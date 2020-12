Gießen (ots) – In der Nacht von Samstag 28.11.2020 auf Sonntag 29.11.2020 um 04:20 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge einen Mann, der auf eine am Boden liegende Person eintrat. Der nordafrikanisch aussehende Schläger flüchtete in Richtung der Alicenstraße. Der Täter trug eine auffällig rote Jacke.

Sofort herbei geeilte Polizisten fanden den Verletzten 49-Jährigen auf dem Gehweg in der Bahnhofstraße liegend. Der offenbar wohnsitzlose 49-jährige Mann wies mehrere Verletzungen am Kopf auf. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen. Wer hat die Schlägerei beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter geben?

Hinweise erbittet die Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555.

