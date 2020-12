Kreis Bad Dürkheim: Geänderte Müllabfuhrtage aufgrund der Weihnachtsfeiertage 2020

Bad Dürkheim – Da in diesem Jahr der erste Weihnachtsfeiertag auf einen Freitag fällt, ergeben sich größere Verschiebungen bei der Müllabfuhr. In allen Orten im Landkreis erfolgt die Müllabfuhr einen oder zwei Tage im Voraus.

In Orten, in den die Abfuhr normalerweise am Montag erfolgt, wird bereits am Samstag der Vorwoche der Müll geholt.

In der Woche direkt vor Weihnachten und Heiligabend wir die Abfuhr um zwei Tage vorgezogen.

An Neujahr, wird in den Orten an dem an diesem Freitag normalerweise die Abfuhr erfolgt, am Samstag nachgefahren.

Der Abfallwirtschaftsbetrieb bittet die Bürgerinnen und Bürger die Verschiebungen zu beachten, die in den Abfallkalendern entsprechend abgedruckt sind.