Identität von Timnit steht nun zweifelsfrei fest – Ermittlungen dauern an

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Fulda und Polizeipräsidium Osthessen

Fulda – Wie bereits ausführlich berichtet, wurde am Dienstagnachmittag (02.12.)- im Zuge intensiver Suchmaßnahmen nach der 2-jährigen Timnit aus Fulda – ein lebloses Kind im Fulda Kanal aufgefunden.

Die von der Staatsanwaltschaft Fulda angeordnete Obduktion des Kleinkindes wurde am heutigen Freitag (04.12.) durchgeführt. Dabei haben sich eindeutige Hinweise auf einen Ertrinkungstod ergeben. Anhaltspunkte auf eine Gewalteinwirkung konnten hingegen nicht festgestellt werden.

Auch die Identität des Kindes steht nunmehr fest: Bei dem aufgefundenen Mädchen handelt es sich zweifelsfrei um die 2-jährige Timnit.

Weitere Untersuchungsergebnisse werden frühestens im Laufe der nächsten Woche erwartet.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Fulda und Kriminalpolizei zur Klärung der genauen Todesumstände dauern weiterhin an.

Festnahme auf frischer Tat bei Kupferdiebstahl

Großenlüder / Kleinlüder – Bereits am Freitag (27.11.), gegen 01:25 Uhr, gelang es der Polizei Fulda, einen Kupferdieb im Bereich der Grillhütte in Kleinlüder auf frischer Tat festzunehmen und einen weiteren im Anschluss zu ermitteln.

Gegen 01:25 Uhr meldete ein Zeuge verdächtige Geräusche aus dem Bereich des Grillplatzes in Kleinlüder. Sofort entsendete die Polizeistation Fulda mehrere Streifen in diesen Bereich.

Vor Ort konnten die Streifen zwei Personen ausfindig machen, welche beim Erblicken der Polizei sofort die Flucht ergriffen. Diese wiederum nahm sofort die Verfolgung auf und konnte eine der beiden Personen noch in unmittelbarer Tatortnähe festnehmen. Bei dieser handelt es sich um einen schon bei der Polizei in Erscheinung getretenen 42-jährigen Mann aus dem Raum Fulda. Der zweiten tatverdächtigen Person gelang zunächst die Flucht. Diese, ein 20-jähriger Mann ebenfalls aus dem Raum Fulda, konnte aber im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen ermittelt werden.

Bei der Anzeigenaufnahme stellte die Polizei fest, dass bereits eine größere Menge Kupfer von dem Dach der Grillhütte abmontiert und zum Abtransport bereitgestellt worden war. Der Gesamtschaden an der Hütte wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Der Wert bezüglich des entwendeten Kupfers bewegt sich nach einer ersten Schätzung im unteren vierstelligen Bereich.

Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen wurden die beiden Beschuldigten nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Verkehrsunfallflucht – Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Bebra – Am 03.12.20, gegen 17.15 Uhr, wollte ein Heringer Pkw-Fahrer (54 J.) mit seinem Golf-Kombi in der Nürnberger Straße rückwärts aus einer Parklücke fahren. Dabei übersah er einen Fußgänger aus Bebra, welcher hinter dem Pkw stand. Der 69-jährige Fußgänger kam zu Fall und verletzte sich leicht. Es entstand kein Sachschaden.

Rotenburg – Eine Pkw-Fahrerin aus Bebra parkte ihren schwarzen VW am 02.12.20 in der Zeit von 16.15 Uhr bis 17.30 Uhr ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Tränkebergstraße. Ein Rotenburger Pkw-Fahrer stieß mit seinem Opel-Corsa gegen den geparkten Pkw und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden beträgt circa 1.200 Euro. Der Verursacher konnte durch die Polizei ermittelt werden.

Rotenburg- Im Zeitraum vom 26.11.20, 13.15 Uhr bis 01.12.20, 09.30 Uhr befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die B 83 von Alheim kommend in Richtung Rotenburg. Im Bereich der Unfallstelle, kurz nach dem Abzweig in Richtung Hof Guttels, kam der unbekannte Verursacher nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die dortige Schutzplanke. Schadenhöhe circa 1.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06623-937-0.

Von Fahrbahn abgekommen

Schotten – Am 1. Dezember, gegen 07:15 Uhr, befuhr eine 20-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem roten Citroen C1 die Landesstraße von Altenhain herkommend in Richtung Götzen. Im Bereich einer Rechtskurve geriet das Fahrzeug auf der schneeglatten Fahrbahn ins Rutschen. Die 20-Jährige verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend fuhr der Wagen eine Böschung hinab und kam zwischen Bäumen zum Stillstand. Bei dem Unfall verletzte sich die 20-Jährige leicht. Es entstand Sachschaden von 7.000 EUR.

Auffahrunfall

Lauterbach – Am 21. Dezember, gegen 9:30 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Lkw der Marke Mercedes und einem Anhänger die Landesstraße vom „Knöppsack“ herkommend in Richtung Sickendorf. Zu diesem Zeitpunkt war die Fahrbahn winterglatt, weshalb der 57-Jährige die Gefällstrecke nur in Schrittgeschwindigkeit befuhr. Eine nachfolgende 46-jährige Pkw-Fahrerin erkannte dies und wollte ihren grauen Toyota Aygo abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem langsam fahrenden Lkw zu Verhindern. Auf der winterglatten Fahrbahn geriet der Pkw jedoch ins Rutschen und fuhr auf den Anhänger auf. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführer unverletzt. Es entstand Sachschaden von 2.300 EUR.

Grundstücksmauer beschädigt

Engelrod – Am 2. Dezember, in der Zeit von 9:30 Uhr bis 12 Uhr, wurde in der Vorderstraße die Grundstücksmauer des Anwesens Nr. 16 beschädigt. Offensichtlich befuhr ein Fahrzeug die Vorderstraße und wollte dann in Höhe der Hausnummer 16 wenden. Dabei übersah der Fahrzeugführer die Grundstücksmauer und stieß mit seinem Fahrzeug dagegen. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641-9710.

Verkehrsunfall

Fulda – Am Mittwochmittag (02.12.) kam es gegen 13.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von circa 14.000 EUR entstand. Ein 21-jähriger VW-Golf-Fahrer aus Fulda befuhr den Zieherser Weg in Fahrtrichtung Kreisel Magdeburger Straße. Als er in den Kreisel einfuhr, übersah er einen sich bereits im Kreisel befindlichen Schulbus. Der VW stieß hierbei gegen die linke hintere Seite des Schulbusses. Der 21-jährige Fahrer wurde anschließend leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. In dem Schulbus befanden sich zum Unfallzeitpunkt neben dem 49-jährigen Busfahrer aus Fulda noch 11 Schulkinder. Zwei der Schulkinder wurden ebenfalls leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Der VW-Golf war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht –

Petersberg – Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Donnerstag (03.12.), zwischen 8 Uhr und 15 Uhr. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, in der Brüder-Grimm-Straße 28 einen dahinter parkenden schwarzen Audi A3 eines 18-Jährigen aus Fulda. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Fulda, Telefon:0661-105-2300/-2301.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Hünfeld – Am Donnerstag (03.12.) ereignete sich gegen 9:30 Uhr in Hünfeld/Michelsrombach ein Verkehrsunfall mit circa 8.000 Euro Sachschaden.

Ein 72-Jähriger aus Hünfeld befuhr mit seinem Peugeot die Landstraße 3176 von Hünfeld kommend Richtung Fraurombach. An der Auffahrt zur A7, Höhe Michelsrombach, wollte der Peugeot-Fahrer zunächst rechts auf die A7 auffahren. Dies brach er jedoch ab und bog nach links Richtung Königsküppel / Michelsrombach ab. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 20-jährigen Fahrer eines Dacia. Es kam zum Zusammenstoß im Einmündungsbereich. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bad Hersfeld – Am Mittwoch (02.12.), um 8 Uhr, parkte ein 19-jähriger Mann aus Cornberg seinen grauen VW Golf in der Hainstraße aus Richtung Eichhofstraße kommend hinter der Hochbrücke ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Als der Mann um 17:05 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, musste er feststellen, dass ein unbekannter Unfallverursacher beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel sowie die komplette Fahrerseite touchiert hatte. Es entstand Schaden in Höhe von circa 3.500 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher bitte unter der Telefonnummer 06621/932-0 an die Polizeistation Bad Hersfeld, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Bad Hersfeld – Ein 42-jähriger Mann aus Bad Hersfeld parkte am Mittwoch (02.12.), um 08:30 Uhr, seinen weißen VW Touran in der Sturmisstraße in Höhe der Hausnummer 39. Als der Mann gegen 17:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, bemerkte er, dass ein unbekannter Unfallverursacher beim Vorbeifahren seinen Touran an der hinteren linken Seite beschädigt und sich unerlaubt vom Unfallort entfernt hatte. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfallflucht

Bebra – Am 02.12.20, gegen 19.55 Uhr, befuhr ein Pkw-Fahrer aus Bebra mit seinem Opel-Corsa die Bahnhofstraße aus Richtung Röse-Kreisel kommend in Richtung Gilfershäuser Straße. In Höhe der Einmündung zur Bahnhofstraße kam ein unbekannter Verkehrsteilnehmer aus Richtung Innenstadt und bog nach rechts in die Bahnhofstraße in Richtung Röse-Kreisel ab. Hierbei missachtete der unbekannte Fahrer das Rechtsfahrgebot, indem er die linke Abbiegespur bzw. die Gegenfahrspur zum Abbiegen nutzte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden fuhr der Corsa-Fahrer nach rechts in die Schutzplanke. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06623-937-0.

Auto beschädigt

Lauterbach – Zwischen Mittwochnacht (02.12.) und Donnerstagmittag (03.12.) traten Unbekannte in der Bahnhofstraße, Höhe Hausnummer 74, gegen die Stoßstange eines schwarzen BMWs SUV. Am Auto entstand dadurch ein Sachschaden von circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Werkstatt

Lautertal/Engelrod – Unbekannte brachen in der Nacht auf Donnerstag (03.12.) in der Eichelhainer Straße in eine Werkstatt ein. Die Täter brachen das Zugangstor auf und stahlen einen nicht zugelassenen roten Opel Kadett, diverses Werkzeug und einen Würfeltresor. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 1.000 Euro. Wer verdächtige Personen beobachtet hat oder Hinweise zum Verbleib des Tresors geben kann, wendet sich bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Büroräume

Flieden – In der Nacht auf Donnerstag (03.12.) brachen Unbekannte in ein Firmengebäude in der Straße „Am Kautzgrund“ ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Arbeitsräume nach Diebesgut. Sie stahlen Bargeld und hinterließen etwa 2.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Schneiderei

Fulda – Am Mittwochmorgen (02.12.) wurde festgestellt, dass Unbekannte versucht hatten in eine Schneiderei in der Straße „Peterstor“ einzubrechen. Die Hebelversuche an der Eingangstür scheiterten, verursachten jedoch 300 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Wohnhaus

Großenlüder – Unbekannte versuchten in der Nacht auf Donnerstag (03.12.) in ein Wohnhaus in der Straße „Bäckerecke“ einzubrechen. Die Hebelversuche an verschiedenen Zugangstüren blieben ohne Erfolg. Die Täter hinterließen einen dreistelligen Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Jagdhütte

Neuhof/Hattenhof – Zwischen Montagmittag (30.11.) und Donnerstagnachmittag (03.12.) brachen Unbekannte in eine Jagdhütte am Waldrand in der Nähe der Neuhofer Straße ein. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut und stahlen mehrere Jagdwaffen und Munition aus einem Waffentresor. Es entstand ein Sachschaden von 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Auto gestohlen

Fulda – Am Donnerstagabend (03.12.), gegen 19 Uhr, stahlen Unbekannte in der Sebastianstraße – Ecke Leipzigerstarße einen weißen Fiat 500 mit dem Kennzeichen FD-SG 2222. Das Auto stand auf dem Gehweg vor einer Pizzeria. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gartenschuppen in Brand geraten

Am Donnerstag, 03.12.2020, gg. 23.14 Uhr, wurde der Brand eines Schuppens in der Straße Auf dem Weiher, Angersbach, gemeldet. Es handelte sich dabei um einen Unterstand zur Lagerung von Brennholz. Der Eigentümer des Anwesens versuchte zunächst selbst, das Feuer zu löschen. Er erlitt dabei eine leichte Rauchvergiftung und wurde vom hinzugerufenen Rettungsdienst versorgt. Durch die alarmierte Feuerwehr Angersbach konnte der Brand, welcher sich auf den Schuppen begrenzte, schnell abgelöscht werden. Der durch das Feuer entstandene Schaden ist als gering zu beziffern. Andere Gebäude wurden nicht beeinträchtigt. Die Ermittlungen zur Brandursache sind aufgenommen. Vermutlich wurde heiße Asche fahrlässig entsorgt.

Pressemeldung der Polizeistation Lauterbach

