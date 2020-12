Beim Devisenhandel wird versucht, vorherzusagen, welche Währung gegenüber einer anderen Währung steigen oder fallen wird.

Woher wissen Sie, wann Sie ein Währungspaar kaufen oder verkaufen müssen?

In den folgenden Beispielen werden wir eine kleine Fundamentalanalyse verwenden, um zu entscheiden, ob wir ein bestimmtes Währungspaar kaufen oder verkaufen sollen.

Aufgrund verschiedener wirtschaftlicher und sogar politischer Faktoren, die im Zusammenhang zur Wirtschaft stehen, fluktuiert Angebot und Nachfrage nach einer Währung was die Wechselkurse nach oben und unten treibt. Jede Währung gehört zu einem Land (oder einer Region). Der Devisenmarkt wird in einer sogenannten „Devisen-Fundamentalanalyse“ so analysiert, dass einflussreiche Faktoren wie wirtschaftliche, soziale und politische Kräfte analysiert werden, die die Währungspreise beeinflussen können. Mehr Info zu Forex-Trading finden Sie auf diesen link.

Aufwachen

Wenn Sie während Ihres Wirtschaftsunterrichts immer eingeschlafen sind oder den Wirtschaftsunterricht einfach nur übersprungen haben, machen Sie sich keine Sorgen.

Forex-Handel lernen

EUR/USD

In diesem Beispiel ist der Euro die Basiswährung und damit die „Basis“ für den Kauf/Verkauf.

Wenn Sie glauben, dass sich die US-Wirtschaft weiter abschwächen wird, was schlecht für den US-Dollar ist, würden Sie einen BUY EUR/USD-Auftrag ausführen. Auf diese Weise haben Sie Euro in der Erwartung gekauft, dass er gegenüber dem US-Dollar steigen wird. Wenn Sie gewisse Indikatoren so interpretieren, dass Sie glauben, die US-Wirtschaft stark ist und der Euro gegenüber dem US-Dollar schwächer wird, würden Sie eine SELL EUR/USD-Order ausführen. Auf diese Weise haben Sie Euro in der Erwartung verkauft, dass er gegenüber dem US-Dollar fallen wird.

USD/JPY

In diesem Beispiel ist der US-Dollar die Basiswährung und damit die „Basis“ für den Kauf/Verkauf.

Wenn angenommen wird, dass die japanische Regierung den Yen schwächen wird, um ihrer Exportindustrie zu helfen, würden Divisen Händler einen Auftrag KAUFEN USD/JPY ausführen. Auf diese Weise haben Sie US-Dollar in der Erwartung gekauft, dass sie gegenüber dem japanischen Yen steigen werden. Wenn Sie glauben, dass japanische Investoren Geld aus den US-Finanzmärkten abziehen und all ihre US-Dollar zurück in Yen konvertieren, und dies dem US-Dollar schaden wird, würden Sie eine SELL USD/JPY-Order ausführen. Auf diese Weise haben Sie US-Dollar in der Erwartung verkauft, dass der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen an Wert verliert.

GBP/USD

In diesem Beispiel ist das Pfund die Basiswährung und damit die „Basis“ für den Kauf/Verkauf.

Wenn Sie glauben, dass die britische Wirtschaft in Bezug auf das Wirtschaftswachstum weiterhin besser abschneiden wird als die US-Wirtschaft, würden Sie einen BUY GBP/USD-Auftrag ausführen. Auf diese Weise haben Sie Pfund in der Erwartung gekauft, dass es gegenüber dem US-Dollar steigen wird. Wenn Sie glauben, dass sich die britische Wirtschaft verlangsamt, während die amerikanische Wirtschaft stark bleibt, würden Sie einen SELL GBP/USD-Auftrag ausführen. Auf diese Weise haben Sie Pfund in der Erwartung verkauft, dass es gegenüber dem US-Dollar abwerten wird.

Wie man Forex mit USD/CHF handelt

In diesem Beispiel ist der US-Dollar die Basiswährung und damit die „Basis“ für den Kauf/Verkauf.

Wenn Sie der Meinung sind, dass der Schweizer Franken überbewertet ist, würden Sie einen Auftrag KAUFEN USD/CHF ausführen. Auf diese Weise haben Sie US-Dollar in der Erwartung gekauft, dass er gegenüber dem Schweizer Franken aufwerten wird. Wenn Sie erwarten, dass der US-Immobilienmarkt schwächelt und das zukünftige Wirtschaftswachstum beeinträchtigen wird, was den Dollar schwächen wird, würden einen Auftrag USD/CHF VERKAUFEN ausführen, Sie erwarten also, dass der Dollar gegenüber dem Schweizer Franken abwerten wird und haben deswegen US-Dollar verkauft.

Handel in „Lots“

Wenn Sie in ein Lebensmittelgeschäft gehen und ein Ei kaufen wollen, können Sie nicht nur ein einziges Ei kaufen, sondern es gibt Dutzende oder „viele“ von 12 Eiern. Im Devisenhandel wäre es genauso töricht, 1 Euro zu kaufen oder zu verkaufen, daher kommen sie normalerweise in „Lots“ von 1.000 Währungseinheiten (Mikro-Lot), 10.000 Einheiten (Mini-Lot) oder 100.000 Einheiten (Standard-Lot), abhängig von Ihrem Broker und der Art Ihres Konto.

Margin-Handel

Was ist zu tun, wenn nicht genug Kapital vorhanden ist? Kann man trotzdem handeln?

Sie können – Indem Sie ein „Leverage“ einsetzen. Wenn Sie mit Leverage handeln, brauchen Sie die 10.000 Euro nicht im Voraus zu bezahlen. Stattdessen würden Sie eine kleine „Anzahlung“ leisten, die als Marge bezeichnet wird. Die Hebelwirkung im Devisenhandel, ist ein nützliches Finanzinstrument, das es Händlern ermöglicht, ihr Marktrisiko über die anfängliche Investition (Einlage) hinaus zu erhöhen. Dies bedeutet, dass ein Händler eine Position für eine Währung im Wert von 10.000 € eingehen kann und nur 1000 € benötigt um in einem In einem Hebel-Szenario von zehn zu eins, zu investieren. Zum Beispiel bedeutet eine Hebelwirkung von 50:1, auch bekannt als eine Margin-Anforderung von 2%, dass eine Margin von 2.000 € erforderlich ist, um eine Positionsgröße im Wert von 100.000 € zu eröffnen.

Mit dem Margin-Handel können Sie große Positionsgrößen mit nur einem Bruchteil des Kapitals eröffnen, das Sie normalerweise benötigen würden. Auf diese Weise sind Sie in der Lage, Positionen im Wert von 1.250 € oder 50.000 € mit nur 25 € oder 1.000 € zu eröffnen.

Sie können relativ große Transaktionen mit einem kleinen Betrag an Anfangskapital durchführen. Auf diesen link finden Sie alle wichtigen Informationen, um erfolgreich in den Forex-Handel einzusteigen.