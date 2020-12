Mannheim: THE AUSTRALIAN PINK FLOYD SHOW – „All That You Feel“ am 07. März 2022

Hamburg / Bayreuth / Mannheim – Aufgrund der aktuellen Situation hinsichtlich der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen und behördlichen Vorgaben muss die bereits zweimal verlegte Deutschland-Tour von THE AUSTRALIAN PINK FLOYD SHOW ein weiteres Mal verschoben werden. Zuletzt für Januar und Februar 2021 geplant, wird die Tournee nun im Frühjahr 2022 stattfinden: Neuer Start der unter dem Motto „All That You Feel“ stehenden Tour ist der 4. März 2022 – sie endet rund einen Monat und 21 Konzerte später am 3. April 2022. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit für die neuen Termine in 2022.

THE AUSTRALIAN PINK FLOYD SHOW, die weltweit bekannteste und erfolgreichste Pink Floyd Tribute-Band, freut sich darauf, ihre Fans dann endlich 2022 mit ihrer dreizehnten großen Hallen-Produktion live zu begeistern. Das neue Programm „All That You Feel“ präsentiert die größten Hits der Alben „Meddle“, „The Dark Side of The Moon“, „Wish You Were Here“, „Animals“, „The Wall“ und weitere Klassiker aus allen Schaffensphasen von Pink Floyd. Die herausragende Show ist eine perfekte Huldigung an die Herren Barrett, Waters, Gilmour, Wright und Mason.

Über die vergangenen 30 Jahre ist THE AUSTRALIAN PINK FLOYD SHOW längst selbst zu einer musikalischen Institution geworden, die Maßstäbe setzt. Kein Wunder, lautete das Credo der Australier doch von Anfang an: So nah am Original wie nur möglich. Dass sie ihr Handwerk perfekt beherrschen, hat THE AUSTRALIAN PINK FLOYD SHOW bereits einem Millionenpublikum bewiesen.

Angesichts des satten, aber sensibel ausgesteuerten Sounds und Stimmen, die wie die der Originale klingen, zerstreuen sich bei den Konzerten der Band schnell jegliche Zweifel daran, dass hier niemand anderes als leidenschaftliche und hochprofessionelle Musiker auf der Bühne stehen. Keine Frage: Die Deutschlandauftritte von THE AUSTRALIAN PINK FLOYD SHOW werden auch 2022 zu einem einmaligen Konzerterlebnis und zum Muss für jeden Pink Floyd-Fan.

THE AUSTRALIAN PINK FLOYD SHOW 2022 werden präsentiert von Kabel 1, ROCK ANTENNE, Classic Rock, eclipsed und kulturnews.

Tickets sind wie gewohnt über www.eventim.de sowie an allen bekannten CTS-Vorverkaufsstellen erhältlich. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit für die neuen Termine.

Weitere Informationen unter www.aussiefloyd.com.