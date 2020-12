Betrüger in Bad Kreuznach unterwegs – Spendenbetrug am Bauhaus in Bad Kreuznach-Planig

Am 02.12.2020 gegen 16 Uhr kam es durch mindestens zwei weibliche Täterinnen zu einem Spendenbetrug auf dem Bauhaus-Parkplatz in Bad Kreuznach. Die beiden Damen bettelten unter Verwendung einer angeblichen Spendenliste für den „Landesverband für behinderte und taubstumme Kinder“. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte jedoch nicht für einen wohltätigen Zweck gesammelt worden sein, da der vorgenannte Verein unter Vorwand benutzt wurde und es sich dabei vielmehr um eine bekannte Betrugsmasche handelt. Weiterhin wurde das Logo des Vereins missbräuchlich verwendet. Bei den insgesamt vier Personen (drei Frauen und einem Mann) konnten mehrere Namenslisten von möglichen Spendern aufgefunden werden. Demnach hätten angeblich 13 Personen eine Spende in Höhe von ca. 20 EUR geleistet.

Die Polizei bittet die Personen, welche eine Spende auf dem Bauhaus-Parkplatz in Bad Kreuznach geleistet haben sich mit hiesiger Dienststelle unter der Telefonnummer 0671-8811101 oder, -100 in Verbindung zu setzen.