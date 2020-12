Landkreis Kassel: Die Polizei-News

Wohnungseinbruch in Heiligenrode – Kripo sucht Zeugen

Niestetal-Heiligenrode (ots) – In der Sandershäuser Straße in Niestetal-Heiligenrode ist es am Donnerstagabend 03.12.2020 zu einem Wohnungseinbruch gekommen. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die dort Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Wie die zur Anzeigenaufnahme am Tatort eingesetzte Streife des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichtet, waren Unbekannte zwischen 17.00 und 20:00 Uhr in die Erdgeschosswohnung eines Zweifamilienhauses eingebrochen. Die Einbrecher hatten sich dem Haus über die Grundstücksrückseite aus Richtung der “Nieste” angenähert. Anschließend kletterten ein oder mehrere Täter auf den Balkon der Hochparterrewohnung, brachen dort mit Werkzeug gewaltsam ein Fenster auf und gelangten so in das Haus. Dort suchten sie in mehreren Zimmer nach Wertsachen. Dabei fanden sie einen Wandtresor, den sie mit brachialer Gewalt aufhebelten. Insgesamt erbeuteten die Täter Bargeld, Schmuck und eine Digitalkamera. Vermutlich flüchteten sie aus einem Fenster an der Frontseite des Gebäudes durch den Vorgarten und weiter in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen werden nun beim für Einbrüche zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die gestern Abend in der Sandershäuser Straße Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Schwerer Unfall auf der B 450 zwischen Istha und Balhorn

B450/L 3215 (ots) – Folgemeldung – Bei dem Unfall, welcher sich gegen 15:10 Uhr an der Einmündung

B 450/L 3215 ereignete sind zwei Menschen schwer verletzt und in ein Kasseler Krankenhaus gebracht worden. Wie die am Unfallort eingesetzte Streife der Polizeistation Wolfhagen zum Unfallhergang berichtet, war ein 74-jähriger Mann mit seinem PKW auf der L 3215 aus Richtung Martinhagen gekommen. An der Einmündung zur B 450 wollte er nach links in Richtung Bahlhorn abbiegen.

Nach ersten Erkenntnissen übersah er hierbei den PKW eines 68-jährigen Mannes aus Wolfhagen,

der auf der B 450 aus Richtung Bahlhorn nach Istha weiterfahren wollte.

Um 17:20 Uhr konnte die Strecke wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Erstmeldung:

B 450 (Lots) – Auf der B 450 ist es zwischen Wolfhagen-Istha und Bad Emstal-Balhorn, in Höhe der Einmündung zur L 3215, gegen 15:10 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Nach ersten Meldungen sollen dort zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen sein. Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten der Polizeistation Wolfhagen berichten, sind die Fahrer beider Fahrzeuge offenbar schwerer verletzt worden. Die Rettungsmaßnahmen an der Unfallstelle dauern derzeit an. Nähere Informationen liegen momentan nicht vor.

Die B 450 ist aufgrund des Unfall derzeit voll gesperrt. Ein Gutachter ist angefordert worden und auf dem Weg zur Unfallstelle. Die Dauer der Sperrung kann momentan nicht abgesehen werden.

Ortskundige werden gebeten, den Bereich zu umfahren.

