Einbruch in Cafe – Täter stehlen Tabakwaren

Melsungen (ots) – 03.12.2020, 18:00 Uhr bis 04.12.2020, 04:20 Uhr – Tabakwaren im Gesamtwert von 2.500 Euro stahlen unbekannte Täter in der vergangenen Nacht aus einem Café’ in der Bahnhofstraße. Die Täter zerstörten eine Fensterscheibe des Cafés und stiegen anschließend in dieses ein. Sie begaben sich zum Verkaufstresen und stahlen die vorhandenen Tabakwaren.

Mit ihrer Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der angerichtete Sachschaden beträgt 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890

Zwei Motorräder aus Scheune gestohlen

Felsberg-Niedervorschütz (ots) – 28.11.2020, 16:00 Uhr bis 03.12.2020, 22:30 Uhr – Zwei Motorräder im Gesamtwert von 15.000 Euro stahlen unbekannte Täter in den letzten Tagen aus einer verschlossenen Scheune in der Straße “Zur Forstmühle”. Die Täter gelangten durch eine Seitenluke in die Scheune und begaben sich zu zwei dort abgestellten Motorrädern. Durch eine zuvor geöffnete Seitentür verbrachten sie die Motorräder aus der Scheune und transportierten sie auf unbekannte Weise ab.

Bei den Motorrädern handelt es sich um eine Yamaha mit dem amtlichen Kennzeichen HR-EA 81 und eine Betamotor mit dem Kennzeichen WAK-XD 43. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890.

