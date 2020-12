Friedberg: Die Polizei-News

Einbrecher sperren Hund ein

Rosbach: Nur eine halbe Stunde, reichte Einbrechern am Donnerstag (3.12.) für einen Einbruch im Ahornring in Nieder-Rosbach. Zwischen 17 Uhr und 17.35 Uhr hebelten sie die Terrassentür auf und suchten im Haus nach Wertgegenständen. Den im Haus anwesenden Hund sperrten sie hierzu in den Hausflur.

Die dreisten Diebe machten sich die Taschen mit hochwertigem Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro voll. Die Rückkehr der Bewohner gegen 17.35 Uhr störte die Langfinger möglicherweise bei ihrem Tun. Sie entkamen unerkannt. Die Polizei Friedberg, Tel.: 06031/601-0 bittet um Hinweise.

Autofahrer schreien sich an – Zeugen gesucht!

Münzenberg (ots) – Zu einer Auseinandersetzung kam es am Mittwoch 02.12.2020 in den Abendstunden. Beim einbiegen von der Pfarrgasse in die Eichergasse kam dem Fahrer eines Alfa-Romeo gegen 20 Uhr ein Audi entgegen. Obwohl er auf der vorfahrt berechtigen Straße fuhr, musste der Audifahrer halten. Die beiden Fahrer sollen die Fenster heruntergelassen und sich beschimpft haben. Einer der Beiden habe letztlich sogar auf den anderen eingeschlagen.

Die Polizei Butzbach ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung. Der eine Fahrer meldete sich auf der Polizeistation, der andere rief den Notruf an. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Butzbach, Tel.: 06033/7043-4010 in Verbindung zu setzen.

Am Busbahnhof auf Jugendlichen zugefahren

Rosbach (ots) – Am Bahnhofsvorplatz in Ober-Rosbach kam am Dienstag 01.12.2020 gegen 13.35 Uhr fast ein junger Mann zu Schaden. Beim Überfahren des Platzes steuerte der Fahrer des grauen Hyundai auf 2 Jugendliche zu. Einen habe er dabei fast umgefahren. Doch damit nicht genug. Kurz darauf tauchte das gleiche Auto wieder auf. Diesmal fuhr es auf dem Gehweg hinter den Jungs her.

Es wird vermutet, dass der Fahrer sie einschüchtern wollte. Die Polizei in Friedberg sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die das Vorgehen beobachtet haben.

Sie nimmt Hinweise unter Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Fenster aufgehebelt

Echzell: Ungebetenen Besuch hatten Bewohner eines Hauses im Fasanenweg in Bingenheim am Donnerstag (3.12.). Zwischen 8.30 Uhr und 19.15 Uhr hebelten Einbrecher ein Fenster des Einfamilienhauses auf und gelangten so in die Wohnung. Sie suchten in allen Schränken nach Beute und fanden schließlich Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro.

Der angerichtete Sachschaden ist höher, als der Wert des Diebesguts. Ca. 3.000 Euro teuer dürfte die Reparatur des aufgebrochenen Fensters kosten. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

Leichtverletzt nach Auffahrunfall

Nidda: Zu einem Auffahrunfall kam es im Bereich Hindenburgstraße/Kohdener Weg am Freitag (4.12.) um kurz vor 6 Uhr. Ein 43-jähriger VW-Fahrern fuhr auf den vor ihm haltenden Daimler auf, als dieser verkehrsbedingt hielt. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Fahrer des VW Golf leicht.

Der Fahrer des Daimler blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt 10.000 Euro. Sie mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden.

Streit in der Tiefgarage – Zeugen gesucht!

Bad Vilbel: In der Tiefgarage eines Einkaufcenters am Dortelweiler Platz in Dortelweil gerieten am Dienstag (1.12.) die Fahrer zweier PKW miteinander in Streit. Nachdem man gegen 16.45 Uhr nebeneinander geparkt hatte, war einer der beiden Männer der Meinung, zwischen den beiden Fahrzeugen sei zu wenig Platz.

Er habe, so wird ihm nun vorgeworfen, den anderen Autofahrer durch Gestik und Verhalten dazu genötigt, sein Fahrzeug wegzufahren. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 sucht Zeugen des Vorfalls und bittet diese darum, sich mit ihr in Verbindung zu setzen.

Heck beschädigt und geflüchtet

Bad Vilbel: Zu einer Unfallflucht kam es am Donnerstag (3.12.) “Am Weißen Stein” in Massenheim. Zwischen 17.30 Uhr und 20.20 Uhr stieß offenbar ein anderes Fahrzeug gegen die hintere Stoßstange eines am Fahrbahnrand parkenden blauen Ford Fiestas. An seiner hinteren Stoßstange entstanden Kratzer und Schrammen im Wert von ca. 2000 Euro. Der Unfallfahrer flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 nimmt Hinweise entgegen.

Wie kann ich mich vor Einbrechern schützen – Polizei berät am Niddaplatz

Bad Vilbel: Nützliche Tipps zum Schutz vor Einbrechern gab die Polizei am Donnerstag (3.12) auf dem Wochenmarkt am Niddaplatz. Trotz Eisregen und kalter Witterung ließen es sich die Hauptkommissare Berg und Pollesch nicht nehmen, ihren Stand aufzubauen und Informationsbroschüren an interessierte Bürger zu verteilen. Wurden die eigenen vier Wände tatsächlich mal von Einbrechern aufgesucht, ist das häufig sehr belastend. Nicht selten wird das Sicherheitsgefühl nachhaltig beeinträchtigt.

Insbesondere in der dunklen Jahreszeit machen sich die Gauner den Schutz der Dämmerung zu nutzen, um während der Tat unentdeckt und unbeobachtet zu bleiben. So auch am Donnerstag in der Hermann-Gmeiner-Straße. Hier stiegen Einbrecher im Laufe des Tages durch eine aufgebrochene Terrassentür in die Wohnung ein und entwendeten Bargeld. Die Bewohner des Hauses bemerkten die Tat bei ihrer Rückkehr gegen 19.25 Uhr.

Den Gaunern ist man jedoch nicht hilflos ausgeliefert. Manchmal lässt sich bereits mit geringen Mitteln und Maßnahmen den Einbrechern das Leben schwermachen. Die Polizeikommissare Berg und Pollesch werden am kommenden Donnerstag (10.2.) wieder auf dem Wochenmarkt für interessierte Bürger da sein. Zwischen 10 Uhr und 12 Uhr bieten sie wieder hilfreiche Tipps im Kampf gegen den Einbruch, auch bei schlechtem Wetter…

Durch das Kellerfenster…

Wölfersheim: Ein Kellerfenster schlugen Einbrecher am Donnerstag (3.12.) in der Frankfurter Straße ein. Sie gelangten so zwischen 10.45 Uhr und 18.30 Uhr in die Kellerwohnung des Hauses, entwendeten aber nichts. Zurück ließen die Täter einen Schaden von ca. 200 Euro am Fenster.

Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Rad aus Garage gestohlen

Friedberg: Ein silbergraues Mountainbike entwendeten Diebe am Mittwoch (2.12.) aus einer Garage in der Ludwigstraße. Das etwa 300-Euro teure Rad der Marke MAXX stand in einer unverschlossenen Garage auf dem Grundstück. Es war nicht mit einem Schloss gesichert. Zwischen 15.30 Uhr und 17 Uhr klauten es die Langfinger vom Gelände. Hinweise zu Tat, Täter und dem Verbleib des Rades nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Festnahme aus dem Homeoffice

(ots) – Im Winterhalbjahr hat Einbruch erfahrungsgemäß Konjunktur. Die Gauner nutzen die Dunkelheit aus, um nicht bemerkt zu werden. Darüber hinaus erkennt man an unbeleuchteten Wohnungen besser, ob jemand zuhause ist. Der gewöhnliche Einbrecher meidet ein Zusammentreffen mit Bewohnern der Räumlichkeiten, in die er einsteigt wie der Teufel das Weihwasser. Während der Pandemie haben sich viele Betriebe und Firmen dazu entschlossen, ihre Mitarbeiter von zuhause aus arbeiten zu lassen. In einigen Fällen ist die Arbeit von zuhause auch für Polizisten möglich.

Durch Homeoffice sind also weniger Häuser und Wohnungen tagsüber verlassen. Dies macht die Sache für Einbrecher komplizierter. Im Homeoffice in Friedberg versah ein Polizist am Mittwoch (2.12.) Dienst, um insbesondere administrative Aufgaben zu erledigen. Als der Hauptkommissar gegen 13.15 Uhr zuhause im Keller an seinem Schreibtisch saß, sich mit Dienstplänen beschäftigte und ein Telefonat mit der Dienststelle führte, klingelte der Alarmton seines Handys. Bewegungsmelder am Haus lösten ihn aus und wiesen darauf hin, dass Bewegung dort aktuell stattfand wo eigentlich keine stattfinden sollte. Nämlich im Garten und an der Terrasse.

Auf dem Handydisplay erschien das Bild der aufzeichnenden Kameras und zeigte einen Mann mit Kappe und Rucksack, der das Grundstück auszubaldowern schien. Der Polizist konnte gerade noch erkennen, dass der Kappenmann das Grundstück wieder verließ. Sofort machte sich der Polizist zunächst zu Fuß auf und fahndete nach dem Mann. In der Nähe war er nicht mehr aufzufinden. Deshalb stieg der Kommissar in seinem Privatwagen und “bestreifte” die nähere Umgebung um nach dem ominösen Kerl auf seinem Grundstück zu suchen.

Im angrenzenden Neubaugebiet wurde er fündig. Der gerade noch in seinem Garten herumstrolchende Mann mit Kappe und Rucksack befand sich nun in der Anna-Kloos-Straße Ecke Heinrich-Buxbaum-Straße. Auch hier schlich er um ein Haus herum, als der Cop im Homeoffice ihn stellte. Mit den klassischen Worten “Halt Polizei” sprach der Polizist den Kappenmann an und nahm ihn fest. Es handelte sich um einen polizeibekannten 41-jährigen Mann aus Bad Nauheim, der bereits wegen unterschiedlicher Delikte in Erscheinung getreten ist. Die alarmierte Unterstützung verbrachte den Kappenmann zur Wache nach Friedberg. Er trug weder Einbruchwerkzeug noch Beute bei sich.

Dass er tatsächlich in die Häuser einbrechen wollte, kann man zwar annehmen, dem Mann deshalb strafrechtlich aber bislang nicht unterstellen. Wegen Hausfriedensbruch in zwei Fällen wird er sich allerdings verantworten müssen. Nach den polizeilichen Maßnahmen konnte er wieder seiner Wege gehen. Der engagierte Polizist hat möglicherweise einen Einbruch verhindert und das aus dem Dienst von zuhause aus. Einbrecher sollten sich also nie sicher fühlen und ihren Lebensunterhalt besser mit ordentlicher Arbeit verdienen.

Privatpersonen sollten sich in vergleichbaren Fällen jedoch nicht selbst in Gefahr bringen! Besteht der Verdacht, dass Einbrecher am Werk sind, sollten Sie immer die Polizei unter der Notrufnummer 110 informieren. Für Fragen rund um den Einbruchschutz steht der besagte Gesetzeshüter übrigens am kommenden Donnerstag (10.12.) zwischen 10 Uhr und 12 Uhr interessierten Bürgern auf dem Wochenmarkt Bad Vilbel zur Verfügung.

Weitere Infos und Beratungstermine können mit der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle, Hautkommissarin Sylvia Jakob, Tel.: 06033/9181-13 vereinbart werden.

