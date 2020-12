Mannheim: Nächtliche Ausgangsbeschränkung; Polizeipräsidium Mannheim stellt sich auf die intensive Überwachung ein

Mannheim (ots) – Das Stadtgebiet Mannheim ist mit Blick auf die extrem hohe

Inzidenzzahl einer der Hotspots in Baden-Württemberg. Die bislang getroffenen

Maßnahmen haben noch nicht den gewünschten Effekt erzielt. Es ist nicht

gelungen, die Anzahl der Corona-Infektionen deutlich einzudämmen und damit auch

schwere Krankheitsverläufe und Todesfälle zu verhindern.

Dies ist aber zwingend notwendig, um eine drohende Überlastung des

Gesundheitssystems abzuwenden. Daher ist es erforderlich, alle nicht notwendigen

Kontakte unbedingt zu vermeiden.

Die Stadt Mannheim hat sich deshalb dazu entschlossen, eine nächtliche

Ausgangsbeschränkung im Rahmen einer Allgemeinverfügung zu erlassen. Diese

Ausgangsbeschränkung gilt täglich im Zeitraum zwischen 21.00 Uhr und 05.00 Uhr

des Folgetages. In diesem Zeitraum ist das Verlassen der Wohnung nur bei

Vorliegen triftiger Gründe erlaubt.

Das Polizeipräsidium Mannheim wird zur Überwachung der nächtlichen

Ausgangsbeschränkung seine Ressourcen mit Fokus auf diese Aufgaben weiter

bündeln. Dazu wird die Polizeipräsenz deutlich erhöht und die

Kontrollaktivitäten werden in dieser Zeitspanne massiv hochgefahren. Verstöße

gegen die Allgemeinverfügung werden mit Bußgeld geahndet, ohne dass die

Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte das nötige Fingerspitzengefühl dabei außer

Acht lassen werden. An der bisherigen Strategie, auch tagsüber vor allem mit

Fußstreifen in stark frequentierten Bereichen der Stadt Mannheim die geltenden

Corona-Beschränkungen wie Mindestabstand oder Mund-Nasen-Schutzes intensiv zu

überwachen, wird parallel weiterhin festgehalten.

Um möglichst wirksam der Allgemeinverfügung der Stadt Mannheim Geltung zu

verschaffen, stellt sich das Polizeipräsidium Mannheim analog zum polizeilichen

Vorgehen bei Großeinätzen mit einer besonderen Aufbaustruktur und einzelnen

Einsatzabschnitten auf. Kräfte des Polizeipräsidiums Einsatz aus Göppingen

unterstützen gezielt ihre Mannheimer Kolleginnen und Kollegen.

„Unser Ziel ist es, durch eine starke polizeiliche Präsenz dafür zu sorgen, dass

die Ausgangsbeschränkung auch respektiert und eingehalten wird. Ein taktischer

Mix aus mobilen und stationären Kontrollen wird neben der insgesamt deutlich

intensivierten Streifentätigkeit im Stadtkreis Mannheim einen hohen

Kontrolldichte gewährleisten. Wir setzen einen deutlichen Schwerpunkt und

bringen viele Polizistinnen und Polizisten für diese nächtlichen Einsätze auf

die Straße“, sagte Polizeipräsident Andreas Stenger.

Das Polizeipräsidium Mannheim vertraut aber auch auf das

Verantwortungsbewusstsein, die Solidarität und Disziplin der Mannheimerinnen und

Mannheimer und setzt auf Kommunikation, Aufklärung und Einsicht. Wenn aber keine

triftigen Gründe im Falle einer Kontrolle hat, wird konsequent sanktioniert.

Mannheim-Innenstadt: Frau mit Rollator in Straßenbahn geschlagen

Mannheim (ots) – Am Donnerstag, gegen 14:10 Uhr, schlug ein bislang unbekannter

Täter an der Haltestelle Marktplatz eine 64-jährige Frau auf den Arm, als diese

mit ihrem Rollator aus der Straßenbahn der Linie 7 aussteigen wollte. Mehrere

Passanten sind der Frau zu Hilfe geeilt. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich, 180 cm groß, normale Statur, roter Mundschutz mit Aufdruck, hellbraune

kurze Haare, Stoppelbart, mitteleuropäisches Erscheinungsbild Zeugen,

insbesondere die, welche der Dame zu Hilfe eilten, werden gebeten, sich unter

der Telefonnummer 0621/1258-0 beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt zu melden.

Mannheim-Käfertal: Unvorsichtig Autortüre geöffnet – zwei Radfahrer stürzen

Mannheim (ots) – Weil eine 32-jährige Autofahrerin am Mittwoch gegen 15.15 Uhr

im Speckweg die Türe ihres Autos öffnete, ohne sich hinten umzuschauen, kam es

zum Unfall mit zwei Radfahrern. Die Autofahrerin hielt auf dem Gehweg neben

einem Radweg an. Eine 51-jährige Radfahrerin konnte nicht mehr ausweichen,

prallte gegen die Tür und stürzte. Ein nachfolgender 57-jähriger Begleiter

bremste mit seinem E-Bike voll ab und wurde über den Lenker nach vorne

geschleudert, blieb aber glücklicherweise unverletzt. Die 51-Jährige zog sich

leichte Verletzungen zu, sie begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Mannheim-Jungbusch: Unbekannte Täter entwenden mehrere elektronische Geräte aus Wohnung – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Jungbusch: – Am Mittwochabend gegen 19.40 Uhr verschafften sich

ein oder mehrere unbekannte Täter Zugang zu einem Anwesen in der Böckstraße und

entwendeten einen Laptop, ein Tablet sowie ein Paar Arbeitsschuhe. Mit einem

unbekannten Werkzeug hatten die Unbekannten zuvor die Eingangstür zu der Wohnung

im Erdgeschoß aufgehebelt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht

bekannt. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen

aufgenommen und eine Spurensuche durch die zentrale Kriminaltechnik veranlasst.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tathergang oder den unbekannten Tätern

machen können, melden sich bitte beim Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444.