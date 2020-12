TingvallTrio – Livestream am 13. Dezember 2020

Hamburg – Seit vielen Jahren kann es erstmalig kein Fan- und Freundesfest in der FABRIK geben, aber das Kult- Jahresabschlusskonzert vom TINGVALL TRIO findet 2020 trotzdem statt – live aus dem SYRINX Studio in Hamburg!

Das Tingvall Trio lädt am 13. Dezember 2020 zu einem LIVE-Stream-Konzert mit TT-Balladen und besinnlichen Kompositionen in TT-Fassungen: zusammen rücken, Nähe und Wärme durch die Musik genießen – ein wenig Licht in die kalte und dunkle Jahreszeit bringen.

Unter den besonderen Umständen, die reguläre Konzerte auf unbestimmte Zeit unmöglich erscheinen lassen, möchten Martin Tingvall, Jürgen Spiegel und Omar Rodriguez Calvo gemeinsam mit ihrem Label SKIP RECORDS ein Signal an die Fans aussenden, zusammenzuhalten und die Krise gemeinsam durchzustehen – dabei wird auch diese Form eines Jazzkonzerts nur zusammen mit dem Publikum zum Erfolg – also wie sonst auch bei einem „echten“ Konzert! „ Wir vermissen den Dialog mit dem Publikum, die einzigartige Atmosphäre im Saal und hinterher – aber es gibt Menschen, die noch sehr viel mehr entbehren müssen – zusammen mit dem Publikum möchten wir daher auch konkret spenden.“

10 % der Einnahmen des Streaming – Konzertes gehen in die Sozialarbeit von Hinz & Kunzt, einem Hamburger Hilfsprogramm/Magazin für Obdachlose, denn Niemand darf sich jetzt allein fühlen! Unterstützt wird der LIVESTREAM von SYRINX Productions, Steinway&Sons sowie kulturnews als Medienpartner.

Fünf unterschiedliche Pakete sind für das Livestream-Konzert erhältlich, ab 15 Euro und nur unter www.shop.skiprecords.com

bzw. via Direktlink:

https://shop.skiprecords.com/collections/concert-streams