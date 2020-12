Rettigheim/Rhein-Neckar-Kreis: E-Bike und Zubehör aus Garage entwendet – Polizei sucht Zeugen

Rettigheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zwei unbekannte Täter haben am

Donnerstagmorgen gegen 3 Uhr aus einer unverschlossenen Garage in der

Schwarzwaldstraße ein E-Bike der Marke CUBE sowie vier Reifen mit Stahlfolgen

und zwei weitere Reifen ohne Felgen entwendet. Der Diebstahlsschaden beläuft

sich auf ca. 2.500 Euro. Für den Abtransport des Diebesgutes dürften die Täter

einen Kleintransporter genutzt haben. Zeugen, die zur fraglichen Zeit

verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon

06222/662850 beim zuständigen Polizeiposten Mühlhausen oder außerhalb dessen

Öffnungszeiten beim Polizeirevier Wiesloch, Telefon 06222/57090, zu melden.

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Ohne Führerschein betrunken durch Autoschalter von Schnellrestaurant gefahren

Rauenberg (ots) – Am Mittwoch, gegen 16:50 Uhr, beobachtete ein Angestellter

eines Schnellrestaurants in der Straße Hohenaspen einen 54-jährigen Mann

schwankend über einen Parkplatz laufen, welcher zuvor mit dem Auto am

Autoschalter des Restaurants eine Bestellung aufgab. Daraufhin verständigte

dieser die Polizei. Bei der Kontrolle des Mannes staunten die Beamten nicht

schlecht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,4 Promille. Weiterhin

stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Auf

dem Polizeirevier wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Lediglich dem

aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass der Betrunkene seine Fahrt nicht

fortsetzen konnte.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Schwetzingen (ots) – Am Mittwoch, gegen 13:00 Uhr, kam es in der

Carl-Theodor-Straße im dortigen Parkhaus eines Supermarktes zu einer

Unfallflucht. Ein Zeuge, welcher den Unfall beobachtet hat, meldete diesen am

Informationsschalter des Supermarktes und hinterließ einen Zettel mit dem

Nummernschild des Unfallflüchtigen, jedoch keine Kontaktdaten. Zeugen,

insbesondere der, welcher den Unfall an der Information gemeldet hat, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 06202/288-0 mit dem Polizeirevier

Schwetzingen in Verbindung zu setzen.