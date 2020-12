Ziemlich dreiste Form der Unfallflucht

Kaiserslautern (ots) – Ein aufmerksamer Zeuge hat der Polizei am

Donnerstagnachmittag wichtige Hinweise zu einer Unfallflucht am Stiftsplatz

gegeben. Wie der Mann der Polizei meldete, hatte er kurz nach halb 5 beobachtet,

wie der Fahrer eines Audi Q7 beim Rangieren gegen einen vor ihm geparkten VW

Golf stieß.

Der Fahrer blieb im Wagen sitzen und wartete. Als die Fahrerin des VW Golf kurz

darauf zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stieg der Audi-Fahrer allerdings nicht aus,

um sie über den Unfall zu informieren. Er wartete, bis die Frau weggefahren war,

erst dann stieg er aus und begutachtete den Schaden an seinem Fahrzeug –

anschließend fuhr auch er davon.

Der Zeuge konnte der Polizei die Kennzeichen der beiden beteiligten Fahrzeuge

nennen und auch den Audi-Fahrer beschreiben. Weil die Halterin des VW Golf im

Landkreis gemeldet ist, stattete eine Streife der Frau einen Besuch ab. Sie

hatte den Schaden an der Heckstoßstange noch gar nicht bemerkt.

Der Halter des Audi Q7 konnte ebenfalls ermittelt werden. Wer den Wagen zum

Unfallzeitpunkt fuhr, steht noch nicht fest. Die weiteren Ermittlungen dauern

an. Der verantwortliche Fahrer muss mit einer Strafanzeige rechnen. |cri

Tür geöffnet und Auto beschädigt – Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht einen Autofahrer, dem am

Donnerstagnachmittag gegen 14.50 Uhr im Hilgardring sozusagen ein Malheur

passiert ist. Der Mann hatte seinen Pkw in Höhe des Hauses Nummer 41 am rechten

Fahrbahnrand geparkt und wollte aussteigen. Leider beachtete er beim Öffnen

seiner Tür nicht den fließenden Verkehr und kam einem Audi-Fahrer in die Quere,

der gerade vorbeifahren wollte.

Dem 33-Jährigen gelang es, ein Ausweichmanöver zu machen; anschließend hielt er

kurz an und wechselte ein paar Worte mit dem Mann. Dieser versicherte, dass bei

ihm alles in Ordnung sei.

Der Audi-Fahrer setzte daraufhin seine Fahrt fort, allerdings stellte er später

zu Hause fest, dass an seinem Pkw – vermutlich durch die geöffnete Tür – ein

Schaden entstanden war.

Das Kennzeichen des anderen Wagens hatte er sich aber nicht gemerkt. Der Fahrer

wird deshalb gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2150 bei der

Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern zu melden. |cri

Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Einen schlechten und ebenso strafbaren „Unfug“ hat sich

ein Unbekannter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Fabrikstraße

erlaubt. Ein Zeuge beobachtete gegen 3.40 Uhr einen Mann, der sich an den

geparkten Autos zu schaffen machte. Als er dem Unbekannten daraufhin etwas

zurief, ergriff dieser die Flucht.

Die alarmierte Polizeistreife stellte wenig später fest, dass an mehreren

Fahrzeugen die Außenspiegel umgeklappt und teilweise beschädigt waren. Außerdem

war an einem der abgestellten Pkw das hintere Kennzeichen abgerissen und auf den

Boden gelegt worden.

Vom mutmaßlichen Täter war weit und breit nichts mehr zu sehen. Von ihm ist

lediglich bekannt, dass er ungefähr 1,85 Meter groß und dunkelhäutig ist und

schwarze schulterlange, gelockte Haare hat.

Zeugen, denen der Mann möglicherweise ebenfalls aufgefallen ist, werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu

melden. |cri

Unfallflucht dank Zeugenhinweis geklärt

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Dank aufmerksamer Zeugen

konnte die Polizei am Donnerstagnachmittag eine Unfallflucht klären. Das Ehepaar

hatte sein Auto auf einem Parkplatz in der Rosenhofstraße abgestellt und konnte

kurz nach 16 Uhr beobachten, wie eine Autofahrerin beim Ausparken den BMW

rammte. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, fuhr die Frau davon.

Das Ehepaar hatte sich jedoch das Kennzeichen des Wagens gemerkt und konnte es

der Polizei melden. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Halter des Wagens im

Donnersbergkreis wohnt. Kollegen der Polizeiinspektion Rockenhausen statteten

ihm daraufhin einen Besuch ab. Das Fahrzeug stand vor Ort – und hatte die

„passenden“ Unfallschäden im Frontbereich. Auf die verantwortliche Fahrerin

kommt eine Strafanzeige wegen Unfallflucht zu. |cri

Es kracht beim Abbiegen

Kaiserslautern (ots) – An der Ecke Morlauterer Straße/Galappmühler Straße hat es

am Donnerstagnachmittag gekracht. Gegen 17.20 Uhr stießen hier ein Renault

Koleos und ein Opel Combo zusammen. Verletzt wurde zum Glück niemand; es blieb

bei Blechschäden. Für die Unfallaufnahme musste die Kreuzung gesperrt werden;

Autofahrer mussten Umwege in Kauf nehmen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen wollte eine 57-jährige Autofahrerin, die mit

ihrem Renault Koleos von Kaiserslautern in Richtung Morlautern unterwegs war,

nach links in die Galappmühler Straße abbiegen. Dabei missachtete sie jedoch den

Vorrang des Gegenverkehrs und stieß mit einem entgegenkommenden Opel Combo

zusammen. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt

werden. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. Bevor die Fahrbahn wieder

freigegeben werden konnte, wurde sie von der Berufsfeuerwehr gereinigt. |cri

Jungs mit Spielzeugwaffen unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Zwei Jugendliche mit Spielzeugwaffen haben am Donnerstag

einen Polizeieinsatz ausgelöst. Eine Zeugin meldete gegen 13 Uhr, dass ihr die

beiden Jungs zwischen Gaustraße und Salzstraße aufgefallen waren, weil sie ihre

Spielzeugwaffen auf vorbeifahrende Autos richteten. Die Waffen würden einer

echten Schusswaffe sehr ähnlich sehen.

Eine Streife machte sich auf die Suche nach den beiden Jungen und konnte sie

wenige Minuten später ausfindig machen. Die Spielzeugwaffen hatten sie bei sich.

Darauf angesprochen, gaben die beiden 13-Jährigen an, die Spielgeräte in einem

Discounter gekauft zu haben.

Beide Jungs wurden dafür sensibilisiert, wie ihr Verhalten auf andere Menschen

wirken und was es auslösen kann – was den beiden einleuchtete. Anschließend

wurden die Jungen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. |cri

Unfall mit mehreren Beteiligten – Verursacher flüchtet

Schallodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ein Verletzter und vier

beschädigte Fahrzeuge – das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am

Donnerstagnachmittag auf der L382 zwischen Schallodenbach und Niederkirchen

ereignete. Der eigentliche Unfallverursacher, der durch ein Überholmanöver das

Unglück ausgelöst hatte, machte sich aus dem Staub; nach ihm wird gesucht!

Nach den bisherigen Ermittlungen hatte der Fahrer des schwarzen Kombis auf

seinem Weg in Richtung Schallodenbach kurz vor halb 5 in einer Kurve zwei vor

ihm fahrende Wagen überholt. Weil in diesem Moment ein Pkw entgegenkam, scherte

der Kombi-Fahrer knapp vor dem überholten Opel Meriva wieder ein.

Um einen Zusammenstoß mit dem Kombi zu verhindern, lenkte die Opel-Fahrerin nach

links – und streifte dabei den entgegenkommenden Toyota. Dieser wurde dadurch so

stark beschädigt, dass der Fahrer den Wagen nicht mehr richtig steuern konnte –

die Folge: Er streifte einen VW Transporter und einen Ford Mondeo, die hinter

dem Opel in Richtung Schallodenbach fuhren.

Der Fahrer des VW-Transporters wurde dabei leicht verletzt. Er musste vom

Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Kombi-Fahrer setzte seine Fahrt unterdessen einfach fort, ohne sich um den

Unfall zu kümmern. Die anderen Unfallbeteiligten konnten lediglich sagen, dass

es sich um einen schwarzen Kombi gehandelt hat, eventuell ein Seat Leon,

vermutlich mit KL-Kennzeichen. Über den Fahrer selbst ist derzeit nichts

bekannt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern, Telefon 0631

/ 369 – 2150, jederzeit entgegen. |cri

Elektrogeräte aus Auto gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Im Pfeifertälchen haben sich Diebe in der Nacht zum

Donnerstag an einem Pkw zu schaffen gemacht und aus dem Auto zwei Laptops und

ein Smartphone gestohlen. Die Polizei schließt nicht aus, dass der Wagen über

Nacht offenstand. Am Auto konnten keine Aufbruchspuren festgestellt werden.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Rennrad aus Kleintransporter gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch in Erlenbach

aus einem Kleintransporter ein teures Rennrad gestohlen. Die Diebe machten sich

zwischen 18 Uhr und 7:30 Uhr an dem Fahrzeug zu schaffen. Außer dem neonblauen

Fahrrad der Marke „Stevens Prestige Carbon“ stahlen die Täter noch einen

Geldbeutel mit EC-Karte und Ausweisdokumenten. Der Schaden wird auf mindestens

5.000 Euro beziffert. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und

bittet um Hinweise: Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann

Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369

2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Handwerker verhindert Enkeltrickbetrug

Kaiserslautern (ots) – Ein Handwerker hat am Mittwoch im Stadtgebiet

möglicherweise einen Enkeltrickbetrug verhindert. Der Mann arbeitete für eine

Seniorin und bekam währenddessen mit, dass die Frau mehrere tausend Euro von

ihrer Bank abgehoben hatte. Das Geld wollte sie ihrem angeblichen Enkel geben,

der in Mannheim in einen Unfall verwickelt sei. Der Enkel habe angerufen und

gesagt, wenn sie ihm das Geld nicht gebe, würde er seinen Führerschein

verlieren. Die Seniorin war danach noch von einem angeblichen Anwalt und einer

angeblichen Bankangestellten angerufen worden. Geschickt fragten sie die

Rentnerin aus und setzen sie unter Druck. Der Handwerker erkannte den Bluff, die

Masche mit sogenannten Schockanrufen war ihm bekannt. Der Mann alarmierte die

Polizei. Die Beamten klärten die Frau über die Vorgehensweise der Betrüger auf.

Gegenüber den Polizisten versicherte sie Seniorin, dass sie das Geld nur ihrem

Enkel und keinen fremden Personen übergeben hätte. Vorsorglich begleitete eine

Polizeistreife die Rentnerin zur Bank, wo sie ihr Geld wieder einzahlte. Wegen

des Betrugs hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. |erf

Unfallfluchten – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Zwei Unfallfluchten sind der Polizeiinspektion 2 aus dem

Stadtgebiet am Donnerstag gemeldet worden.

Am Donnerstagmorgen meldete sich eine 46-jährige Frau auf der Polizeiinspektion.

Sie gab an, dass sie ihren Wagen am Montag, 30. November, zwischen 6:45 Uhr und

13:45 Uhr in der Bremerstraße abgestellt hatte. Als sie zu ihrem Pkw

zurückkehrte, hatte ein Unbekannter den linken Seitenspiegel touchiert. Der

Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt.

Eine weitere Unfallflucht wurde am Donnerstagmittag gemeldet. Ein VW Golf wurde

in der Richard-Wagner-Straße beschädigt. Der Halter hatten seinen Wagen nach

eigenen Angaben am Mittwoch, gegen 23 Uhr am Fahrbahnrand Höhe der Hausnummer 42

abgestellt. Als er am Donnerstag, 12 Uhr wieder wegfahren wollte, bemerkte er

den Schaden. Offensichtlich hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die rechte

Seite des Golfs gestreift. Der verantwortliche Verursacher machte sich aus dem

Staub, ohne sich zu melden.

Hinweise auf die jeweiligen Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion 2

unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |elz