den Angaben des 17-Jährigen griffen ihn 2 Männer an. Die Männer setzten Pfefferspray ein, schlugen und traten. Sie flüchteten mit dem erbeuteten Rucksack, in dem sich neben persönlichen Utensilien auch die Geldbörse befand. Der Jugendliche erlitt leichte Verletzungen.

Er konnte nur einen der Täter beschreiben und den auch nur vage. Bei diesem handelt es sich um einen südländisch aussehenden Mann um die 20 Jahre.

Wer hat das Geschehen gesehen? Wem ist das Aufeinandertreffen der drei Personen mit der anschließenden Flucht von zweien aufgefallen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Mehr als “nur” ohne Gurt im Auto

Ursächlich für den Entschluss, den 3er BMW zu kontrollieren, war der Umstand, dass sowohl der Fahrer als auch der Beifahrer in dem Auto fuhren, ohne den Sicherheitsgurt angelegt zu haben.

Bei der Überprüfung am Samstag 28. November, um 13. 10 Uhr, in der Leopold-Lucas-Straße kam für den Fahrer mehr heraus als “nur” die Ordnungswidrigkeit in Verbindung mit dem Gurt. Der im Landkreis Waldeck Frankenberg lebende gebürtige polnische Staatsbürger zeigte bei der Kontrolle einen litauischen Führerschein vor. Schon eine erste Überprüfung offenbarte verdächtige Fälschungsmerkmale, was zur Sicherstellung führte.

Nun stellte sich heraus. dass der Mann keinen gültigen Führerscheins besitzt und dass es sich bei dem sichergestellten litauischen Papier um eine Totalfälschung handelt. Jetzt kommt also noch die Verantwortung für diese Straftaten auf den 33 Jahre alten Fahrer zu.

Wetter – Caddy-Heckscheibe eingeschlagen – Rollerfahrer unter Verdacht

Am Donnerstag 03. Dezember, um kurz nach 20 Uhr begegnet eine Zeugin in der Stettiner Straße einem Rollerfahrer, der unmittelbar hinter einem geparkten weißen VW Caddy stand und nach einer kurzen Konversation wegfuhr. Wenig später stellte sich heraus, dass eine der Scheiben der Hecktüren des Caddys eingeschlagen war. Aus dem Auto fehlt wohl nichts.

Ob der Rollerfahrer diese Scheibe einschlug steht nicht fest. Trotzdem würde sich die Polizei gerne mit ihm unterhalten.

Der Mann ist ca. 170 Meter groß, Anfang 20 Jahre alt und schlank. Er trug dunkle Kleidung und einen schwarz-weißen Motorradhelm. Er sprach akzentfreies Deutsch und fuhr einen dunklen Roller.

Wer hat den Rollerfahrer in der Stettiner Straße noch gesehen? Wer kann Hinweise geben, die zu seiner Identifizierung führen könnten? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Reifen platt

Unbekannte stachen am Donnerstag 03. Dezember, zwischen 16.30 und 19.30 Uhr, die beiden linken Reifen eines in der Straße An den Siechengärten parkenden grauen Skoda Fabia platt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen in diesem Zusammenhang. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Unfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Kirchhain – Beim Ausparken Fußgängerin umgefahren

Beim Ausparken kam es zur Kollision zwischen einem grünen Ford SUV und einer Fußgängerin. Die 47 Jahre alte Dame stürzte und zog sich Verletzungen zu. Der Fahrer oder die Fahrerin des SUV fuhr ohne anzuhalten weiter.

Der Unfall passierte am Donnerstag 03. Dezember, um etwa 19.20 Uhr auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums in der Fuldaer Straße. Wer hat den Unfallhergang beobachtet? Wer kann sachdienliche Angaben machen? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Momberg – Absperrung missachtet – Spiegel abgerissen

Am Donnerstag 03. Dezember, fuhr ein Autofahrer trotz der Absperrgitter und trotz des Verbots der Durchfahrt über die gesperrte Kreisstraße von Neustadt nach Momberg. Bei der Ausfahrt aus dem gesperrten Bereich in Momberg streifte das Auto die dortige Absperrung und riss sich dabei den linken Außenspiegel ab. Am Absperrgitter entstand ein Sachschaden. Die beim Anstoß herumgeschleuderte Warnbeleuchtung des Sperrgitters blieben unbeschädigt. Sonstige Hinweise auf das verursachende Auto liegen noch nicht vor. Der Unfall war zwischen 16 und kurz nach 17 Uhr. Wo steht seit dieser Zeit ein Fahrzeug dem ein grauer linker Außenspiegel fehlt? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Betrüger im Hinterland mit der Masche “Falsche Polizeibeamte” erfolgreich – Kripo Marburg sucht dringend nach Zeugen

Landkreis (Hinterland) (ots) – Am Donnerstag 03.12.2020 warnte die Polizei aus aktuellem an Anlass vor den Anrufen angeblicher Polizeibeamter. Heute gibt es Einzelheiten zu dem Fall, bei dem die Betrüger eine fünfstellige Summe erbeuteten. Die Geldübergabe fand zwischen 13.30 und 14 Uhr in Günterod statt. Man hatte sich in der Bischoffer Straße getroffen. Die Seniorin übergab einem wartenden, weinenden ca. 1,65 bis 1,70 Meter großen, kräftigen bis dicken Mann mit südländischem Aussehen das Kuvert mit ihren Ersparnissen. Der Mann war wahrscheinlich in Begleitung zweier weiterer Männer, die möglicherweise in einem Fahrzeug oder etwas abgesetzt, eventuell in der Günteroder Straße, warteten.

Wer hat die Übergabe beobachtet? Wer kann weitere Angaben zu dem Mann, seiner Fluchtrichtung und einem eventuell bestiegenen Fahrzeug machen? Wer kann sich zur relevanten Zeit an ein ortsfremdes, eventuell besetztes oder wartendes oder augenscheinlich suchendes Fahrzeug erinnern und nähere Angaben zum Auto und dem oder den Insassen machen? Wem sind die vermutlichen Begleiter aufgefallen? Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Wie gemein, hinterhältig und gezielt die Betrüger vorgehen, zeigt sich leider auch wieder in Günterod. Der Anruf erreichte die Seniorin am Donnerstag 03. Dezember, gegen 11.45 Uhr. Ein angeblicher Polizist informierte darüber, dass die Enkelin in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt sei, bei dem ein Mensch ums Leben kam. (Hinweis: “Einen solchen Anruf würde die Polizei niemals machen!”) Der Anruf, der sich dann ununterbrochen über fast zwei Stunden hinzog, führte dazu, dass die Seniorin alle ihre daheim liegenden Ersparnisse zusammenraffte um zum Wohl und Schutz der Enkelin den vom angeblichen Unfallopfer geforderten Schadenersatz zu leisten. Der Anrufer dirigierte sein Opfer dann zum Treffpunkt, wo ein Angehöriger des Unfallopfers begleitet von zwei Kriminalbeamten wartet. Tatsächlich nahm in der Bischoffer Straße ein einzelner wartender und weinender Mann den Umschlag entgegen.

Er verschwand zu Fuß in der Günteroder Straße. Wie es von dort weiterging, ist nicht bekannt. Der Betrug kam erst nach dem Telefonat des Opfers mit anderen Angehörigen heraus. Die anschließende Fahndung der Polizei blieb erfolglos.

“Die Polizei ruft niemals an, um über Unglücksfälle zu informieren, um über Festnahmen zu berichten oder um auf eventuell bevorstehende Straftaten hinzuweisen. Die Polizei kommt nie vorbei, um irgendwelches Vermögen mit welchem Ziel auch immer abzuholen und die Polizei erfragt am Telefon keine persönlichen Daten.”

Hinweise und Tipps zu den Vorgehensweisen und zum Schutz vor Betrügern am Telefon wie z.B. zu den Betrugsphänomenen Anrufe falscher Polizeibeamter, Enkeltrick oder Schockanrufe finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de oder auf der Präventionsseite unter www.polizei.hessen.de/Prävention

“Geben Sie diese Hinweise mit der Bitte um Weiterverbreitung weiter. Informieren Sie Freunde, Bekannte, Verwandte. Informieren und instruieren Sie potentielle Opfer, meist ältere Menschen, wie sie sich bei einem solchen Anruf verhalten sollen!”

