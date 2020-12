Karlsruhe – Mehrere Versammlungen am Donnerstag in Karlsruhe

Karlsruhe (ots) – Für Donnerstagnachmittag waren in Karlsruhe insgesamt vier

Versammlungen bei der Stadt Karlsruhe angemeldet. Drei der Versammlungen wurden

im Schlossbezirk durchgeführt. Alle Versammlungen verliefen ohne besondere

Vorkommnisse.

Eine Versammlung unter dem Motto „Maskenfreier Appell: Unser deutsches

Bundesverfassungsgericht muss unsere Grundrechte schützen!“ begann gegen 16.45

Uhr. der Veranstalter hatte 300 Teilnehmer erwartet. Es nahmen jedoch nur ca. 70

Personen teil. Die Polizei musste in Zusammenhang mit dieser Versammlung

insgesamt 44 Personen ansprechen und auf die Verpflichtung zu Tragen einer

Mund-Nasen-Bedeckung hinweisen. Es mussten zwei Ordnungswidrigkeitenverfahren

eingeleitet werden. Die Versammlung wurde um 17.25 Uhr durch die

Versammlungsleiterin beendet.

Eine mit 50 Personen angemeldete Gegendemonstration unter dem Motto „MITdenken

statt Querdenken“ begann gegen 16.00 Uhr in örtlicher Nähe mit zirka 50

Teilnehmern. Sie wurde gegen 17.40 Uhr beendet.

An einer weiteren Versammlung unter dem Motto „Meditation – friedlich und

maskenfrei für unser Grundgesetz“ die um 15.30 begann nahmen ca. 10 Personen

teil. Die Versammlung wurde gegen 17.30 Uhr beendet.

Die auf dem Friedrichsplatz angemeldete Versammlung unter dem Motto „Wir

bestehen auf die ersten 20 Artikel unserer Verfassung. Wir bestehen auf

Beendigung des Notstands-Regimes – Wir demonstrieren ohne Maske“ begann um 16.30

Uhr. Der Veranstalter erwartete 240 Teilnehmer. Es nahmen jedoch nur acht

Personen teil. Die Versammlung wurde vom Versammlungsleiter gegen 16.50 beendet.

Im Zusammenhang mit den Versammlungen musste die Polizei ca. 80 Verstöße gegen

das Ansammlungsverbot feststellen.

Karlsruhe-Radfahrer kollidiert mit Lkw

Karlsruhe (ots) – Zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 66 Jahre alter Radfahrer

schwer verletzt wurde, kam es am Donnerstagmittag auf der Elfmorgenbruchstraße

in Karlsruhe.

Gegen 13:45 Uhr fuhr der 66-Jährige mit seinem Fahrrad auf dem Radweg aus

Richtung eines Einkaufsmarktes kommend in westliche Richtung. Bei der

Überquerung der Elfmorgenbruchstraße übersieht er den von links ankommenden Lkw.

In der Folge fährt der Radler gegen die rechte Fahrzeugseite. Anschließend

kollidierte er mit seinem Kopf mit dem rechten Außenspiegel und stürzte zu

Boden. Hierdurch wird der Mann schwer verletzt und musste mit dem alarmierten

Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.

Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt.

Karlsruhe – Unbekannte greift Frau auf Straße an – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe – Die Polizei sucht nach Zeugen eines Vorfalls, der sich am

Dienstagnachmittag in Nähe der Schenkenburgstraße zugetragen hat. Eine

Geschädigte im Alter von 27 Jahren wurde gemäß ihren Angaben von einer ihr

unbekannten Frau grundlos mit Schlägen und Fußtritten angegriffen. Die Tat wurde

erst einen Tag später bei der Polizei angezeigt.

Nach den Schilderungen der 27-Jährigen verließ sie gegen 15.50 Uhr die

Straßenbahn an der Haltestelle Bannwaldalle und ging fußläufig in Richtung der

dortigen Unterführung. Eine ihr unbekannte Täterin packte sie unvermittelt an

den Haaren und riss sie gewaltsam zu Boden. Die Geschädigte wurde dann mit

Schlägen und Tritten an Kopf und Rücken traktiert, ehe sie sich losreißen und

flüchten konnte. Sie zog sich durch den Angriff offenbar keine schwerwiegenderen

Verletzungen zu. Aufgrund von Sprachproblemen zeigte sie die Tat erst einen Tag

darauf bei der Polizei an.

Die Angreiferin wird auf zirka 45 Jahre alt und 170 cm groß geschätzt. Sie hatte

eine schlanke Figur, ein schmales Gesicht und blonde Haare. Bekleidet war sie

mit einer schwarzen Jacke, blauen Jeans und braunen Stiefeln, vermutlich der

Marke Timberland.

Der Polizeiposten Beiertheim-Bulach hat die Ermittlungen wegen gefährlicher

Körperverletzung aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die

Hinweise zur Tat und zur unbekannten Täterin geben können. Hinweise werden rund

um die Uhr beim Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter Telefon 0721 666-3411

entgegen genommen.

Ubstadt-Weiher – Zigarettenautomat aufgebrochen

Karlsruhe – Unbekannte haben mutmaßlich am Mittwoch einen

Zigarettenautomaten in Ubstadt-Weiher aufgebrochen und aus diesem das Bargeld

sowie sämtliche Zigaretten entwendet.

Am Mittwoch gegen 17 Uhr meldete ein Passant der Polizei, dass der in der

Salzbrunnenstraße aufgestellte Zigarettenautomat beschädigt sei. Bei der

anschließenden Überprüfung stellten die Beamten des Polizeireviers Bad Schönborn

fest, dass der Zigarettenautomat aufgebrochen wurde. Die bislang unbekannten

Täter hatten den Automaten zu einem nicht näher einzugrenzenden Zeitpunkt

offenbar mit Hilfe eines Bohrers geöffnet und anschließend die Geldkassette

sowie sämtliche Zigarettenschachteln entwendet.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten,

sich mit dem Polizeirevier Bad Schönborn unter 07253/80260 in Verbindung zu

setzen.

Ubstadt-Weiher – Mit Haftbefehl gesuchter 27-Jähriger festgenommen

Karlsruhe – Einen mit zwei Haftbefehlen gesuchten 27-Jährigen konnte die

Polizei am Mittwochmorgen in Weiher festnehmen. Im Zuge von Ermittlungen konnten

Beamte des Polizeipostens Ubstadt-Weiher den gesuchten Betrüger in Weiher

ausfindig machen und festnehmen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt

eingeliefert. Im Zusammenhang mit der Festnahme ergaben sich Hinweise, dass der

Beschuldigte einer nicht angemeldeten Beschäftigung nachging.

Karlsruhe / Malsch – Trickbetrüger am Telefon

Karlsruhe – Insgesamt vier Schockanrufe im Zusammenhang mit dem

Corona-Virus wurden der Polizei am Mittwoch gemeldet. Ein Unbekannter rief bei

drei Frauen in Karlsruhe und Malsch an und gab sich als Arzt oder Mitarbeiter

einer Klinik aus. Er teilte den Angerufenen mit, dass ein naher Angehöriger

schwer an COVID-19 erkrankt sei und auf die Intensivstation verlegt wurde. Zur

Behandlung wären mehrere Ampullen eines Medikamentes notwendig. Der Anrufer

forderte die Frauen auf sofort 30.000 bzw. 35.000 Euro für die Behandlung zur

Verfügung zu stellen. Nachdem die Angerufenen misstrauisch wurden und

nachfragten, beendete der Anrufer das Gespräch.

Karlsruhe – 35-Jähriger wird dem Haftrichter vorgeführt

Karlsruhe – Aufgrund eines bestehenden Untersuchungshaftbefehls wird ein

35-Jähriger dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt.

Wegen Streitigkeiten zwischen drei Männern auf der Marienstraße wurde

Mittwochnacht die Polizei verständigt. Die Beamten trafen dort drei 31, 33 und

35 Jahre alte Männer an, die Fahrräder bei sich hatten und sich an einem

weiteren Fahrrad zu schaffen machten. Eine Überprüfung ergab, dass eines der

Fahrräder gestohlen worden war. Bei der Überprüfung des 35-Jährigen stellte sich

heraus, dass gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl besteht. Als ihm die

Festnahme erklärt wurde, schlug er unvermittelt mit der Faust ins Gesicht eines

Beamten, der dadurch verletzt wurde. Seiner Festnahme widersetzte er sich

vehement und trat auch nach den Beamten. Schließlich konnten ihm Handschließen

angelegt werden. Der unter dem Einfluss von Betäubungsmittel und Alkohol

stehende Beschuldigte beleidigte die Beamten auch aufs Übelste.

Hambrücken – Verursacher einer Ölspur gesucht

Karlsruhe – Eine mehrere kilometerlange Ölspur verursachte ein bislang

unbekannter Autofahrer am Mittwochnachmittag in Hambrücken, Wiesental und

Waghäusel. Aufgrund der Länge der Spur musste die Fahrbahn mit insgesamt drei

Fahrzeugen einer Spezialfirma für mehrere Stunden gereinigt werde.

Gegen 16:45 Uhr wurde die Ölspur im Bereich der Hambrücker Hauptstraße durch

Verkehrsteilnehmer gemeldet. Nach bisherigem Ermittlungsstand ist davon

auszugehen, dass der bislang unbekannte Verursacher einen angrenzenden

Wiesenbereich befahren hatte. Vermutlich beim Auffahren über den

Böschungsbereich beschädigte er sich vermutlich an der Bordsteinkante eine

Tankleitung.

Die Ölspur erstreckte sich über die Hauptstraße Hambrücken und die komplette

Landesstraße 556. Weiter bis in das Wohngebiet Wiesental und schließlich nach

Waghäusel. Dort fuhr der Kraftfahrzeugführer letztendlich zurück nach

Hambrücken. Anhand von Videoaufzeichnungen von einem anliegenden Autohaus konnte

ermittelt werden, dass es sich bei dem Verursacher vermutlich um einen weißen

Sprinter oder ähnlichen Transporter handelte. Die Reinigungsarbeiten der

Fahrbahn konnten gegen 22:00 Uhr eingestellt werden.

Das Polizeirevier Philippsburg ist nun auf der Suche nach dem Fahrer des

Fahrzeuges oder nach Zeugen die Angaben über den Verursacher machen können. Sie

werden gebeten sich beim Polizeirevier Philippsburg unter der Telefonnummer

07256/93290 zu melden.

Ettlingen – Zur Festnahme ausgeschriebener Mann mit gestohlenem Pkw kontrolliert

Karlsruhe – Zwei Beamte des Polizeireviers Ettlingen kontrollierten am

frühen Donnerstagmorgen ein Fahrzeug in der Schleinkoferstraße in Ettlingen.

Während der Kontrolle verstrickte sich der Fahrer in Widersprüche. Bei der

näheren Überprüfung des Fahrzeugs stellte sich heraus, dass dieses Anfang

November in Karlsruhe entwendet worden war. Der kontrollierte Fahrer steht im

dringenden Verdacht, den Pkw gestohlen zu haben.

Außerdem ist der 65-jährige Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Im Zuge der weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde festgestellt, dass er mit

einem Vollstreckungshaftbefehl gesucht wird. Deshalb wird er am Donnerstag in

eine Haftanstalt gebracht.

Im gestohlenen Fahrzeug wurde Einbruchswerkzeug aufgefunden, sowie

Elektroartikel, die augenscheinlich einem Einbruch beziehungsweise Diebstahl in

Karlsruhe zugeordnet werden können.

Die diesbezüglichen umfangreichen Ermittlungen hat das Polizeirevier Ettlingen

übernommen.

Karlsruhe – Langer Stau nach Verkehrsunfall mit Unfallflucht auf der Südtangente – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe – Ein langer Stau bildete sich nach einem Verkehrsunfall mit

drei Beteiligten am Donnerstag gegen 06.50 Uhr auf der Südtangente an der

Abfahrt Bulach, bei dem der mutmaßliche Verursacher flüchtete. Das Polizeirevier

Karlsruhe-Südweststadt sucht in diesem Zusammenhang den Fahrer eines weißen

Kombi-Fahrzeugs beziehungsweise Vans und nimmt Zeugenmeldungen unter 0721

666-3411 entgegen.

Bisherigen Feststellungen zufolge kam es zunächst zwischen dem noch gesuchten

weißen Van und dem 23 Jahre alten Fahrer eines weißen Opel-Astra zu einem

Unfall, bei dem sich die Fahrzeuge lediglich streiften. Während das weiße

Kombi-Fahrzeug weiterfuhr, drehte sich der Opel und kollidierte noch mit dem Lkw

eines 33-jährigen Fahrers. Verletzt wurde niemand. In der Folge waren beide

Fahrspuren waren blockiert. Der Opel Astra musste mit Totalschaden abgeschleppt

werden.

Aufgrund des Unfalls bildete sich ein Stau auf der Bundesstraße 10/Südtangente

in Richtung Westen über die Rheinbrücke hinaus bis in die Pfalz. Erst gegen

08.00 Uhr war die Unfallstelle geräumt und die Fahrbahn frei. Es entstand ein

Gesamtschaden von geschätzten 18.000 Euro.

40-Jähriger nach Diebstahl am Hauptbahnhof festgenommen

Karlsruhe – Nachdem ein 40-jähriger Mann Mittwochabend versuchte, im

Karlsruher Hauptbahnhof einen Diebstahl zu begehen, wurde er am Folgetag bei

Gericht vorgeführt.

Die aufmerksame Mitarbeiterin eines Geschäftes im Karlsruher Hauptbahnhof konnte

den Mann dabei beobachten, wie er versuchte drei Geldbörsen unbemerkt und

unbezahlt einzustecken. Sie hielt ihn auf und erlangte das bereits verstaute

Diebesgut im Wert von etwa 30 Euro zurück. Mitarbeiter der Deutschen Bahn

brachten den Tatverdächtigen zur Einleitung strafprozessualer Maßnahmen auf die

Wache der Bundespolizei im Karlsruher Hauptbahnhof. Im Zuge der

Personalienüberprüfung stellten die Beamten eine Fahndung nach dem gebürtigen

Karlsruher fest. Da er in einem anderen Fall des Diebstahls als Beschuldigter

der Hauptverhandlung fernblieb, suchte ihn nun die Justiz. Nach Rücksprache mit

dem zuständigen Richter, erfolgt am heutigen Tag die Vorführung beim Amtsgericht

Karlsruhe. Hier soll geklärt werden, welche Folgen das unerlaubte Fernbleiben

von der Hauptverhandlung für den 40-Jährigen hat.

Weingarten – Psychisch kranker Sohn geht Vater an

Karlsruhe – Zu einem versuchten Totschlag durch einen offensichtlich

psychisch kranken Mann, kam es am Mittwochmittag in der Ringstraße in

Weingarten. Dabei wurde der 64 Jahre alte Vater des Täters leicht verletzt und

wurde zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus

gebracht.

Als der 64-Jährige gegen 12.45 Uhr von seiner Arbeit nach Hause kam wurde er

unvermittelt von seinem 39 Jahre alten Sohn mit einem Beil angegriffen.

Hierbei soll der Beschuldigte mit voller Wucht in Richtung Kopf des Geschädigten

geschlagen haben. Glücklicherweise konnte der Vater den Schlag abwehren und das

Beil im Gerangel an sich nehmen. In der Folge kam es zu einer körperlichen

Auseinandersetzung, die sich zunächst in den Hof des Anwesens verlagerte und in

welcher der 39-Jährige nun mit einem Teleskopschlagstock auf den Geschädigten

einschlug. Nur durch die Unterstützung von zwei weiteren Zeugen konnte der Sohn

von seinem Vater getrennt werden.

Während sich hiernach der 64-Jährige sowie die Zeugen in ein angrenzendes

Nachbarhaus zurückziehen konnten, verblieb der unverletzte Sohn an der

Tatörtlichkeit und konnte in der Folge durch die alarmierten Einsatzkräfte

widerstandslos festgenommen werden.

Der Beschuldigte wurde in eine Fachklinik gebracht.

A5 bei Malsch – Unbekannte zünden Baum an

Karlsruhe – Unbekannte haben am späten Mittwochabend in der Straße „Am

Hänfig“ in Malsch bei der Einmündung der Albert-Schweitzer-Straße einen morschen

Baum in Brand gesetzt.

Die gegen 23.00 Uhr von Zeugen alarmierte Freiwillige Feuerwehr Malsch eilte mit

14 Kräften vor Ort und führte die Löscharbeiten durch. Das Polizeirevier

Ettlingen fahndete mit mehreren Streifen ohne Ergebnis. Der Polizeiposten Malsch

führt nun hierzu die weiteren Ermittlungen.

Bruchsal – Verstöße gegen das Waffengesetz

Karlsruhe – Im Rahmen einer Verkehrskontrolle, weil am Fahrzeug ein

Bremslicht defekt war, wurden durch die kontrollierenden Polizeibeamten Verstöße

gegen das Waffengesetz festgestellt.

Am Donnerstagmorgen, gegen 1.30 Uhr, wurde ein Fahrzeugführer in der Rhönstraße

in Waghäusel einer Kontrolle unterzogen. Ein Bremslicht am Fahrzeug war defekt.

Während der Kontrolle konnten im Fahrzeug 2 Kleinkaliberpatronen, ein überlanges

Messer und ein selbstgebastelter Schlagstock aufgefunden werden. Der 41-jährige

Fahrzeugführer konnte weder eine Erlaubnis für die Waffen noch für den Erwerb

von Munition vorlegen.

Der Mann wird nun wegen der Verstöße gegen das Waffengesetz angezeigt.

Karlsruhe – Schussgeräusche und Geschrei lösen Polizeieinsatz aus

Karlsruhe – Vermeintliche Schussgeräusch und Männergeschrei haben in der

Nacht auf Donnerstag in Daxlanden einen Polizeieinsatz ausgelöst. Letztlich

konnte der Sachverhalt vor Ort nicht gänzlich geklärt werden. Es wird derzeit

vermutet, dass es sich um Schüsse aus einer Schreckschusswaffe handelte und

diese unbedacht und nicht gegen Personen gerichtet abgefeuert wurden.

Gleich mehrere Zeugen nahmen die Schüsse um 21.50 Uhr aus einem oberen Stockwerk

eines Mehrparteienhauses in der Thomas-Mann-Straße wahr. Neben Geschrei,

vermutlich von einem Mann, wurde auch vermeintliches Mündungsfeuer von Anwohnern

wahrgenommen. Da eine Gewalttat nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde das

Gebäude von mehreren Polizeikräften umstellt und die Stockwerke betreten.

Bei der Befragung der Bewohner konnte schließlich in Erfahrung gebracht werden,

dass die Schüsse mutmaßlich mit einer Schreckschusswaffe abgegeben wurden. Der

verantwortliche Schütze wäre bei einem Bewohner zu Besuch gewesen und hätte mit

der Waffe vom Balkon gefeuert. Der namentlich bekannte Mann konnte vor Ort nicht

mehr ausfindig gemacht werden. Eine Gewalttat oder auch eine Gefahrensituation

konnte jedoch ausgeschlossen werden. In der Nacht ergaben sich keine weiteren

Hinweise zur Waffe oder zum Aufenthaltsort des gesuchten Schützen.

Karlsruhe – Trickbetrüger erbeuten Schmuck und Smartphone Karlsruhe – Die Tat ereignete sich am Mittwochmittag gegen 12:45 Uhr.

Karlsruhe – Ein dreister Dieb verschaffte sich unter dem Vorwand

Wassermonteur zu sein und die Wasserqualität im Haus überprüfen zu müssen

Zutritt zur Wohnung in der Welfenstraße. Anschließend entwendete er selbst

und/oder ein weiterer bislang unbekannter Täter diversen Schmuck und ein

Smartphone im Wert von mehr als tausend Euro.

Nachdem der Unbekannte das Vertrauen erlangt hatte, beschäftigte er die

Geschädigte, indem er sie darauf aufpassen ließ, dass das Wasser im Waschbecken

des Badezimmers nicht überläuft, während er Werkzeug aus seinem Fahrzeug hole.

Abgelenkt hiervon bemerkte die 90-jährige Frau nicht, dass sich zwischenzeitlich

der Täter und/oder ein weiterer bislang Unbekannter erneut in die Wohnung

begaben, um dort nach Wertgegenständen zu suchen. Nach einer gewissen Zeit wurde

die Rentnerin allerdings stutzig und sah sich in ihrer Wohnung um. Hierbei

bemerkte sie die fehlenden Gegenstände.

Zeugen die im Bereich der Welfenstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben

werden gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter der

Telefonnummer 0721/6663411 zu melden.

Karlsruhe – Zimmerbrand durch technischen Defekt an Aktenvernichter

Karlsruhe – Zu einem Zimmerbrand bei dem ein Sachschaden von geschätzten

5.000 Euro entstanden ist, kam es am Mittwochabend „Im Säuterich“ im Stadtteil

Durlach.

Gegen 22 Uhr entdeckten die Wohnungsinhaber den brennenden Aktenvernichter im

Obergeschoss ihrer Wohnung. Das Feuer hatte bereits auf mehrere Ordner

übergegriffen. Löschversuche seitens der Bewohner mithilfe von Wasser

scheiterten. Durch die alarmierte Feuerwehr konnte der Brand mit einem

Feuerlöscher letztendlich gelöscht werden. Durch das schnelle Einschreiten der

Feuerwehr weitete sich die Rauchentwicklung lediglich im Obergeschoss aus,

sodass ein Sachschaden von geschätzten 5.000 Euro entstand

Die beiden Anwohner konnten nach medizinischer Begutachtung durch die

Rettungssanitäter und nach Beendigung des Feuerwehreinsatzes wieder in ihre

Wohnung zurückkehren.