Neustadt: LKW kippt auf Autobahn A 65 um

Neustadt an der Weinstraße – Am Freitagmorgen, 04.12.2020, kurz vor 08:30 Uhr ereignete sich auf der Autobahn 65, in Fahrtrichtung Karlsruhe ein schwerer LKW-Unfall.

Beim Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte lag der Anhänger des DAF Gliederzuges in der rechten Böschung. Der Maschinenwagen lag auf der linken Seite auf dem Pannenstreifen. Der Fahrer befand sich noch in seinem Fahrerhaus, war aber nicht einklemmt.

LKW-Fahrer-Kollegen und der Rettungsdienst hatten bereits über die Frontscheibe einen ersten Zugang geschaffen. Somit konnte der Fahrer medizinisch erstversorgt werden. Nach Absprache mit dem Rettungsdienst entfernte die Feuerwehr mit dem Glasmanagement die komplette Scheibe. Der verunfallte LKW-Fahrer konnte so aus der Kabine geholt werden. Er kam bodengebunden mit dem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus zur weiteren medizinischen Abklärung. Weiterhin sicherte die Feuerwehr die Unfallstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und kontrollierte den Gliederzug auf ausgetretene Betriebsstoffe. Im Bereich des Motors traten kleinere Mengen Betriebsstoffe aus, welche mit Bindemittel ab gestreut wurden. Der Gliederzug hatte auf Palletten verpackte Lebensmittel geladen, die beim Maschinenwagen durch die aufgerissene Plane fielen und auf der Fahrbahn lagen.

Aufgrund des Einsatzes und Landung des Rettungshubschraubers Christoph 5 musste die Autobahn in Richtung Karlsruhe komplett gesperrt werden. Gegen 09:30 Uhr konnte der Verkehr halbseitig an der Unfallstelle vorbei geleitet werden.

Nach ersten Erkenntnissen kollidierte der LKW, ca. 200 Meter davor mit der Mittelleitplanke, querte die Fahrbahn und kam auf der rechten Seite in der Böschung zum Liegen. Was zu dem Unfall führte, ist zurzeit noch unklar. Auch zur Höhe des entstandenen Sachschadens können von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Die Entladung und Bergung des Gliederzuges übernimmt eine Bergungsfirma in eigener Regie. Die Sperrung der Autobahn wird sich noch bis in die späten Abendstunden hinziehen. Die weitere Sperrung und Ausleitung des Verkehrs übernimmt die Autobahnmeisterei.

Im Einsatz waren die Feuerwehr mit sieben Einsatzfahrzeugen und 32 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen, Notarzteinsatzfahrzeug, Rettungshubschrauber Christoph 5, die Abteilung Gesundheit (Leitender Notarzt, Organisatorischer Leiter), die Autobahnpolizei und die Autobahnmeisterei.