Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 04.12.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Geparktes Fahrzeug beschädigt

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 03.12.2020 06:00 Uhr bis 11:00 Uhr wurde ein im Philipp-Krämer-Ring in Bad Dürkheim abgestellter Mazda beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren aufgrund ungenügenden Abstandes den Mazda und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Form von Streifschäden auf der Fahrerseite und am Außenspiegel in Höhe von 500 Euro. Es liegen keinerlei Täterhinweise vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Ohne Führerschein und unter Drogeneinwirkung unterwegs

Bad Dürkheim (ots) – Am 03.12.2020 gegen 19:00 Uhr konnte in der Weinstraße Nord in Bad Dürkheim der Fahrer eines 3er BMW einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, der augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Während der Kontrolle konnten die Polizeibeamten drogentypische Ausfallerscheinungen feststellen. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Kokain. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt. Gegen den 33-jährigen Fahrer wird nun wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Führen eines Fahrzeuges unter Drogeneinwirkung ermittelt. Ermittlungen ergaben, das der 33-Jährige aufgrund eines Haftbefehls gesucht wurde. Daher wurde er in Gewahrsam genommen und am nächsten Tag einem Richter beim Amtsgericht vorgeführt.

Haßloch: Schlangenlinienfahrt – Alkohol und Drogen

Haßloch (ots) – Ordentlich getankt hatte am Donnerstagmittag (3. Dezember 2020, 13 Uhr) der Fahrer eines VW, der nach einer „Schlangenlinienfahrt“ in Haßloch einer Polizeikontrolle unterzogen wurde. Die Beamten staunten nicht schlecht, über 2,77 Promille Atemalkohol. Doch das war noch nicht alles. Er stand auch unter Einfluss von Drogen, ein Test reagierte positiv auf Cannabis. 27 Gramm Marihuana wurden in der Kleidung des Mannes gefunden, was die Polizei veranlasste, mit einem Diensthund das Auto zu durchsuchen, ohne weitere Drogen aufzuspüren. Dem 55-Jährigen aus dem Landkreis Bad Dürkheim wurde eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein ist er erstmal los. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr und des Besitzes von Betäubungsmittel strafrechtlich verantworten.

Haßloch: Unfallflucht

Haßloch (ots) – Von 11 – 16 Uhr parkte am Donnertag (3. Dezember 2020) der Besitzer eines schwarzen Mitsubishi Eclipse Cross sein Auto in der Forstgasse in Haßloch, als er bei seiner Rückkehr böse überrascht wurde. Ohne sich zu kümmern hinterließ ein anderer Autofahrer einen Streifschaden. Die Polizei schätzt den Schaden auf 1.500,- EUR. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de zu melden.

